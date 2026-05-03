Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Bonus agricoltura fino a 70.000 euro per i giovani, come presentare istanza

Nadia Pascale

3 Maggio 2026 - 15:40

I giovani agricoltori possono ricevere un premio di primo insediamento fino a 70.000 euro. Ecco le istruzioni per accedere al bonus agricoltura.

Bonus agricoltura fino a 70.000 euro per i giovani, come presentare istanza

Fino a 70.000 euro a fondo perduto per i giovani che decidono di dedicarsi all’agricoltura. Questa regione mette a disposizione un importante bonus economico per favorire il settore dell’agricoltura.

L’obiettivo del bando della regione Emilia Romagna è favorire il ricambio generazionale e sostenere nuove imprese agricole che puntano su investimenti strutturali e piani di sviluppo aziendale, promuovendo occupazione e competitività sul territorio.

Ecco chi sono i beneficiari, i termini di scadenza del bando, l’imnporto del bonus agricoltura 2026 e le istruzioni per presentare la domanda.

Bonus agricoltura 2026: beneficiari

Con delibera del 30 del 2026 la regione Emilia Romagna ha approvato il bando che riconosce contributi da 50.000 euro a 70.000 per l’insediamento di giovani agricoltori.

Il bando è rivolto ai soggetti che si insediano per la prima volta come titolari di impresa agricola nella Regione e che intendono realizzare un progetto aziendale concreto. La domanda può essere presentata entro il 18 settembre 2026.
Possono beneficiare degli aiuti le micro imprese e le PMI condotte da giovani agricoltori. Sono considerati giovani agricoltori soggetti maggiorenni ma di età inferiore a 41 anni non compiuti al momento di presentazione della domanda che abbiano adeguate conoscenze e formazione.

Fino a 70.000 euro per questi investimenti

Il bonus agricoltura 2026 fino a 70.000 euro di contributi a fondo perduto può essere richiesto per queste spese ammissibili:

  • costruzione, acquisizione o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze incluse le opere di miglioramento fondiario;
  • acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;
  • investimenti immateriali, come acquisizione o sviluppo di programmi informativi e informatici nonché acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali;
  • spese di fattibilità come elaborati tecnici e servizi di progettazione.

Non sono ammissibili le spese per il leasing, acquisto di capi di animali e piante, acquisto di terreni, interessi passivi e spese per l’acquisto di diritti agli aiuti, spese di manutenzione ordinaria o per l’adeguamento obbligatorio a normative, spese di ammortamento e Iva.

Le spese devono essere pagate con strumenti tracciabili e in particolare:

  • Bonifico o ricevuta bancaria (Riba);
  • Carta di credito e/o bancomat;
  • Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
  • Vaglia postale
  • MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso);
  • Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali.

leggi anche

Bonus agricoltura 2026, come ottenere 794 euro per ogni ettaro. Istruzioni
Bonus agricoltura 2026, come ottenere 794 euro per ogni ettaro. Istruzioni

Come presentare domanda per accedere al bonus agricoltura 2026 per i giovani agricoltori

Possono essere finanziati unicamente gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda di sostegno.
La domanda deve essere presentata telematicamente attraverso il portale messo a disposizione dalla regione Emila Romagna, alla domanda deve essere allegato il Business plan. La valutazione e formazione della graduatoria avviene in base alla qualità del progetto e tra gli elementi particolarmente tenuti in considerazione vi è la ricaduta occupazionale e l’integrazione con filiere locali.

Sarà, inoltre, valutata la coerenza finanziaria del piano e fattibilità tecnica degli investimenti. Per supporto operativo e informazioni pratiche i potenziali candidati possono rivolgersi agli sportelli della Regione Emilia-Romagna, alle associazioni di categoria e ai centri di consulenza agricola, che offrono assistenza gratuita o a pagamento per la compilazione delle domande e la predisposizione del piano aziendale.

leggi anche

Bonus agricoltura 2026, come ottenere 500 euro a ettaro di terreno
Bonus agricoltura 2026, come ottenere 500 euro a ettaro di terreno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Agricoltura
# bonus economico
# Ministero dell’Agricoltura

Seguici su

FT logo

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

Addio Piigs. I Bifs sono i nuovi bersagli del mercato obbligazionario in Europa

Non solo inflazione: il vero problema che colpisce i mercati europei è (…)

15 aprile 2026

Le elezioni in Ungheria potrebbero sostenere il rilancio del mercato azionario in Europa

L’Ungheria è, naturalmente, un mercato piccolo, ma ci sarà un effetto di (…)

14 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 05/05/2026 È giusto aver graziato Nicole Minetti?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Bonus agricoltura 2026, come ottenere 794 euro per ogni ettaro. Istruzioni

Bandi e finanziamenti

Bonus agricoltura 2026, come ottenere 794 euro per ogni ettaro. Istruzioni
Bonus agricoltura fino a € 900 a ettaro per molte colture, beneficiari e come presentare domanda

Bandi e finanziamenti

Bonus agricoltura fino a € 900 a ettaro per molte colture, beneficiari e come presentare domanda

Correlato

Bonus agricoltura 2026, come ottenere 500 euro a ettaro di terreno

Bandi e finanziamenti

Bonus agricoltura 2026, come ottenere 500 euro a ettaro di terreno