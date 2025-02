Bonus assunzioni 2025, tutte le agevolazioni previste

Quali sono i bonus assunzione di cui il datore di lavoro può fruire nel 2025? La normativa, con il passare degli anni, si è arricchita di diverse agevolazioni per chi assume e, se molti benefici sono stati introdotti e confermati lo scorso anno, gli sgravi contributi continuano anche nel 2025. Lo scopo ultimo è quello di limitare, da una parte, la disoccupazione, dall’altra però c’è l’intenzione di adottare misure che aiutino i datori di lavoro che decidono di assumere.

I bonus assunzione 2025? che mirano a favorire l’occupazione sono diversi e nella maggior parte dei casi sono cumulabili con il superbonus assunzioni che arriva fino al 130% introdotto dalla riforma fiscale. Vediamo quali sono le misure attualmente in vigore, sia a termine che strutturali, per incentivare le assunzioni e agevolare i datori di lavoro.

Oltre a quanto previsto per l’assunzione dei giovani, i datori di lavoro che vogliono assumere possono contare su numerose misure in vigore:

Incentivi assunzione Decreto Coesione

A prevedere sgravi per le assunzioni ci ha pensato il Decreto Coesione. I bonus messi in campo sono tre e riguardano giovani, donne e soggetti che risiedono nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno.

Per i giovani under 35, solo nel caso non abbiano mai avuto prima un contratto a tempo indeterminato, è previsto dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 uno sgravio contributivo totale per il datore di lavoro (fino a un limite di 500 euro mensili) per 24 mesi. Il limite può essere esteso fino a 650 euro nel caso il giovane sia residente in una delle regioni del Meridione. Se il primo datore di lavoro non gode dello sgravio per tutti i 24 mesi, lo stesso può essere richiesto anche in caso di assunzioni successive alla prima fino a concorrenza dei 24 mesi.

Sempre in caso di assunzione effettuate fino al 31 dicembre 2025 e solo per contratto a tempi indeterminato, per le lavoratrici svantaggiate è previsto uno sgravio totale dei contributi per il datore di lavoro, fino al limite di 650 euro al mese e per un totale di 24 mesi. Lo sgravio spetta per assunzioni di donne:

prive di impiego da almeno 6 mesi, se residenti nelle regioni della Zes;

prive di impiego da almeno 24 mesi, ovunque residenti;

prive di impiego da almeno 6 mesi e ovunque residenti se operano nei settori dove la disparità di presenza uomo - donna è superiore al 25%.

Lo stesso esonero contributivo totale fino a un massimo di 650 euro al mese, è previsto per tutte le assunzioni tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, senza limiti di età, per attività che si trovano nella Zes Unica (Molise, Basilicata, Campania, Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia). In questo caso la durata del bonus è di 30 mesi.