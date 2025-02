Bonus agricoltura per formazione e consulenza, disponibili 3 milioni di euro. A chi spetta?

Cos’è il bonus agricoltura per formazione e consulenza? Chi può richiederlo?

In agricoltura la formazione è un elemento essenziale per ottenere una produzione di qualità, proprio per questo la regione Basilicata mette a disposizione un fondo per formazione e consulenza, tali attività sono mirate ad aumentare la competitività e lo sviluppo sostenibile.

Ecco cosa prevede il bonus agricoltura per formazione e consulenza.

Bonus formazione e consulenza in agricoltura La Determina dirigenziale firmata dalla Direzione Generale per le Politiche agricole e Forestali ha approvato due specifiche sottomisure in cui si articola il bonus agricoltura: Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenz e;

e; Sostegno per l'utilizzo dei servizi di consulenza. La sottomisura 1 consente agli organismi formatori accreditati dalla Regione Basilicata di realizzare corsi collettivi in aula, in campo o a distanza, integrati con workshop tematici e attività di coaching, rivolti agli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale. Ne consegue che fruitori diretti dei contributi sono gli enti di formazione accreditati che poi devono organizzare corsi gratuiti per coloro che sono impiegati nel settore dell'agricoltura. I corsi possono essere organizzati in presenza oppure a distanza.