Azioni Stellantis e Volkswagen, la sfida del risanamento. Perché la Borsa premia solo chi taglia davvero

Nel settore automobilistico europeo sta accadendo qualcosa che va oltre l’andamento delle immatricolazioni. Le difficoltà sono note da tempo: domanda poco brillante, concorrenza cinese sempre più aggressiva, investimenti elevati nella transizione tecnologica e strutture industriali costruite per volumi che oggi appaiono molto più difficili da raggiungere.

In questa fase, tuttavia, la Borsa sembra prestare attenzione soprattutto a un’altra variabile. Non basta riconoscere il problema, diventa sempre più importante mostrare di avere un piano credibile per ridurre i costi, recuperare margini e adattare la capacità produttiva a uno scenario profondamente diverso rispetto al passato.

Le ultime sedute hanno fornito un esempio particolarmente significativo. Due dei maggiori gruppi automobilistici europei stanno affrontando pressioni in parte simili, ma il mercato continua a valutarne in maniera molto diversa tempi e credibilità del risanamento. Ed è proprio questa divergenza a spiegare perché Volkswagen e Stellantis siano oggi osservate con occhi tanto differenti.

Volkswagen sceglie una ristrutturazione radicale

Il nuovo Future Plan 2030 di Volkswagen rappresenta una delle ristrutturazioni più profonde nella storia recente del gruppo tedesco.

Il piano prevede circa 50.000 tagli occupazionali entro il 2030, una forte riduzione della complessità industriale e un ridimensionamento della gamma. L’obiettivo dichiarato è dimezzare il numero dei modelli e ridurre del 75% la complessità dei prodotti entro il 2035.

Dietro queste decisioni c’è un problema industriale molto concreto: Volkswagen stima una sovraccapacità europea superiore a 500.000 automobili.

Il futuro di quattro importanti siti tedeschi, Emden, Zwickau, Hannover e Neckarsulm, entra quindi nel processo di riorganizzazione. È però opportuno distinguere tra cessazione della produzione automobilistica e chiusura definitiva dello stabilimento. Per alcuni siti il gruppo sta valutando impieghi alternativi e una nuova organizzazione industriale dovrà essere definita nei prossimi mesi.

Il vero obiettivo della ristrutturazione non è comunque il numero dei posti di lavoro eliminati. È la redditività.

Volkswagen punta a raggiungere un margine operativo del 9% entro il 2030, rispetto al 3,8% registrato nel primo semestre del 2026. La distanza tra questi due valori permette di comprendere quanto sia ambizioso il progetto.

Il gruppo intende inoltre concentrare maggiormente il capitale sui marchi e sui modelli più redditizi, ridurre le sovrapposizioni e contenere la quantità di risorse assorbita da una struttura produttiva troppo ampia rispetto alla domanda.

Perché la Borsa ha reagito così bene

La reazione del mercato è stata immediata. Volkswagen è arrivata a guadagnare intorno al 6% nella seduta successiva all’approvazione del piano, mentre l’intero comparto automobilistico europeo ha beneficiato della notizia.

Non significa che gli investitori considerino risolti i problemi del gruppo.

La Cina rimane difficile, la pressione dei concorrenti locali è elevata, la domanda europea non offre grandi margini di crescita e l’industria automobilistica continua a richiedere investimenti enormi. Volkswagen prevede circa 135 miliardi di euro di investimenti e spese in ricerca e sviluppo tra il 2027 e il 2031.

Il mercato sembra invece aver attribuito valore a un elemento diverso: la capacità del management di raggiungere un compromesso su misure che fino a pochi giorni prima apparivano estremamente difficili da approvare.

Citi ha definito il piano una vittoria del realismo, sottolineando la possibilità di tagliare i costi, ridurre la complessità e spostare risorse verso i prodotti più redditizi. Deutsche Bank ha osservato che i problemi non scompariranno rapidamente, ma ha evidenziato come sia stato affrontato quello che molti investitori consideravano il principale ostacolo alla trasformazione del gruppo.

Le raccomandazioni su Volkswagen dopo il nuovo piano

Le valutazioni pubblicate dagli analisti nell’ultimo mese mostrano bene quanto le opinioni restino differenziate.

Per rendere confrontabili i diversi target price può essere utilizzata come semplice base matematica la quotazione di circa 81,35 euro del 4 settembre. La distanza tra prezzo di mercato e target non rappresenta naturalmente un rendimento atteso né la probabilità che quel livello venga raggiunto: consente soltanto di confrontare le diverse valutazioni formulate dai broker.

