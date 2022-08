Borsa Italiana: Prima Industrie vola dopo importanti novità. In vista un’Opa

A Piazza Affari oggi si rende protagonista Prima Industrie, titolo storico delle quotazioni milanesi, in rialzo del 9,91% alle ore 9.50 circa.

In un comunicato ufficiale, l’azienda leader nel mondo per sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera ha reso noto che Femto Technologies (facente capo indirettamente ai fondi Alpha Private Equity e Peninsula) ha sottoscritto contratti per l’acquisto di una partecipazione complessiva pari al 50,1%.

In seguito al closing, sarà avanzata un’Opa. Il tutto, finalizzato al delisting. I dettagli sull’operazione riguardante Prima Industrie.

Prima Industrie in rally: c’è l’acquisto dei fondi Alpha Private Equity e Peninsula

Le azioni Prima Industrie volano oggi nel segmento Star di Piazza Affari: alle ore 10.03 circa, il titolo guadagna il 9,91% a 24,40 euro ad azione, avvicinandosi di fatto al prezzo fissato per l’Opa.

Le novità comunicate da una nota ufficiale sono importanti:

“Femto Technologies S.p.A., società il cui capitale sociale fa capo indirettamente ai fondi Alpha Private Equity e Peninsula, ha sottoscritto in data 17 agosto 2022 separati contratti di compravendita per l’acquisto di una

partecipazione complessiva pari al 50.1% dei diritti di voto di Prima Industrie S.p.A.”

Inoltre, dopo il closing, “sarà promossa un’OPA obbligatoria totalitaria sulle azioni della Società al prezzo di

Euro 25 per ciascuna azione”. Si specifica poi che alcuni venditori reinvestiranno indirettamente nella Società e rimarranno azionisti di minoranza.

Lo scopo finale dell’operazione - con Opa obbligatoria - è il delisting delle azioni di Prima Industrie dall’Euronext Star Milan, segmento di Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Una volta chiusa l’operazione, Gianfranco Carbonato e Domenico Peiretti ricopriranno ancora la carica di presidente e di vice-presidente del consiglio di amministrazione della società.