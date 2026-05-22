Dal MIMIT, Ministero delle Imprese e del made in Italy, arriva il decreto che stanzia un fondo di 448 milioni di euro in favore delle imprese che effettuano investimenti 4.0 e con elevato valore tecnologico a copertura fino al 75% delle spese. Ecco chi può accedere alle risorse del bando investimenti sostenibili, i lavori ammessi e gli importi.

Il provvedimento del Ministro Adolfo Urso è mirato a rafforzare la svolta green delle imprese in modo da ridurre l’impatto ambientale delle produzioni e ad aumentare la competitività delle imprese. Il bando è accessibile alle imprese ubicate in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Ecco i dettagli del bonus imprese 2026 riservato alle imprese del Sud che investono in nuove tecnologie.

Bando investimenti sostenibili, ecco i beneficiari del fondo di 448 milioni di euro

Continuano gli aiuti alle imprese con un fondo mirato di 448 milioni di euro, di questi il 25% sono riservati a micro imprese e PMI.

La prima cosa da sottolineare è che le imprese per poter presentare istanza devono essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese. É, inoltre, necessario essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità

contributiva (DURC).

Il fondo è alimentato con 216 milioni di euro provenienti al Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e circa 224 milioni dalla restituzione delle rate di finanziamenti agevolati di diversi programmi operativi nazionali attivati tra il 2007 e il 2020. Alla dotazione attuale potranno aggiungersi ulteriori risorse provenienti dall’Ue.

Bonus imprese: lavori agevolabili

Le agevolazioni sono riservate a PMI che adottano soluzioni tecnologiche innovative. In particolare:

advanced manufacturing solutions;

additive manufacturing;

realtà aumentata;

simulation;

integrazione orizzontale e verticale;

IoT e industrial internet;

cloud;

cybersecurity;

big data e analytics;

intelligenza artificiale;

blockchain.

Tra questi piani saranno maggiormente valorizzati quelli che consentono anche di ottenere miglioramenti climatici e riduzione dell’impatto ambientale.

Le spese agevolabili sono:

acquisto macchinari;

opere murarie, nel limite del 40% del totale dei costi);

software e licenze;

certificazioni ambientali;

consulenza specialistica ed energetica.

Non sono ammissibili al bonus imprese 2026 le spese sostenuten con contratto di leasing.

La spesa minima ammissibile all’aiuto di 750mila euro, mentre la spesa massima è di 5 milioni di euro. I progetti ammissibili al beneficio sono solo quelli avviati dopo la presentazione della domanda ed entro 18 mesi. Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 35% e 40% sotto forma di finanziamento agevolato a tasso zero, con piano di ammortamento della durata di 7 anni.

Come presentare domanda e accedere alle risorse del bando investimenti sostenibili

La domanda deve essere presentata attraverso la piattaforma Invitalia. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Non è quindi possibile ora presentare già istanza.