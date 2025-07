Ecco le regioni con le auto più inquinanti

Previste inizialmente a partire da ottobre 2025, le restrizioni alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna scatteranno non prima di ottobre 2026. Il rinvio è frutto di un emendamento al decreto Infrastrutture, che in questo modo sposta in avanti la stretta sulle vetture a gasolio immatricolate tra il 2011 e il 2015 prevista nelle regioni della Pianura Padana, uno dei territori con la peggiore qualità dell’aria in Europa.

Le auto a gasolio Euro 5 nelle quattro regioni interessate sono oltre 1,3 milioni, pari al 36,3% del totale in circolazione in Italia. È proprio lì che si concentra oltre un terzo delle vetture di questa categoria; ma naturalmente anche le regioni del Sud hanno un’alta incidenza di auto diesel Euro 5 e soprattutto degli standard emissivi precedenti (e quindi più inquinanti). Il paradosso, solo apparente, è che in alcune regioni, come Piemonte ed Emilia-Romagna, le misure antismog scatteranno pur avendo meno auto diesel Euro 5 in circolazione rispetto ad altre regioni. La differenza la fanno proprio i diversi livelli di inquinamento.