Il 4 settembre Deutsche Bank ha confermato Buy con target a 115 euro. Il prezzo obiettivo si colloca circa il 41% sopra la quotazione assunta come riferimento.

Nella stessa giornata Jefferies ha mantenuto Buy con target a 120 euro e RBC ha confermato Outperform con lo stesso obiettivo. In entrambi i casi il target è circa il 47,5% superiore agli 81,35 euro.

JP Morgan ha mantenuto Neutral con obiettivo a 110 euro, circa il 35% sopra il prezzo di riferimento, mentre Bernstein ha confermato Market Perform con target a 100 euro, una distanza positiva di circa il 23%.

Molto più prudente UBS, che ha mantenuto Neutral con target a 80 euro. In questo caso il prezzo obiettivo risulta circa l’1,7% inferiore alla quotazione considerata.

Anche le valutazioni precedenti mostrano una forte dispersione. Il 27 agosto DZ Bank aveva ridotto il fair value a 75 euro mantenendo una valutazione Hold: circa l’8% sotto il prezzo del 4 settembre. Goldman Sachs, il 25 agosto, aveva invece ridotto il target a 88 euro con giudizio Neutral, livello superiore di circa l’8% rispetto alla stessa base.

L’elemento interessante non è quindi soltanto la presenza di target elevati. È la distanza fra le valutazioni. Alcuni broker ritengono che la ristrutturazione possa produrre un sensibile recupero di valore, mentre altri considerano ancora troppo numerosi i rischi di esecuzione.

Stellantis rimbalza, ma lo scetticismo non è scomparso

La situazione di Stellantis è differente.

Anche il titolo del gruppo guidato da Antonio Filosa ha beneficiato del rialzo del comparto auto, arrivando intorno a 4,80 euro nella seduta del 4 settembre. Il movimento, però, arriva dopo una fase molto difficile: rispetto all’inizio del 2026 il titolo ha perso quasi la metà del proprio valore.

C’è poi un secondo elemento che rende particolarmente interessante il confronto con Volkswagen.

Nell’ultimo aggiornamento delle posizioni nette corte pubblicate sulla base delle comunicazioni Consob, Stellantis occupa il quarto posto a Piazza Affari. Sei PNC sommano al 5,71% del capitale, dietro Saipem con il 13,75%, doValue con l’8,06% e Avio con il 7,82%.

Il dato richiede una precisazione. Le PNC pubblicate non rappresentano necessariamente tutte le posizioni ribassiste esistenti sul titolo, perché la disciplina di trasparenza riguarda le posizioni che raggiungono determinate soglie. Il 5,71% va quindi letto come somma delle posizioni nette corte pubblicamente comunicate, non come una misura esaustiva di ogni esposizione short esistente.

Rimane comunque un indicatore significativo dello scetticismo presente sul titolo.

Le raccomandazioni su Stellantis dell’ultimo mese

Anche nel caso di Stellantis le valutazioni dei broker possono essere confrontate assumendo come riferimento una quotazione di circa 4,78 euro al 4 settembre. Ancora una volta, la differenza percentuale rispetto al target serve unicamente a misurare la distanza tra due prezzi e non costituisce una previsione di rendimento.

Il 7 agosto Bernstein ha effettuato una delle revisioni più severe. Il giudizio è passato a Underperform e il target è stato ridotto da 6,20 a 4 euro. Il nuovo obiettivo si colloca circa il 16% sotto la quotazione del 4 settembre.

Il 12 agosto RBC ha confermato Sector Perform ma ha abbassato il prezzo obiettivo da 7 a 5 euro. Rispetto a 4,78 euro la distanza è di circa il 4,6%. Il messaggio del broker è stato soprattutto quello della pazienza: riduzione dei costi, qualità dei prodotti e recupero del Nord America richiedono tempo.

Il 13 agosto è arrivata una valutazione in controtendenza da AlphaValue/Baader Europe. Il rating è stato portato a Buy, mentre il target è stato leggermente ridotto da 6,33 a 6,27 euro. Rispetto alla quotazione presa come base, l’obiettivo si colloca circa il 31% più in alto.

Il 14 agosto Goldman Sachs ha mantenuto Neutral riducendo il target da 6 a 5 euro. La distanza rispetto a 4,78 euro è quindi nuovamente di circa il 4,6%.

Il 17 agosto Citi ha confermato una valutazione Neutral e ridotto l’obiettivo da 5,50 a 5 euro, ancora una volta soltanto pochi punti percentuali sopra la quotazione utilizzata nel confronto.

Il 25 agosto Intermonte ha mantenuto Neutral e target a 5,60 euro. Il prezzo obiettivo si colloca circa il 17% sopra i 4,78 euro del 4 settembre.

