Bonus viaggi 2025, ecco come spostarsi gratis o con forti sconti

Anche se un vero e proprio bonus trasporti 2025 a livello nazionale non esiste, ci sono molte iniziative promosse dalle diverse Regioni che permettono di viaggiare con i trasporti pubblici gratuitamente o a prezzo ridotto.

Abbonamenti dei trasporti pubblici possono essere acquistati con sconti da diverse categorie di cittadini. I requisiti cambiano da Regione a Regione e studenti, lavoratori, giovani e anziani possono viaggiare risparmiando sul costo del titolo di viaggio.

Il bonus trasporti è stato uno degli strumenti promossi dal Governo che ha suscitato più consensi, ma i voucher per l’acquisto dell’abbonamento (quelli da 60 euro al mese) non sono più disponibili già da diversi anni. Molte Regioni, però, sull’eco del successo del contributo nazionale, hanno attivato programmi di sconto o rimborso per viaggiare con i trasporti pubblici.

Bonus trasporti con sconto del 50% Un’iniziativa che permette di avere un corposo sconto sul costo dell’abbonamento del trasporto pubblico locale è quella promossa dalla Regione Puglia. Lo sconto arriva al 50% per gli studenti pendolari iscritti alla scuola superiore per l’anno scolastico 2025/2026. Il bonus, che può essere utilizzato da ottobre 2025 a maggio 2026 è destinato a sostenere circa 35.000 studenti. Chi può richiedere il bonus viaggi in Puglia? Nello specifico il bonus per gli studenti è destinato alle famiglie a basso reddito ed è riconosciuto a tutti gli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026 e agli studenti universitari iscritti all’anno accademico 2025/2026 che hanno un ISEE che non supera: 12.000 euro;

15.000 euro nel caso di nuclei familiari con tre o più figli.

Bonus di 100 euro per l’abbonamento Un’altra interessante iniziativa è quella promossa in Piemonte, dove il Bonus TPL consente di ricevere un rimborso di 100 euro sull’acquisto di un abbonamento annuale o di uno plurimensile per studenti. Il bonus è rivolto a coloro che possiedono un veicolo Euro 3 diesel, Euro 4 diesel ed Euro 5 diesel e sono residenti in Piemonte. Il bonus può essere richiesto sia per se stessi che per uno dei componenti del proprio nucleo familiare. L’iniziativa, in vigore dal 2024, resta attiva fino al 2026. La domanda per il rimborso dell’abbonamento o per lo sconto prima dell’acquisto deve essere presentata esclusivamente online sul portale della Regione Piemonte. La domanda può essere presentata dal 01 agosto 2025 alle ore 9.00 fino al 30 aprile 2026 alle ore 16.00.

Bonus di 200 euro per viaggiare Anche la Regione Veneto ha disposto un bonus per i trasporti che prevede un contributo di 200 euro per coloro che siano proprietari o intestatari di un autoveicolo o motoveicolo. Il contributo può essere richiesto esclusivamente per l’acquisto di un abbonamento annuale. Le domande possono essere presentate sulla piattaforma informatica regionale dalle ore 10:00 del 25 febbraio 2025 alle ore 12:00 del 31 agosto 2025.

Bonus viaggi: tutto gratis per chi ha tra 16 e 26 anni Nel Lazio i giovani possono spostarsi gratis per 30 giorni su bus e treni grazie al «Lazio in tour gratis» . Con una semplice iscrizione online chi ha un’età compresa tra 16 e 25 anni può ottenere un voucher che consente di viaggiare gratuitamente. Le uniche condizioni sono: essere residenti nel Lazio;

essere iscritti alla nuova Carta Giovani “Bella X Noi”;

avere tra 16 e 25 anni. L’iniziativa è attiva dal 1° luglio al 15 settembre 2025 e per un mese intero ogni giovane potrà muoversi liberamente e gratuitamente all’interno della Regione con linee standard. leggi anche Bonus trasporti legge 104, l’elenco delle agevolazioni previste