Bonus vacanze 2023, nuovi sconti e voucher per tutte le famiglie: quali sono e come richiederli

Chi sta pianificando le ferie estive sarà curioso di sapere se ci sono sconti e agevolazioni per risparmiare sul costo delle vacanze.

A questi rispondiamo che un vero e proprio bonus vacanze come quello introdotto dal governo Conte nell’estate del 2020, così da incentivare le partenze dopo il Covid, non esiste; tuttavia ci sono comunque una serie di misure a disposizione di tutte le famiglie.

In molti casi si tratta di iniziative regionali, misure messe in campo dalle Regioni per incentivare il turismo sul territorio; in altri, invece, si tratta di agevolazioni statali rivolte una platea ristretta di beneficiari. Non si possono più richiedere, invece, i bonus vacanze Inps rivolti a pensionati e figli dei dipendenti pubblici, visto che i bandi sono ormai scaduti.

Vediamo quindi quali sono i bonus vacanze di cui è ancora possibile beneficiare nel 2023, un’informazione utile anche per decidere dove andare quest’anno senza spendere troppo.

Bonus vacanze 2023, gli incentivi regionali

Più che di bonus vacanze si dovrebbe parlare di incentivi regionali. Come anticipato, infatti, si tratta di iniziative isolate con le quali le Regioni cercano di aumentare il flusso turistico sul territorio prevedendo sconti in favore dei viaggiatori.

Ecco quali sono quelle in vigore per l’estate 2023:

Regione Sicilia: nell’ambito dell’iniziativa See Sicily sono riconosciuti sconti sul soggiorno come pure sul viaggio. Rivolta a coloro che soggiornano almeno per 3 notti sul territorio, ma solo nelle strutture convenzionate, riconosce 1 pernottamento gratuito per ogni 3 notti di soggiorni, fino a un massimo di 2 notti. In caso di vacanza di 6 notti, quindi, se ne pagheranno solamente 5. Inoltre, grazie a questa promozione il costo del viaggio è scontato del 50% ma solo per biglietti di voli nazionali, internazionali, navi e aliscafi. Lo sconto massimo è di 100 euro per biglietto, 200 euro nel caso di voli internazionali, ma non se ne può fruire per i mesi di luglio e agosto. Inoltre, per chi rientra in questa iniziativa vi è la possibilità di fruire di un servizio turistico a scelta tra escursioni, tour guidati o immersioni;

Regione Piemonte: anche qui sono disponibili dei voucher vacanza, ma solo per i soggiorni prenotati ed effettuati entro il 30 giugno 2023. Nel dettaglio, consiste nello scontare del 50% il costo del soggiorno di 4 notti: in tal caso, infatti, solo 2 notti gravano sull’ospite mentre 1 notte viene offerta dalla Regione e l’altra dalla struttura ricettiva. Inoltre, ci sono anche i voucher esperienza con cui acquistare con uno sconto fino al 50% i servizi per la vacanza. Il tutto attraverso il sito visitpiemonte.com;

Regione Abruzzo: come per le altre regioni anche in questo caso il voucher riguarda i soggiorni nei periodi di bassa stagione. Nel dettaglio, per il bonus vacanze della Regione Abruzzo si va dal 7 gennaio al 15 giugno e dal 1 ottobre al 21 dicembre. Lo sconto - come promosso dalla Camera di Commercio del Gran Sasso, riguarda però solamente i grandi gruppi: per ogni prenotazione di almeno 25 persone che soggiornano in provincia di Teramo o dell’Aquila per almeno 2 notti spetta infatti un contributo di 30 euro per persona oltre a un rimborso del 50% sulle spese per partecipare ad attività guidata. Per richieste bisogna scrivere, almeno con una settimana di anticipo, una mail a cciaa@cameragransasso.legalmail.it;

Regione Friuli Venezia Giulia: qui il voucher vacanza è rivolto ai soli cittadini residenti che scelgono di soggiornare nella Regione stessa, precisamente nell’area montana, nei territori dei comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, nonché in quei comuni nel cui territorio è presente un sito regionale culturale Unesco. A seconda della zona in cui si soggiorna il voucher ha un importo di minimo 40 euro a persona, fino a un massimo di 320 euro per nucleo familiare.

Per il momento queste sono le uniche regioni che prevedono dei soggiorni più o meno gratuiti per i turisti. Altre iniziative, come ad esempio quella della Regione Lazio (“Più notti, più sogni, più experience”) non sono invece state rinnovate.

Buono vacanze per i giovani fino a 35 anni

In ambito nazionale esiste poi una sorta di bonus vacanze rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Nel dettaglio, utilizzando lo strumento digitale Carta nazionale giovani, per il quale è disponibile un’applicazione smartphone e tablet, è possibile godere di uno sconto sull’acquisto dei biglietti per treni e arei.

Nel dettaglio, per le partenze con Italo lo sconto è del 30%, mentre per gli aerei la promozione è offerta da Ita Airways e prevede uno sconto del 20% sui voli europei e del 15% per quelli intercontinentali.

L’agevolazione riguarda anche i soggiorni: se prenotati con Airbnb, infatti, spetta uno sconto del 10%.