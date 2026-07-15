BlackRock accusata di manipolare i fondi. Ecco come ti hanno fatto pagare di più per anni

Un nuovo fronte giudiziario si apre per la BlackRock Inc., il gigante mondiale della gestione patrimoniale guidato da Larry Fink. Alcuni investitori hanno citato in giudizio la società accusandola di aver utilizzato pratiche contabili improprie per gonfiare quotidianamente il valore (NAV) di decine di fondi comuni azionari, imponendo così commissioni di gestione più elevate e generando oneri fiscali ingiustificati per i sottoscrittori.

La denuncia, depositata lunedì 13 luglio presso il tribunale statale di Manhattan, coinvolge oltre settanta fondi sia a gestione attiva sia indicizzati e potrebbe trasformarsi in una class action di vaste proporzioni.

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