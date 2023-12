Bollette dell’acqua, aumenti fino al 35%: ecco dove si spende di più in Italia

Da bene essenziale a oro blu: il carovita non ha risparmiato neppure l’acqua.

Dopo gli aumenti delle bollette di luce e gas anche un bene vitale come l’acqua potabile ha conosciuto un aumento delle tariffe che variano sensibilmente a seconda della propria posizione geografica.

A indagare sull’aumento dei prezzi delle bollette dell’acqua è stato ancora una volta Altroconsumo, che ha preso in considerazione i consumi idrici di una famiglia composta da sole tre persone, equivalente a circa 182 metri cubi d’acqua all’anno (ossia circa 166 litri d’acqua al giorno a testa), e le tariffe applicate nella maggior parte delle città capoluogo di provincia.

Dall’anali è risultato che si sono registrati aumenti medi del +9,5% negli ultimi due anni (da dicembre 2021 a dicembre 2023), ma in alcune città si è raggiunto addirittura il picco del +35%.

Davanti a un simile quadro è quanto mai naturale domandarsi dove sono aumentate di più le tariffe dell’acqua e soprattutto quali sono le città più care, in quanto non è detto che a un aumento più elevato corrisponda una bolletta più alta.

Analizzando i dati e la classifica, troviamo una risposta a queste domande. Di seguito tutto quello che serve sapere a riguardo.

Bollette dell’acqua: dove sono aumentate di più le tariffe

Dall’indagine di Altroconsumo, osservando l’andamento dei prezzi delle bollette dell’acqua negli ultimi due anni, da dicembre 2021 a dicembre 2023, sono emerse cifre notevoli, arrivando in media al +9,7% in quattro anni (2017-2021).

Ma come anticipato gli aumenti si differenziano da città a città. Stando alla classifica di Altroconsumo, la città in cui non è aumentata la tariffa è Catanzaro, l’unico capoluogo in cui la bolletta del servizio idrico non ha subito alcun incremento (+0%), segue subito dopo la città di Bari, dove il rincaro che si è registrato in due anni è di appena l’1%.

In testa alla classifica si trova invece Bolzano, dove la tariffa arriva addirittura al +35,4%. Male anche Torino, Trento e L’Aquila, dove gli aumenti superano quota 17%. Scendendo nel dettaglio riportiamo per intero la classifica delle città in cui sono aumentate di più le tariffe:

Bolzano 35,4%

Torino 17,5%

Trento 17,3%

Milano 16,4%

Genova 14,4%

Ancona 13,7%

Palermo 12,3%

Trieste 12,2%

Roma 11,9%

Perugia 11,7%

Firenze 11,6%

Cagliari 9,6%

Bologna 7,6%

Venezia 6,6%

Potenza 6,4%

Aosta 4,9%

Bari 1%

Catanzaro 0%

Bollette dell’acqua, quali sono le città più care?

Quando si analizzano di dati e si discute di rincari percentuali è importante sottolineare che questi non sempre corrispondono a una spesa più elevata. Ne è un esempio lampante Milano, che pur avendo conosciuto un rincaro del +16,4% della bolletta d’acqua in due anni, conserva una tariffa più economica di altre città in cui il rincaro è stato solo dell’1% come Bari.

Infatti, stando alle indagini di Altroconsumo è Milano la città in cui più economica, dove la spesa annua per la bolletta del servizio idrico raggiunge circa 163 euro; mentre Bari si trova al 52° posto con ben 489 euro di spesa annua.

Ancora l’inchiesta ha evidenziato che la classe di spesa più comune è quella che prevede bollette annuali che vanno da 370-500 euro. Si tratta di un costo che raccoglie il 42% delle 84 città in campione. Il secondo gruppo di città più numeroso circa il 25% degli 84 capoluoghi vede una spesa annua tra i 500-700 euro annui.

A ottenere la medaglia nera come città più costosa è Siena, dove il costo della bolletta dell’acqua ha registrato 810 euro annui. Per conoscere nel dettaglio quali sono le città più economiche e più costose per il prezzo della bolletta dell’acqua, riportiamo di seguito l’intera classica.