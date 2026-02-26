Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Bmw, Mercedes e Volkswagen potrebbero presto scomparire. Economista tedesco ne è certo

Alessandro Nuzzo

26 Febbraio 2026 - 19:45

I tre marchi automobilistici premium tedeschi presto potrebbero scomparire nella forma in cui oggi sono attivi. Parola di Moritz Schularick.

Bmw, Mercedes e Volkswagen potrebbero presto scomparire. Economista tedesco ne è certo
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Nel 2026 l’industria automobilistica tedesca si trova a fare i conti con una crisi che appare senza fine. I bilanci registrano utili in calo e diversi gruppi hanno avviato piani di riorganizzazione che includono anche la chiusura di stabilimenti. Tra i casi più emblematici c’è quello di Volkswagen, mentre il marchio Audi ha annunciato la cessazione delle attività nel sito di Bruxelles.

Sul fronte occupazionale il bilancio è pesante: nel solo 2025 sono andati persi circa 48.700 posti di lavoro, un dato che alimenta preoccupazioni sociali e politiche in uno dei settori simbolo dell’economia tedesca.

A pesare sulla competitività sono diversi fattori. La transizione verso l’auto elettrica procede più lentamente rispetto ai concorrenti cinesi, che nel frattempo hanno rafforzato la propria posizione globale. A questo si aggiungono i costi energetici elevati, particolarmente gravosi per un’industria manifatturiera ad alta intensità produttiva, e una domanda debole sia sul mercato interno sia su quello internazionale.

Il risultato è un comparto che deve ripensare modelli produttivi, strategie industriali e investimenti tecnologici per evitare un ridimensionamento duraturo.

Alla luce di questa crisi, che potrebbe proseguire anche nel 2026 e negli anni successivi, è intervenuto un noto economista tedesco, Moritz Schularick, presidente del Kiel Institute for the World Economy, il quale ha affermato che marchi premium tedeschi come BMW, Volkswagen e Mercedes-Benz potrebbero, entro la fine del 2030, non esistere più nella forma attuale.

Per sopravvivere Bmw, Mercedes e Volkswagen dovranno attuare trasformazioni radicali

leggi anche

La Germania è in crisi. Licenziate 120.000 persone in 12 mesi
La Germania è in crisi. Licenziate 120.000 persone in 12 mesi

Secondo Schularick, motori elettrici, nuovi software e l’avvento delle tecnologie di guida autonoma stanno rimodellando profondamente il modo in cui le auto vengono progettate, costruite e vendute. L’industria tedesca, un tempo leader mondiale e fiore all’occhiello per i motori termici, si è trovata impreparata di fronte a questo cambiamento strutturale.

A suo avviso, è improbabile che l’attuale struttura delle tre grandi case tedesche possa sopravvivere fino al 2030 senza trasformazioni radicali. Non si tratta di ipotizzare fallimenti improvvisi, ma di prevedere profonde ristrutturazioni, possibili fusioni o importanti investimenti strategici necessari per colmare il divario crescente con i competitor cinesi.

In tema di fusioni, Schularick ha citato anche l’esempio di Volvo, acquisita dal gruppo cinese Geely nel 2010 e successivamente rilanciata grazie a massicci investimenti che l’hanno portata a diventare un punto di riferimento in Europa nell’elettrificazione e nella sicurezza.

Secondo l’economista, la sfida non consiste semplicemente nel sostituire il motore a combustione con uno elettrico. La transizione verso la mobilità elettrica implica un cambiamento molto più profondo: occorre ripensare interamente le linee produttive, riorganizzare le catene di approvvigionamento e rivedere i modelli di business. Oggi la competizione si gioca soprattutto su batterie, gestione dell’energia ed ecosistemi digitali integrati, diventati il vero cuore tecnologico delle nuove auto.

Parallelamente si sta intensificando la competizione sulla guida autonoma e sui sistemi avanzati di assistenza alla guida. Schularick ha messo in guardia dal rischio che la Germania resti ancorata ai successi industriali del passato o si concentri eccessivamente sulle responsabilità politiche, mentre altri Paesi accelerano sullo sviluppo di veicoli autonomi, servizi digitali connessi e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Secondo l’economista, il vero pericolo è perdere terreno nella prossima grande trasformazione del settore automobilistico: una rivoluzione che non riguarda soltanto il motore, ma l’intero ecosistema tecnologico che ruota attorno al veicolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Volkswagen
# BMW
# Motori
# Mercedes
# Automobili

Seguici su

FT logo

Il piano dell’UE per rilanciare l’economia italiana è fallito. Ed ora?

La crescita rimane debole nonostante l’Italia sia la principale (…)

26 maggio 2026

Attenzione Italia. La crisi energetica potrebbe essere solo all’inizio

I mercati dei futures sul petrolio sembrano tranquilli, ma la storia (…)

21 maggio 2026

Questa azienda della Repubblica Ceca mette alla prova Berlino e Parigi con un’offerta di partecipazione nel produttore di carri armati KNDS

Czechoslovak Group punta a entrare in KNDS con un’offerta in contanti, (…)

14 maggio 2026

Esclusiva del FT svela come i dipendenti di Amazon usa l’AI per guadagnare punti in azienda

Scandalo AI ad Amazon: dipendenti creano agenti per mandare email inutili e (…)

12 maggio 2026

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

SONDAGGIO
Termina il 03/06/2026 Sei favorevole al ritorno al nucleare?
VOTA ORA

Selezionati per te

Arrivano i mattoni di plastica riciclata. Case costruite in soli 5 giorni

News imprese

Arrivano i mattoni di plastica riciclata. Case costruite in soli 5 giorni
L'Egitto annuncia la nascita di una nuova città da 27 miliardi di dollari

News imprese

L’Egitto annuncia la nascita di una nuova città da 27 miliardi di dollari

Correlato