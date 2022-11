Borsa di Milano oggi 7 novembre: Ftse Mib parte fiacco

Borsa di Milano oggi 7 novembre: il Ftse Mib apre in calo la seduta, con lo spread a quota 218 punti.

Per l’Italia la settimana è impegnativa: il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in Egitto per il vertice sul clima e il ministro dell’Economia Giorgetti parteciperà all’Eurogruppo focalizzato sulle emergenze soprattutto legate al caro energia.

Da evidenziare, inoltre, che la Nadef aggiornata dal nuovo Governo ha alzato il deficit/Pil al 4,5% e fissata la crescita per il 2023 allo 0,6%. L’aumento del deficit rispetto al Governo Draghi servirà a ottenere maggiori risorse soprattutto per le misure contro i costi delle bollette di famiglie e imprese. Si continua a lavorare, inoltre, sulla Legge di Bilancio 2023.

In questa cornice, il rendimento Btp decennale è sulla soglia del 4,5% con lo spread Btp-Bund oltre i 215 punti.

Il listino milanese apre in rosso poco sopra i 23.250 punti. In focus il tonfo di UniCredit del 3% e il rally Telecom del 4%.

In Europa, il Dax tedesco è sopra la parità, mentre Cac francese e FTSE 100 londinese partono in calo rispettivamente di 0,37% e 0,23%.

Borsa di Milano oggi 7 novembre aggiornamento 9.30: Ftse Mib recupera

Ftse Mib in lieve rialzo alle ore 9.30: il listino milanese recupera le perdite di apertura con un guadagno dello 0,26%.

Svetta Telecom sulle speculazioni di un’Opa in arrivo con un +6%. Eni e Enel viaggiano con un guadagno di oltre l’1% così come Saipem. Hera spicca con un +2,1%. Generali è in rialzo dello 0,61% dopo aver siglato un accordo in Portogallo con il Gruppo CTT per la distribuzione di polizze Vita e Danni.

In Europa, il Dax scambia con un rialzo dello 0,37% e anche il FTSE 100 tenta il recupero a +0,15%. Il Cac francese è in frazionale calo a -0,04%.

Asia in rialzo, futures Usa deboli

L’Asia chiude la seduta in rialzo, nonostante notizie contrastanti dalla Cina. Il dragone proseguirà nella sua politica di massima severità contro i contagi Covid mentre le esportazioni sono diminuite per la prima volta a livello annuale dal 2020.

I venti incerti che provengono dalla crescita della potenza asiatica non hanno abbattuto le azioni. Shanghai e Shenzhen hanno archiviato con aumenti di 0,23% e 0,18%. Hon Kong si appresta a chiudere con in balzo di oltre il 2%.

Sul fronte Usa, invece, i futures sulle azioni scambiano deboli, con gli investitori che guardano a una settimana ricca di eventi e driver per i mercati, tra elezioni di medio termine del Congresso e rapporto sull’inflazione al consumo.

Le azioni Apple potrebbero diminuire dopo che la società tecnologica ha affermato che la produzione di iPhone è stata temporaneamente ridotta a causa delle restrizioni di Covid-19 in Cina.

Queste mosse seguono il rally di venerdì, quando il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato quasi 402 punti, ovvero l′1,3%. L’S&P 500 è salito dell′1,36% e il Nasdaq Composite dell′1,28%. Tuttavia, le maggiori medie hanno chiuso la settimana con perdite. Il Dow ha posto fine a una serie di vittorie consecutive di quattro settimane a causa dei timori di un aumento dei tassi.