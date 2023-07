Scaletta Battiti Live, 11 luglio 2023: cantanti e ospiti sul palco

Torna per al seconda serata su Italia 1 l’appuntamento con Radionorba Cornetto Battiti Live 2023. La seconda puntata, in onda questa sera alle 21:20, vedrà nello show diversi ospiti noti della scena televisiva. A presentarli Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio.

I veri protagonisti sono però gli artisti, i cantanti e le cantanti che con la loro musica si alterneranno sul palco per far ballare e cantare il pubblico. Tutti nomi noti e dal grande seguito quelli della seconda serata con Fedez, Marco Mengoni e Gabry Ponte. In totale sono più di venti gli artisti sul palco.

Dopo il successo della prima serata di martedì 4 luglio, i telespettatori hanno molte aspettative per il secondo rinnovato appuntamento del martedì sera, tanto dal vivo quando da casa propria. Tra ospiti e cantanti sul palco però la scaletta di Battiti Live dell’11 luglio sembra pronta a non deludere nessuno.

leggi anche Fino a che ora bar e locali possono tenere la musica alta?

Battiti Live 2023: tutti i nomi sul palco

Anche per il secondo appuntamento di Battiti Live sono attesi i grandi nomi della musica italiana di oggi e qualcuno anche di ieri. Ecco tutti gli artisti che si esibiranno sul palco e da non perdere (non in ordine di scaletta):

Gaia, Gianmaria, Annalisa, Articolo 31, Bresh, Elettra Lamborghini, Ernia, Federica, Wax, Wayne, Federico Rossi, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gabry Ponte, Il Pagante, Levante, LP, Mr Rain, Nek, Piero Pelù e Alborosie, Rocco Hunt, Sangiovanni.

On the road, ovvero non sul palco ma in diretta, Elodie e Marco Mengoni si esibiranno da Giovinazzo, mentre i The Kolors da Vieste. A presentare invece Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la presenza di Mariasole Pollio a fare da spalla per il pubblico, oltre che domande ai cantanti.

Battiti Live 2023: la scaletta

L’ordine di esibizione degli artisti detterà il ritmo della serata, con momenti di puro ballo ad altri dedicati al canto a squarciagola. Ecco la scaletta ufficiale della seconda puntata di Battiti Live 2023 :

Annalisa

Articolo 31

Bresh

Elettra Lamborghini

Ernia

Federica

Federico Rossi

Fedez

Francesca Michielin e gIANMARIA

Francesco Renga e Nek

Gabry Ponte

Gaia

Il Pagante

Levante

LP

Mr Rain

Piero Pelù e Alborosie

Rocco Hunt

Sangiovanni

Wax

Wayne

Battiti Live 2023: come vederlo e calendario prossime puntate

Torna il Battiti Live 2023 con la seconda puntata dopo l’esordio dell’estate 2023 lo scorso martedì. Per vedere lo show musicale non serve altro che una televisione o una connessione internet. Infatti l’evento è disponibile in televisione, a partire dalle 21:20 circa su Italia 1. Oppure in differita o in live su Mediaset Infinity. Tutte le puntata infine saranno disponibili anche su RadioNorba al canale 730 di Sky e su TeleNorba, disponibile anche sul canale 510 di Sky.

On-demand sarà possibile recuperare anche le puntate eventualmente perse. Ecco la programmazione nota (in aggiornamento) dei prossimi appuntamenti:

prima puntata: 4 luglio 2023

seconda puntata: 11 luglio 2023

terza puntata: 18 luglio 2023

quarta puntata: 25 luglio 2023

quinta puntata: 1 agosto 2023

sesta puntata: 8 agosto 2023

In totale questa edizione è composta da 16 appuntamenti in 13 città della Puglia. Lo show organizzato da Radio Norba è partito da Bari, ma tocca poi altre splendide location come Gallipoli, Canosa di Puglia, Barletta, Mesagne, Massafra, Fasano, Taranto, Vieste, Peschici, San Foca di Melendugno, Giovinazzo e Otranto.