Boom di assunzioni tra marzo e aprile, ecco dove devi cercare per trovare lavoro subito

Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il lavoro, ha comunicato che tra marzo e aprile ci sarà un vero e proprio boom di assunzioni. Ci sono delle figure più ricercare e per le quali il mercato del lavoro abbonderà di annunci nei prossimi mesi. Le ricerche e le analisi condotte da Assolavoro hanno stabilito che le figure più ricercate tra marzo e aprile saranno sviluppatori java, cuochi, operati specializzati e tante altre ancora.

Si tratta di un boom di assunzioni, scrive Assolavoro nella sua nota alla stampa, che apre opportunità di lavoro per circa 150 mila persone. Secondo la nota il 30,2% di queste assunzioni saranno nel Nord-ovest, il 24,4% nel Nord-est, il 20,2% al Centro e il 25,2% al Sud e nelle isole. Un trend di assunzioni che all’apparenza non soffre troppo la divisione tra Nord e Sud, ma per avere un punto di vista chiaro è bene specificare quali figure sono le più ricercate e dove; per esempio nel Lazio è il terzo settore (spesso di natura stagionale) ad avere più opportunità di lavoro.

Ecco quindi che il boom di assunzioni tra marzo e aprile si setta su alcune categorie e sulle sue professioni e specializzazioni più richieste nel territorio. Cosa ci dicono le agenzie per il lavoro sulle 150 mila opportunità tra marzo e aprile? Ecco dove cercare per trovare un lavoro in base alle proprie competenze.

Boom di assunzioni: le 30 figure più ricercate tra marzo e aprile

Sono almeno 30 le figure professionali più ricercate del mercato del lavoro per i mesi di marzo e aprile 2023. Assolavoro, che ha stilato la classifiche delle figure più ricercate, le ha divise in tre categorie:

professioni a elevata qualifica , come data analyst o architetti informatici;

, come data analyst o architetti informatici; media qualifica , come specialisti del controllo qualità e contabili;

, come specialisti del controllo qualità e contabili; figure di natura operativa, come autisti e saldatori.

Le imprese italiane sono alla ricerca di centinaia di migliaia di figure professionali, che si tradurranno entro aprile 2023 in 150 mila nuovi contratti di lavoro.

Quali sono le figure più ricercate: almeno 150 mila le assunzioni

Assolavoro ha suddiviso le figure professionali più ricercate tra marzo e aprile in tre categorie. Ecco quali sono i lavori per cui fare richiesta nel prossimo bimestre.

Le 10 professioni a elevata qualifica richiesti tra marzo-aprile sono:

software engineer e java/dot.net

data analyst e data scientist

sistemisti e architetti informatici

specialisti-analisti sap e analisti informatici

ingegneri meccanici, elettrici e dell’automazione

project manager

product manager e business analyst

esperti controllo di gestione

communication specialist e digital communication specialist

esperti compliance procedure amministrative e fiscali e specialisti di documentazione

Le 10 professioni a media qualifica richiesti tra marzo-aprile sono:

elettricisti e tecnici elettromeccanici

tecnici dell’assistenza

specialisti della qualità e controllo qualità

esperti vendite online

sales account e costumer service

buyer e analista catena di fornitura

contabili e addetti tesoreria

generalisti risorse umane ed esperti recruiting

receptionist e addetti al call-contact center

cuochi e chef

Le 10 professioni più richieste tra marzo-aprile per operai specializzati:

operai elettrici e termoidraulici

operatori macchine utensili e attrezzisti

saldatori a filo

manutentori elettrici e meccanici

montatori meccanici

addetti banco di assemblaggio

autisti patenti c

camerieri

magazzinieri e specialisti delle spedizioni

carrellisti con patentino

Dove trovare lavoro tra marzo e aprile?

Le opportunità di lavoro sopra descritte saranno a disposizione di chi è alla ricerca di lavoro direttamente sulle principali piattaforme di annunci di lavoro. Anche le agenzie per il lavoro saranno protagoniste di questa stagione di opportunità e Assolavoro invita chi è alla ricerca di lavoro a contattare le principali agenzie accreditate.