Bonus 500 euro per i figli, requisiti e come fare richiesta alla Regione Lazio

Sono partite le domande da inviare alla Regione Lazio per richiedere il voucher dal valore di 500 euro da spendere in corsi sportivi. L’iniziativa, promossa dalla Regione e realizzata in collaborazione con Sport e Salute ha lo scopo di incentivare l’attività fisica e diffondere la cultura della prevenzione, del benessere e di uno stile di vita attivo e sano. Vediamo a chi spetta e come richiedere il voucher.

Bonus 500 euro Regione Lazio: requisiti e come fare domanda I ragazzi dai 6 ai 18 anni residenti nella Regione Lazio con un ISEE inferiore a 50.000 euro possono richiedere un voucher dal valore di 500 euro da utilizzare per lo svolgimento gratuito di attività sportiva presso Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e gli Enti di Terzo Settore di ambito sportivo (ETS di ambito sportivo), operanti sul territorio laziale e regolarmente iscritti, per le ASD/SSD, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) e, per gli ETS di ambito sportivo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Per fare domanda c’è tempo fino alle ore 16 del 16 maggio 2025. Per ottenere il voucher bisogna andare sul sito www.sportesalute.eu, accedere con SPID, CIE o CNS e compilare la candidatura. Ogni richiedente potrà ottenere un solo voucher e il corso sportivo dovrà essere svolto per almeno 8 ore al mese con scadenza il 31 maggio 2026. Si potrà scegliere anche più di un’associazione, fino ad un massimo di tre. «Voucher per lo Sport – Regione Lazio ha l ‘obiettivo di: incoraggiare la pratica dell’attività motoria, fisica e sportiva, quale strumento di promozione del benessere e dei corretti stili di vita, di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale per tutti inclusi i giovani in condizioni di disabilità psicofisica, per migliorare il benessere psico-fisico della popolazione, promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, il diritto allo Sport con particolare attenzione ai giovani che versano in condizioni di disagio economico e sociale, incentivare la pratica sportiva tra i non praticanti, rafforzando così le opportunità di inclusione e autopromozione quale benefici diretti della pratica sportiva anche in termini di prevenzione delle forme di disagio, promuovere uno stile di vita attivo in contrasto alla sedentarietà», si legge nella pagina di presentazione dell’iniziativa.