Infine UBS, nella valutazione del 3 agosto, aveva portato il giudizio a Neutral con target di 5,80 euro. La distanza dalla quotazione di riferimento è nell’ordine del 21%.

Nel complesso, il quadro è molto meno uniforme di quanto potrebbe suggerire la semplice osservazione del prezzo medio obiettivo. Le indicazioni spaziano da 4 a 6,27 euro e comprendono giudizi che vanno da Underperform a Buy.

Perché il mercato distingue i due gruppi

Il confronto fra Volkswagen e Stellantis non porta alla conclusione che una delle due società abbia già risolto i propri problemi.

Volkswagen sta affrontando una ristrutturazione enorme, costosa e complessa. Per arrivare dal 3,8% al 9% di margine operativo serviranno anni di esecuzione e non è ancora possibile sapere quanto del beneficio teorico prodotto dai tagli arriverà effettivamente ai risultati economici.

Stellantis, dall’altra parte, sta lavorando soprattutto sul recupero del Nord America, sulle scorte, sulla qualità, sul posizionamento dei prodotti e sulla disciplina dei costi. Qui la questione centrale appare meno legata all’annuncio di un singolo grande piano e maggiormente alla velocità con cui le misure adottate cominceranno a emergere nei risultati.

È probabilmente questa la differenza che il mercato sta prezzando.

Volkswagen ha appena offerto un segnale di forte discontinuità sul fronte della struttura dei costi. Stellantis deve ancora dimostrare con maggiore continuità che il processo di recupero può riportare margini e generazione di cassa su livelli più solidi.

I target degli analisti non cambiano questa realtà. Sono valutazioni formulate sulla base di ipotesi differenti e, come dimostra la loro dispersione, non costituiscono un risultato futuro già incorporato nel prezzo.

Stellantis, il rimbalzo non basta ancora a cambiare il quadro settimanale

Il recupero registrato da Stellantis nelle ultime sedute assume una dimensione differente quando il grafico viene osservato esclusivamente sul timeframe settimanale. Il titolo ha chiuso il 4 settembre a 4,79 euro e nell’ultima settimana ha recuperato oltre il 4%, ma il movimento arriva dopo una discesa molto profonda: nell’ultimo mese la performance rimane negativa di quasi il 6%, negli ultimi sei mesi la perdita supera il 24% e dall’inizio dell’anno si avvicina al 50%.

È proprio questa differenza tra breve recupero e tendenza di fondo a spiegare perché gli indicatori tecnici settimanali non abbiano ancora sancito una vera inversione. La valutazione complessiva sul timeframe a una settimana rimane infatti orientata alla vendita.

Il primo elemento positivo è rappresentato dalla reazione costruita a partire dai minimi di agosto. Stellantis è scesa fino all’area di 4,37 euro, livello dal quale sono tornati gli acquisti. Quel minimo costituisce adesso il principale riferimento tecnico inferiore del movimento. Finché rimane intatto, si può parlare di un tentativo di costruzione di una base dopo la lunga fase ribassista. Una sua violazione riporterebbe invece il titolo sui minimi dell’anno e indebolirebbe ulteriormente la struttura settimanale.

La parte superiore del grafico presenta però diversi ostacoli. Una prima fascia significativa si colloca intorno a 5,10-5,20 euro, area raggiunta all’inizio di agosto e successivamente abbandonata. È un livello importante perché coincide con una delle prime zone dalle quali la pressione ribassista si è nuovamente manifestata.

Il suo eventuale recupero avrebbe quindi un significato maggiore rispetto ai rialzi delle singole sedute. Sul timeframe settimanale conta infatti soprattutto la capacità di costruire chiusure progressivamente più alte e, in una seconda fase, una sequenza riconoscibile di minimi e massimi crescenti.

Per il momento questa struttura non è ancora presente in maniera sufficientemente chiara.

Il movimento partito da 4,37 euro può quindi essere interpretato come un tentativo di stabilizzazione, ma non ancora come la conferma che il trend ribassista di medio periodo sia terminato. È una distinzione importante anche alla luce delle raccomandazioni degli analisti: il grafico sta mostrando una reazione, mentre il mercato continua ad attendere prove più solide del turnaround industriale.

Volkswagen, il forte rialzo migliora il grafico ma non cancella ancora la debolezza settimanale

Volkswagen presenta una configurazione diversa. Il titolo ha reagito con forza all’annuncio della ristrutturazione, guadagnando quasi il 6% e raggiungendo i livelli più elevati delle ultime undici settimane. La chiusura intorno a 81,4 euro rappresenta un netto allontanamento dalla fascia dei 70 euro toccata durante l’estate.

