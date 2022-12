Bollo auto Lazio: stop all’esenzione per auto ibride

L’articolo 2 della legge regionale n. 7/2022 ha introdotto due importanti cambiamenti per il pagamento del bollo auto 2023 nella Regione Lazio. In base alle nuove disposizioni in materia, gli importi dovuti a titolo di tassa automobilistica regionale vengono rivisti sia per i contribuenti che effettuano il pagamento entro i termini previsti sia per i proprietari di veicoli ad alimentazione ibrida.

Sconti per il bollo auto nel Lazio

A partire dal 1° gennaio 2023 il pagamento del bollo auto entro il termine di scadenza previsto consentirà ai contribuenti della Regione Lazio di risparmiare sulla tassa automobilistica. Il legislatore ha previsto una riduzione tariffaria a scaglioni progressivi per gli anni 2023, 2024 e 2025 con un risparmio totale del 10% secondo lo schema che segue:

per l’anno 2023 è prevista una riduzione del -5% degli importi dovuti nell’anno tributario 2022

per l’anno 2024 si aggiunge una riduzione del -2,5% (-7,5% totale) degli importi dovuti nell’anno tributario 2023

per l’anno 2025 si aggiunge una ulteriore riduzione del -2,5% (-10% totale) degli importi dovuti nell’anno tributario 2024

Stop esenzione bollo per auto ibride

A decorrere dal 1° gennaio 2023, viene abrogato il comma 14 dell’articolo 5 della legge regionale 13/2013. Di fatto viene eliminata l’esenzione triennale del pagamento del bollo auto prevista per i possessori di veicoli con alimentazione ibrida. La sospensione dell’agevolazione riguarderà tutti i veicoli di nuova immatricolazione, rimangono pertanto valide le esenzioni finora previste per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2022, ovvero l’esenzione dal pagamento della tassa di possesso per tre annualità a partire dalla data di prima immatricolazione.

Con il 2022 termina anche la riduzione tariffaria del 10% che era stata prevista in passato “per i veicoli di proprietà delle società di leasing e per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà delle società che svolgono attività di noleggio veicoli, nonché dovute dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente residenti nella Regione”.

leggi anche Come pagare il bollo auto con l’app IO

Bollo Auto Lazio: le esenzioni in vigore nel 2023

Nonostante le nuove disposizioni abbiano annullato le agevolazioni per le nuove vetture ad alimentazione ibrida, rimangono ancora attive le esenzioni e le riduzioni previste per specifiche tipologie di veicoli e utilizzatori:

I veicoli destinati alla mobilità di disabili e invalidi sono esentati dal pagamento della tassa di possesso se rispettano i seguenti requisiti: veicoli a benzina o ad alimentazione ibrida benzina/elettrico con cilindrata fino a 2 litri; veicoli Diesel o ad alimentazione ibrida gasolio/elettrico fino a 2,8 litri e vetture ad alimentazione esclusivamente elettrica con potenza massima pari a 150 kW.

I veicoli ultratrentennali sono esentati dal pagamento della tassa di possesso. Per l’eventuale circolazione su strada è necessario pagare un bollo annuale di 28,40 euro

I veicoli ultraventennali iscritti negli appositi registri (ASI, Registro Storico Lancia, Registro Storico Fiat, Registro Storico Alfa Romeo, Registro Storico FMI) usufruiscono di una riduzione del 50% sull’importo totale

I veicoli elettrici godono dell’esenzione per 5 anni a partire dalla data di prima immatricolazione. Dal sesto anno per le sole automobili è inoltre prevista una riduzione del 75% dell’importo previsto per una vettura a benzina equivalente.

I veicoli con omologazione monofuel GPl o metano godono di una riduzione del 75% rispetto ai corrispondenti veicoli a benzina

leggi anche Verifica bollo auto: come controllare se è stato pagato