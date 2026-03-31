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Benzina, arriva una «guerra dei prezzi senza precedenti»

Alessandro Nuzzo

31 Marzo 2026 - 20:07

In Germania pronto il regolamento che mira a limitare le fluttuazioni di prezzo ai distributori di benzina: ecco come funziona.

Benzina, arriva una «guerra dei prezzi senza precedenti»

Da quando è scoppiato il conflitto in Iran, in seguito agli attacchi di Stati Uniti e Israele, a risentirne maggiormente è stato il mercato energetico, soprattutto quello petrolifero, con il costo di benzina e diesel aumentato in modo significativo. Il motivo di questi rincari è legato al calo dell’approvvigionamento e alla diminuzione delle esportazioni da parte dei Paesi del Golfo, tradizionalmente leader nella vendita di petrolio verso le nazioni occidentali.

Questo stop è stato provocato dal blocco dello Stretto di Hormuz, un passaggio strategico da cui ogni giorno transitano centinaia di navi cariche di petrolio e gas dirette dai Paesi del Golfo verso i mercati occidentali. Il blocco dello stretto ha costretto molte navi a fermarsi e, di conseguenza, l’approvvigionamento energetico è diminuito non solo in Europa, ma in gran parte del mondo.

L’Italia, così come gli altri Paesi dell’Unione Europea, sta facendo i conti da diverse settimane con l’aumento dei prezzi dei carburanti, in particolare del diesel. Nel nostro Paese il gasolio ha già superato la soglia dei due euro al litro, nonostante l’intervento del governo che ha introdotto per venti giorni uno sconto di 0,25 euro su benzina e diesel. Lo sconto terminerà il prossimo 7 aprile, ma nella pratica non ha portato un risparmio significativo per le famiglie italiane. Rimane inoltre forte l’incertezza su ciò che potrà accadere dopo quella data, soprattutto se il conflitto dovesse proseguire e lo Stretto di Hormuz continuasse a restare bloccato al passaggio delle petroliere.

Così in Germania si cerca di arginare l’aumento dei prezzi al distributore

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In Europa, tra i Paesi che stanno pagando maggiormente le conseguenze del conflitto iraniano in termini di rincari energetici, c’è la Germania. Il Paese è infatti quello in cui si è registrato l’aumento più consistente dei prezzi di benzina e diesel dall’inizio della crisi. Per questo motivo il ministero dell’Economia e dell’Energia tedesco ha introdotto un nuovo regolamento per cercare di contenere l’aumento dei prezzi dei carburanti.

Tra le principali novità della normativa c’è la regola che obbliga i distributori di carburante ad aumentare i prezzi solo una volta al giorno, esattamente alle ore 12:00. L’obiettivo è limitare le fluttuazioni dei prezzi e garantire maggiore trasparenza per i consumatori. Le riduzioni, invece, potranno essere applicate in qualsiasi momento della giornata. Una normativa simile è già in vigore anche in Austria, dove i prezzi di benzina e diesel hanno registrato aumenti analoghi.

La pubblicazione della norma nel bollettino ufficiale federale è avvenuta il 31 marzo, e il nuovo pacchetto di misure sui carburanti dovrebbe entrare in vigore già dal 1° aprile.

La notizia è stata accolta positivamente dall’Associazione tedesca dei distributori di carburante, che considera questa misura uno strumento efficace per contrastare le fluttuazioni dei prezzi e limitare il potere delle grandi compagnie petrolifere. L’associazione ha anche espresso sorpresa per la rapidità con cui la riforma è stata elaborata e resa operativa. Tuttavia, sarà necessario monitorare attentamente che la legge venga applicata correttamente e che produca gli effetti sperati.

Secondo i rappresentanti del settore, se il mercato reagirà come previsto, dopo la fissazione dei prezzi a mezzogiorno si potrebbe assistere a una vera e propria guerra dei prezzi tra i distributori, con una maggiore concorrenza che potrebbe contribuire a far scendere i costi per i consumatori.

Nonostante la percezione diffusa, l’Italia non è tra i Paesi europei dove l’aumento dei carburanti è stato più marcato. Secondo un’analisi condotta da Facile.it sui dati della Commissione Europea, l’Italia registra uno degli incrementi più contenuti dell’eurozona: circa +5,05% per la benzina e +9% per il diesel.

Un dato decisamente inferiore rispetto ad altri Paesi europei come la Germania, dove i rincari risultano molto più consistenti, ma anche rispetto a nazioni come Austria, Finlandia, Spagna e Francia, dove gli aumenti dei carburanti sono stati ancora più marcati nelle ultime settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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# Benzina
# Petrolio
# Guerra Iran-Israele

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