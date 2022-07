Italgas in evidenza: i conti del primo semestre 2022

Azioni Italgas in territorio positivo nel giorno in cui sono stati svelati i dati economico-finanziari relativi al primo semestre 2022.

La trimestrale, come si legge nella nota ufficiale ha dimostrato la “resilienza del modello di business, con la crescita costante di tutti i principali indicatori economico-finanziari e la capacità del Gruppo di coniugare lo sviluppo con il raggiungimento dei target di sostenibilità ulteriormente rivisti al rialzo nel Piano Strategico 2022-2028.”

Le azioni Italgas scambiano a 5,31 euro con un aumento dello 0,47% alle ore 14.50 circa.

Semestrale Italgas: crescono utile e ricavi

“I risultati del primo semestre 2022 sono l’ulteriore conferma della solidità di un Gruppo capace di continuare a crescere in maniera ininterrotta nonostante uno scenario caratterizzato da condizioni economico-sociali e geopolitiche sempre più complesse:” così commenta l’ad della società, Paolo Gallo, i risultati dei primi 6 mesi dell’anno 2022.

Nello specifico, la semestrale ha evidenziato:

Ricavi totali : 707,4 milioni di euro (+6,3%)

: (+6,3%) Margine Operativo Lordo (EBITDA): 513,3 milioni di euro (+4,9%)

Utile operativo (EBIT): 296,0 milioni di euro (+5,9%)

Utile netto adjusted attribuibile al Gruppo: 188,3 milioni di euro (+6,9%)

Investimenti tecnici: 374,4 milioni di euro

Flusso di cassa da attività operativa: 459,5 milioni di euro

Indebitamento finanziario netto: 5.094,4 milioni di euro

Nel periodo in esame sono state posati 230 km di nuove condotte e i progetti in Sardegna sono proseguiti con la “realizzazione di nuove reti completamente digitali è proseguita raggiungendo un’estensione complessiva di 909 km su un totale da realizzare di circa 1.100 km e nel primo semestre 2022 sono stati messi in servizio 11 nuovi impianti di stoccaggio e rigassificazione di GNL, per un totale di 64 impianti al servizio dei Bacini in concessione.”

Le azioni Italgas si mantengono in territorio positivo, ma diminuiscono lievemente il guadagno, a +0,38% alle ore 15.00 circa.

Da sottolineare che la società ha continuato a investire nella “trasformazione digitale di asset e processi, alla metanizzazione della Sardegna e al repurposing delle reti al fine di abilitarle alla distribuzione di gas rinnovabili (nell’immediato biometano e nel medio periodo idrogeno e metano sintetico)”, per una quota pari a 374,4 milioni di euro.

Italgas, come sottolineato dalla nota, lavora fedelmente nella cornice degli obiettivi europei del RepowerEU e in quella del Pnrr.