Bonus biciclette 2023, torna ma solo in una Regione (per adesso)

Nel 2023 il bonus biciclette non è stato rifinanziato anche se era un ottimo incentivo per evitare l’utilizzo di vetture e mezzi di trasporto pubblico preferendo una mobilità più green. Il bonus bici, infatti,nato durante la pandemia per incentivare l’utilizzo di biciclette e monopattini elettrici, aveva riscosso un grande successo.

Proprio per ovviare alla mancanza alcune amministrazioni locali hanno deciso di finanziarlo in autonomia per ridurre l’inquinamento ambientale.

Bonus bici 2023, ma non per tutti

L’amministrazione locale che si è mossa per prima in tal senso è quella del Friuli Venezia Giulia che, per migliorare la qualità dell’aria, ha deciso di finanziare il bonus bici per 2023 stanziando un fondo apposito per gli abitanti della propria Regione.

A chi è destinato il bonus? A chi acquista una bici a propulsione muscolare nuova e conforme a quanto previsto dal Codice della strada. Il bonus è anche retroattivo visto che è possibile richiederlo anche per acquisti effettuati dall’11 novembre 2022.

L’agevolazione, in ogni caso, non copre l’intera spesa sostenuta ma solo il 30% del prezzo di acquisto e comunque fino a un massimo di 200 euro per ogni richiedente.

Per chi acquista, invece una bicicletta con pedalata assistita (elettrica) il bonus copre sempre il 30% del costo di acquisto e comunque fino a un massimo di 300 euro per ogni richiedente.

Quali requisiti per accedere al bonus?

Per poter richiedere il bonus biciclette 2023 è richiesta una sola condizione, essere residenti in Friuli Venezia Giulia nel momento in cui si presenta la domanda.

Quando va presentata la domanda? Possono essere presentate nell’arco temporale che va dal 23 gennaio 2023 al 20 aprile 2023 alle ore 16.00. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica alla Camera di Commercio della propria circoscrizione territoriale.

Insieme alla domanda va allegata una dichiarazione del rivenditore che attesti l’acquisto unitamente a un documento di vendita valido fiscalmente.

Dopo quanto arriva il bonus? Una volta presentata la domanda il riconoscimento del beneficio arriva dopo 120 giorni dalla richiesta, ma nei limiti delle risorse stanziate e in base all’ordine di presentazione delle domande.

Il bonus è a rimborso

Non si tratta, quindi, di un bonus che fornisce uno sconto sull’acquisto. E’ necessario pagare per intero il costo della bicicletta e chiedere, solo dopo, il rimborso della quota rientrante nel bonus.

Per presentare la domanda, si ricorda, che è necessaria l’autenticazione con credenziali Spid, Cie o Cns. Ed è necessario fornire, nella stessa, l’Iban su cui ricevere l’accredito del contributo diretto.

Per ora solo il Friuli Venezia Giulia

Per ora solo il Friuli Venezia Giulia ha adottato questa iniziativa per rinnovare il bonus biciclette anche nel 2023. Ma ciò non toglie che la cosa possa servire da esempio anche per altre realtà locali che per promuovere e incentivare una mobilità sostenibile possano, a loro volta, seguire l’esempio.