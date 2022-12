Banche centrali, tassi di cambio e gas naturale: eventi e dati significativi nella settimana prima di Natale

I mercati finanziari globali hanno alle spalle una settimana molto interessante con le banche centrali, in particolare Fed e Bce, che innescano aumenti di volatilità. L’ultima settimana prenatalizia non sarà così impegnativa in termini di avvenimenti macro e rilascio di dati, ma ci sono alcuni eventi in programma che potrebbero portare una ripresa della volatilità del mercato.

Tassi di cambio, rapporti e indici da tenere in considerazione

Anche se è improbabile che le pubblicazioni dei dati mettano in ombra i forti messaggi aggressivi inviati dalla Fed e dalla Bce la scorsa settimana, potrebbero comunque innescare un’ulteriore volatilità a breve termine. La coppia USDCAD sarà seguita nei prossimi giorni poiché verranno offerti alcuni dati dal Canada e dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda il CAD, l’attenzione si concentrerà sul rapporto delle vendite al dettaglio di ottobre (martedì, 14:30), sul rapporto CPI (indice dei prezzi al consumo) di novembre (mercoledì, 14:30) e sul rapporto mensile del PIL di ottobre (venerdì, 14:30). Per quanto riguarda il lato USD, i trader guarderanno l’indice del Conference Board per dicembre (mercoledì, 16:00), il PCE core (dato core del Personal Consumption Expenditure - misura il cambiamento del prezzo di beni e servizi acquistati dai consumatori per i consumi, escluso cibo ed energia) per novembre (venerdì, 14:30) e gli ordini di beni durevoli per novembre (venerdì, 16:00).

I verbali delle banche centrali del Giappone e dell’Australia

Anche se questa settimana non ci saranno decisioni da parte delle banche centrali principali come la Fed o la Bce, martedì gli investitori riceveranno la decisione sui tassi oltre che i verbali della Bank of Japan e della RBA (Reserve Bank of Australia). È improbabile che la BoJ modifichi il livello dei tassi, ma mentre aumentano le voci di una potenziale revisione della politica, gli operatori cercheranno suggerimenti su quali potrebbero essere le prospettive per la politica giapponese in futuro. RBA ha lasciato intendere che il picco dei tassi si sta avvicinando alla riunione del 6 dicembre 2022 e gli investitori cercheranno ulteriori suggerimenti in pochi minuti. La coppia AUDJPY non è riuscita a superare 93,00 la scorsa settimana ed è scesa.

Criptovalute sotto pressione: le cause

Le criptovalute sono sotto molta pressione dopo che la società di contabilità Mazars, che ha recentemente creato un rapporto sulle riserve di Bitcoin dell’exchange Binance, ha annunciato che stava sospendendo la cooperazione con tutti i clienti di criptovaluta, inclusi Binance e Crypto.com, citando preoccupazioni sulla percezione pubblica.

Inoltre, l’atteggiamento rispetto alle risorse rischiose è stato decisamente svigorito dalla posizione maggiormente irruenta delle banche centrali, che ha fatto crescere i timori a causa degli elevati tassi d’interesse sulle economie statunitensi ed europee.

Consumo di gas naturale in aumento negli USA: tutte le conseguenze

Le previsioni meteorologiche per la seconda metà di dicembre sono leggermente migliorate, ma indicano ancora temperature inferiori alla media nella parte orientale degli Stati Uniti. Pertanto è in aumento il consumo di gas naturale a causa del crescente fabbisogno di riscaldamento e ciò potrebbe continuare a esercitare una pressione al rialzo su NATGAS (gas naturale). Date le previsioni di temperature inferiori alla media, non si può escludere un altro tentativo di superare i $ 7 per MMBTu (un milione di British thermal unit).

