Perdere il proprio bancomat o farselo rubare è una situazione spiacevole che può trasformarsi velocemente in un incubo a occhi aperti. Malintenzionati potrebbero prelevare soldi dal tuo conto e agire come vogliono con i tuoi risparmi.

Cosa fare quindi? Muoversi subito è fondamentale. Fortunatamente la legge italiana e la normativa europea PSD2 ti proteggono. Se segui tutti i passaggi correttamente, potrai recuperare i fondi che sono stati prelevati illecitamente e ricevere una carta sostitutiva.

In questa guida, ti spieghiamo step by step tutto quello che devi fare se perdi o ti rubano il bancomat. Solo così sarai certo di non perdere nulla.

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Localizzare il bancomat

Se il tuo bancomat proprio non si trova più, la prima cosa da fare è calmarsi e cercare di localizzare la carta. In che modo? Ripercorri le ultime cose che hai fatto durante la giornata.

Magari l’hai usata in un negozio e potrebbe essere rimasta al bancomat, oppure in uno sportello automatico di una banca per prelevare. O anche, potresti averla dimenticata in un negozio o dentro il cassetto di casa. Per ultimo, qualcuno potrebbe averla rubata dal tuo portafoglio o dalla borsa.

Ripercorrendo i tuoi spostamenti, potresti scoprire dove l’hai lasciata. Se la ritrovi, il problema è risolto. In caso contrario, è giunto il momento di procedere con il blocco.

Bloccare il bancomat

Bloccare la carta è un passaggio che devi eseguire il prima possibile per limitare i danni. Per procedere, hai tre opzioni immediate. La prima è tramite il telefono. Chiama il numero verde della tua banca e, se non riesci a contattarla, usa il numero verde interbancario SIA 800 822 056. Se sei all’estero, cerca il numero internazionale del circuito del bancomat.

In alternativa, oggi la maggior parte delle banche consente il blocco istantaneo direttamente dall’app o dal sito web. In questo caso, apri l’applicazione dedicata, seleziona il bancomat e chiedine il blocco.

Come terza e ultima via, puoi recarti presso una filiale durante l’orario di apertura e chiedere a un operatore il blocco immediato.

Una volta aver confermato l’operazione, è fondamentale annotare la data e l’ora esatta, il nome e cognome dell’operatore con cui hai parlato se telefonico, il numero di protocollo fornito dalla banca e la conferma dell’avvenuto blocco.

La carta diventa completamente inutilizzabile. Quindi non è possibile effettuare nessun prelievo, nessun pagamento POS e nessuna transazione online.

Controllare i movimenti del conto

Dopo aver bloccato il bancomat, accedi subito all’app della tua banca oppure recati in filiale per vedere l’estratto conto. Controlla se ci sono prelievi non autorizzati, pagamenti POS o transazioni online.

Grazie alla lista dei movimenti, puoi scoprire e quantificare il danno, fornire una prova tangibile delle frodi nel reclamo successivo e vedere dove sono stati prelevati i soldi, un dettaglio utile per gli inquirenti.

Denunciare alle autorità

Come passaggio successivo, devi obbligatoriamente sporgere denuncia nel minor tempo possibile. Puoi farlo presso la caserma dei Carabinieri, della Polizia di Stato o della Polizia Locale.

La denuncia deve includere la tua identità completa, la data e ora dello smarrimento o furto, tutti i dettagli della carta e l’ammontare dei prelievi non autorizzati.

Richiedi una copia cartacea del verbale di denuncia, un documento che ti tornerà utile per ottenere il rimborso successivo.

Entro due giorni lavorativi dal blocco, dovrai poi inviare una comunicazione scritta alla tua banca via raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della filiale o all’ufficio legale della banca.

La comunicazione deve contenere:

Copia della denuncia alle autorità

Data e ora del blocco della carta

Numero di protocollo di blocco

Breve descrizione dei fatti

Richiesta formale di rimborso

Conserva la ricevuta di ritorno della raccomandata, sarà la prova che hai notificato tempestivamente.

Richiedere il rimborso

Secondo la normativa PSD2 europea, per i prelievi e le transazioni avvenute prima del blocco della carta sei responsabile fino a 50 euro massimo di franchigia. La banca copre il resto, ma solo se hai bloccato il bancomat tempestivamente.

Per i prelievi e le transazioni dopo il blocco, invece, la banca è responsabile al 100%. Ci sono però alcune eccezioni. Non sei coperto se la banca prova che sei stato negligente grave, per esempio se hai custodito il PIN insieme alla carta, o se hai ritardato con i tempi di denuncia.

Per richiedere il rimborso devi recarti in filiale o contattare la banca e fornire copia della denuncia, lista dei movimenti incriminati, modulo di richiesta rimborso, data e ora del blocco con numero di protocollo.

I tempi di risposta variano, ma in genere la filiale ha un massimo di 15 giorni lavorativi per rispondere al tuo reclamo. Se la banca rifiuta il rimborso, puoi ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

La banca è tenuta per legge a proteggere il tuo conto. Deve quindi offrirti un servizio di notifica, non può giustificarsi dicendo che non sapeva del furto e deve bloccare la carta rapidamente quando richiesto.

Richiedere un bancomat sostitutivo

Nel momento di richiesta del blocco del bancomat, chiedi automaticamente una nuova carta. Solitamente la richiesta viene attivata subito, ma chiedi conferma per avere la certezza.

La carta sostitutiva arriva solitamente entro 7-10 giorni lavorativi. Questo bancomat avrà lo stesso numero del conto, un nuovo numero di carta, lo stesso PIN e le stesse funzionalità e limiti di quella originale.

Se sei all’estero i tempi potrebbero allungarsi. Contatta la banca per sapere se puoi ricevere una carta sostitutiva nel paese in cui ti trovi o se devi aspettare di tornare in Italia.

Come proteggersi dal furto del bancomat

Ora che hai eseguito tutti i passaggi necessari per proteggere il tuo conto dopo il furto o lo smarrimento di un bancomat, è bene conoscere tutti i metodi moderni di prevenzione per evitare problemi simili in futuro.

Molto utile GeoControl, ossia un sistema che verifica se il terminale POS è nella tua posizione geografica, con la verifica che avviene tramite smartphone. Se non corrisponde, la transazione viene bloccata.

Ci sono poi i limiti geografici, grazie ai quali puoi escludere l’uso della carta in determinati paesi. Utile se viaggi raramente.

Rimangono valide le notifiche in tempo reale per ogni operazione via app o SMS e il blocco temporaneo della carta senza dover aspettare la sostituzione.

E se la carta viene rubata digitalmente e clonata online? In questo caso, la procedura da eseguire è la stessa vista per il bancomat fisico. Devi quindi bloccarla subito, denunciare e chiedere il rimborso alla banca in caso di operazioni non autorizzate.