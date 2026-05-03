Fino a 70.000 euro a fondo perduto per i giovani che decidono di dedicarsi all’agricoltura. Questa regione mette a disposizione un importante bonus economico per favorire il settore dell’agricoltura.

L’obiettivo del bando della regione Emilia Romagna è favorire il ricambio generazionale e sostenere nuove imprese agricole che puntano su investimenti strutturali e piani di sviluppo aziendale, promuovendo occupazione e competitività sul territorio.

Ecco chi sono i beneficiari, i termini di scadenza del bando, l’imnporto del bonus agricoltura 2026 e le istruzioni per presentare la domanda.

Bonus agricoltura 2026: beneficiari

Con delibera del 30 del 2026 la regione Emilia Romagna ha approvato il bando che riconosce contributi da 50.000 euro a 70.000 per l’insediamento di giovani agricoltori.

Il bando è rivolto ai soggetti che si insediano per la prima volta come titolari di impresa agricola nella Regione e che intendono realizzare un progetto aziendale concreto. La domanda può essere presentata entro il 18 settembre 2026.

Possono beneficiare degli aiuti le micro imprese e le PMI condotte da giovani agricoltori. Sono considerati giovani agricoltori soggetti maggiorenni ma di età inferiore a 41 anni non compiuti al momento di presentazione della domanda che abbiano adeguate conoscenze e formazione.

Fino a 70.000 euro per questi investimenti

Il bonus agricoltura 2026 fino a 70.000 euro di contributi a fondo perduto può essere richiesto per queste spese ammissibili:

costruzione , acquisizione o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze incluse le opere di miglioramento fondiario;

, acquisizione o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze incluse le opere di miglioramento fondiario; acquisto di nuovi macchinari , impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;

, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera; investimenti immateriali , come acquisizione o sviluppo di programmi informativi e informatici nonché acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali;

, come acquisizione o sviluppo di programmi informativi e informatici nonché acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali; spese di fattibilità come elaborati tecnici e servizi di progettazione.

Non sono ammissibili le spese per il leasing, acquisto di capi di animali e piante, acquisto di terreni, interessi passivi e spese per l’acquisto di diritti agli aiuti, spese di manutenzione ordinaria o per l’adeguamento obbligatorio a normative, spese di ammortamento e Iva.

Le spese devono essere pagate con strumenti tracciabili e in particolare:

Bonifico o ricevuta bancaria (Riba);

Carta di credito e/o bancomat;

Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;

Vaglia postale

MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso);

Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali.

Come presentare domanda per accedere al bonus agricoltura 2026 per i giovani agricoltori

Possono essere finanziati unicamente gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda di sostegno.

La domanda deve essere presentata telematicamente attraverso il portale messo a disposizione dalla regione Emila Romagna, alla domanda deve essere allegato il Business plan. La valutazione e formazione della graduatoria avviene in base alla qualità del progetto e tra gli elementi particolarmente tenuti in considerazione vi è la ricaduta occupazionale e l’integrazione con filiere locali.

Sarà, inoltre, valutata la coerenza finanziaria del piano e fattibilità tecnica degli investimenti. Per supporto operativo e informazioni pratiche i potenziali candidati possono rivolgersi agli sportelli della Regione Emilia-Romagna, alle associazioni di categoria e ai centri di consulenza agricola, che offrono assistenza gratuita o a pagamento per la compilazione delle domande e la predisposizione del piano aziendale.