Il movimento è tecnicamente rilevante, ma anche in questo caso è necessario evitare di confondere l’accelerazione di una settimana con un cambiamento già completato della tendenza di medio periodo.

La valutazione tecnica sul timeframe settimanale rimane infatti orientata alla vendita. È un dato particolarmente interessante perché mostra come gli indicatori più lenti continuino a incorporare la forte correzione precedente, nonostante l’accelerazione positiva prodotta dall’annuncio del nuovo piano industriale.

Il grafico racconta però una situazione più avanzata rispetto a quella di Stellantis. Tra luglio e agosto Volkswagen ha costruito ripetutamente una base nell’area compresa approssimativamente tra 70 e 73 euro. Da quella fascia è partito il recupero che ha portato il titolo prima verso 75-77 euro e successivamente, con il balzo dell’ultima settimana, sopra quota 80.

La zona raggiunta dopo il rally rappresenta adesso il primo vero banco di prova. Tra circa 83 e 85 euro il titolo incontra infatti una fascia nella quale il recupero deve dimostrare di poter continuare anche dopo l’effetto immediato prodotto dalle notizie sulla ristrutturazione.

Oltre quest’area diventerebbe rilevante la fascia compresa indicativamente tra 88 e 91 euro, corrispondente ai livelli dai quali a giugno era partita una delle accelerazioni ribassiste più violente. Soltanto il progressivo recupero di queste zone renderebbe il quadro settimanale sensibilmente più costruttivo.

Sul lato opposto, una prima indicazione di debolezza arriverebbe con il ritorno verso l’area 76-77 euro. Più importante rimane la fascia 70-73 euro, che costituisce la base dalla quale si è sviluppato il recupero estivo.

Il quadro di Volkswagen è quindi particolare: il trend settimanale non può ancora essere definito rialzista, ma la reazione recente ha prodotto un miglioramento tecnico più evidente rispetto a Stellantis. Il passaggio decisivo sarà capire se il mercato riuscirà a consolidare il salto dell’ultima settimana oppure se una parte significativa del movimento verrà riassorbita.

Due titoli, due turnaround ancora da dimostrare

L’analisi fondamentale e quella tecnica finiscono per raccontare una storia simile, anche se con sfumature differenti.

Volkswagen ha ottenuto dal mercato una reazione molto forte dopo la presentazione del nuovo piano. La ristrutturazione ha reso più concreta la prospettiva di una riduzione dei costi e di un recupero della redditività, ma il grafico settimanale ricorda che il percorso precedente è stato molto difficile. Il rialzo dell’ultima settimana rappresenta un segnale di discontinuità, non ancora la prova definitiva di un’inversione del trend.

Per Stellantis la situazione è più arretrata. Il minimo di agosto ha prodotto una reazione e il titolo sta cercando di stabilizzarsi, ma la struttura settimanale continua a risentire pesantemente della discesa accumulata nel corso del 2026. Anche il fatto che Stellantis rimanga tra le società con le maggiori posizioni nette corte di Piazza Affari conferma quanto lo scetticismo degli investitori sia ancora elevato.

In entrambi i casi, quindi, sarebbe fuorviante trasformare il rialzo delle ultime sedute in una conclusione sull’andamento futuro dei titoli. Gli stessi indicatori tecnici settimanali continuano a segnalare una struttura fragile.

Le differenze emergeranno soprattutto nelle prossime settimane. Per Stellantis sarà importante verificare se la base costruita intorno ai minimi di agosto riuscirà a reggere e se il titolo sarà capace di recuperare progressivamente le prime aree di resistenza. Per Volkswagen conterà invece la capacità di conservare buona parte del forte rialzo seguito alla ristrutturazione e di affrontare le resistenze lasciate dalla discesa di giugno.

Sul piano industriale, i numeri da seguire restano margini, generazione di cassa, scorte, quote di mercato e costi. Sul piano tecnico, invece, saranno soprattutto le chiusure settimanali a fornire indicazioni sulla solidità dei due tentativi di recupero.

È probabilmente questo l’aspetto più interessante del confronto. Il mercato ha appena attribuito a Volkswagen un credito che Stellantis non ha ancora ottenuto nella stessa misura, ma i grafici settimanali mostrano che per entrambe la ricostruzione deve ancora superare ostacoli importanti. Più che il movimento di una singola seduta, saranno la capacità di mantenere i livelli recuperati e l’evoluzione dei risultati aziendali a chiarire se le due ristrutturazioni stanno realmente modificando le aspettative degli investitori.