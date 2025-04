Bill Gates: «Tra 10 anni, l’intelligenza artificiale renderà gli esseri umani superflui»

L’Intelligenza artificiale potrebbe arrivare a sostituire l’essere umano e renderlo superfluo. È questo ciò che ha rivelato Bill Gates.

Durante una recente intervista televisiva e una conferenza ad Harvard, il co-fondatore di Microsoft ha lanciato una previsione che sta facendo molto discutere: entro dieci anni, la maggior parte delle attività svolte dagli esseri umani potrebbe essere affidata all’intelligenza artificiale. Gates immagina un futuro in cui la cosiddetta “intelligenza libera”, ovvero un accesso universale e gratuito a capacità cognitive avanzate, trasformerà radicalmente la società.

Non si tratta solo di un’innovazione tecnologica, ma di una rivoluzione culturale ed economica che potrebbe ridefinire il nostro rapporto con il lavoro, l’istruzione, la sanità e la scienza. Tuttavia, Gates non nasconde una certa preoccupazione: se da un lato l’IA promette di correggere molte disuguaglianze storiche, dall’altro rischia di sconvolgere il mercato del lavoro e aumentare le divisioni sociali.

La vera sfida, secondo il magnate, sarà quella di governare questa transizione in modo etico e responsabile, senza lasciare indietro nessuno e cercando di mantenere il controllo su una tecnologia in rapidissima evoluzione. Ecco tutto quello che serve sapere a riguardo.

Quali sono i settori che l’intelligenza artificiale potrebbe trasformare?

Secondo Bill Gates, l’impatto dell’intelligenza artificiale sarà particolarmente evidente in alcuni settori chiave come l’istruzione, la medicina e il lavoro in generale.

Nell’istruzione, ad esempio, Gates immagina l’arrivo di tutor digitali capaci non solo di insegnare, ma anche di personalizzare l’apprendimento per ogni studente, motivandolo e adattandosi ai suoi punti deboli in tempo reale. Si tratta di un cambiamento che potrebbe rendere l’istruzione di qualità accessibile a tutti, superando le barriere geografiche, culturali ed economiche che oggi limitano l’accesso al sapere.

In campo medico, invece, Gates prevede che l’IA potrà migliorare enormemente la qualità delle diagnosi, integrando dati genetici, sintomi clinici e letteratura scientifica con una precisione e una velocità superiori a quelle umane. Questo non significherà necessariamente la fine della figura del medico, ma la sua moltiplicazione: l’IA potrà portare assistenza sanitaria anche in regioni remote, ospedali sovraffollati o paesi in via di sviluppo.

Tuttavia, l’automazione non si fermerà qui. Professioni tradizionali in settori amministrativi, legali, giornalistici e persino creativi potrebbero subire profonde trasformazioni o essere in parte sostituite da sistemi intelligenti. Come sottolineato anche da Mustafa Suleyman, CEO dell’IA di Microsoft, l’effetto potrebbe essere altamente destabilizzante: intere professioni potrebbero scomparire o cambiare natura, richiedendo una riconversione di massa delle competenze lavorative. Le aziende e i governi dovranno quindi prepararsi a gestire un cambiamento epocale.