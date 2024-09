Bandi di concorso in scadenza a settembre per lavorare nel pubblico impiego

C’è sempre molta attenzione sui concorsi pubblici perché offrono un’occasione per trovare un impiego stabile e ben retribuito. I bandi di concorso non mancano e nell’ultimo periodo importanti concorsi pubblici per reclutare nuovo personale sono stati banditi. Molti di questi hanno scadenza a settembre e proprio per questo motivo, gli interessati, dovrebbero fare in fretta a presentare domanda di partecipazione.

Le possibilità offerte sono molteplici e riguardano sia i laureati che i diplomati, come diversificati sono anche i settori in cui il personale è ricercato. Di seguito vediamo quali sono i bandi di concorso in scadenza a settembre, come presentare domanda di partecipazione ed entro che data.

Concorsi pubblici in scadenza a settembre

Concorso per 126 assunzioni in Piemonte, settore sanità

Per chi abita in Piemonte ed è interessato a lavorare nel settore sanità. I bandi per le assunzioni dell’Azienda Zero Piemonte sono ben 4 e le figure ricercate sono:

Infermieri (60): in questo caso è necessario essere in possesso del diploma;

Assistenti Amministrativi (35): per partecipare al concorso è richiesta la Laurea;

Collaboratori amministrativi professionali (21): per partecipare al concorso è richiesta la Laurea;

Collaboratori amministrativi del settore economico (10): per partecipare al concorso è richiesta la Laurea.

Per partecipare al concorso è richiesto il pagamento di una tassa di 10 euro e il termine ultimo per l’invio della domanda è il 5 settembre 2024.

Concorso assunzioni Agenzia delle Entrate per 470 assunzioni

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha indetto un concorso per assumere a tempo indeterminato 470 addetti alla riscossione con inquadramento nella 3° Area e al 1° Livello.

La ripartizione del numero dei posti è la seguente in base alla Regione:

Abruzzo n°posti 5;

Basilicata n°posti 10;

Calabria n°posti 41;

Campania n°posti 105;

Emilia Romagna n°posti 21;

Lazio n°posti 83;

Liguria n°posti 13;

Lombardia n°posti 30;

Marche n°posti 12;

Molise n°posti 4;

Piemonte n°posti 13;

Puglia n°posti 24;

Sardegna n°posti 22;

Sicilia n°posti 41;

Toscana n°posti 35;

Umbria n°posti 5;

Veneto n°posti 6;

Le candidature devono essere inviate entro il 10 luglio per partecipare alla selezione che avverrà con prova scritta unica. Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso di una Laurea in scienze giuridiche, politiche ed economiche.

Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina del concorso sul Sito del Dipartimento Funzione Pubblica..

Concorso per 1000 autisti al Ministero della Giustizia

Un altro importante concorso in scadenza a settembre è quello indetto dal Ministero della Giustizia per l’assunzione di 1.000 autisti di automezzi per gli uffici giudiziari.

Per partecipare a questo concorso, che inquadra i nuovi assunti nell’Area II, è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e la patente B rilasciata almeno da 3 anni (e con almeno 18 punti residui).

Per candidarsi a questo concorso è necessario avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata intestato al richiedente.

La domanda deve essere inviata entro le ore 12.00 del 25 settembre 2024.

