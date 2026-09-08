Azioni De’Longhi e la correzione dopo i conti. Buyback e analisti riaprono il confronto sulle valutazioni

Ci sono momenti in cui una società continua a migliorare i propri risultati, ma il mercato smette di premiarla con la stessa convinzione. Non è necessariamente una contraddizione. Le quotazioni anticipano le aspettative, mentre i bilanci raccontano ciò che è già accaduto. Quando le due traiettorie si allontanano, diventa importante capire se sia cambiato il business oppure soltanto il prezzo che gli investitori sono disposti a pagare.

Anche le decisioni sul capitale possono assumere un significato diverso a seconda del contesto. Un acquisto di azioni proprie, per esempio, può essere letto come un elemento di continuità nella politica finanziaria, ma non basta a stabilire se un titolo sia conveniente. La dimensione dell’operazione, il momento in cui avviene e le prospettive economiche della società restano elementi distinti.

Per De’Longhi, le ultime settimane hanno portato nuovi elementi su tutti questi fronti. Il confronto tra risultati, valutazioni degli analisti e andamento di Borsa consente di ricostruire una situazione più articolata di quanto suggerisca il solo movimento del prezzo. Ed è proprio questa distanza tra aspettative e quotazioni a rendere interessante l’analisi.

Il buyback da 2,28 milioni: che cosa è successo

De’Longhi ha comunicato il 7 settembre 2026 di aver acquistato 55.711 azioni proprie nel periodo compreso tra il 31 agosto e il 4 settembre. Il prezzo medio ponderato è stato di 40,9528 euro per azione, con un controvalore complessivo di 2.281.518,89 euro. Gli acquisti rientrano nel programma avviato il 13 aprile 2026.

Al termine del periodo, la società deteneva 3.018.316 azioni proprie, corrispondenti all’1,9950% del numero complessivo di azioni ordinarie. Il dato conferma la prosecuzione del programma, ma non permette di attribuire al singolo intervento un significato decisivo per l’andamento futuro del titolo.

Il punto è soprattutto dimensionale. Le 55.711 azioni acquistate nella settimana rappresentano lo 0,0368% del capitale ordinario. Si tratta quindi di un’operazione limitata rispetto al numero complessivo di azioni, che va valutata nell’ambito della politica di riacquisto e non come una garanzia di sostegno alle quotazioni.

Il buyback può inoltre avere effetti diversi a seconda della destinazione delle azioni. La loro eventuale cancellazione ridurrebbe il numero di titoli in circolazione, mentre il semplice acquisto e mantenimento in portafoglio non produce automaticamente lo stesso risultato. Per questo è importante distinguere tra azioni riacquistate, azioni detenute e azioni eventualmente annullate.

I risultati semestrali spiegano il cambio di aspettative

La notizia sul buyback arriva dopo un semestre nel quale De’Longhi ha registrato una crescita dei ricavi e un miglioramento della redditività. Nei primi sei mesi del 2026 il fatturato ha raggiunto 1.676,3 milioni di euro, in aumento del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. A cambi costanti, la crescita è stata dell’8%.

L’EBITDA rettificato è salito a 283,7 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi del 16,9%, rispetto al 15,2% del primo semestre precedente. L’utile netto di competenza del gruppo è stato di 141,4 milioni, in crescita del 21,2%. Il secondo trimestre ha contribuito in modo significativo: i ricavi sono aumentati dell’8,4% e l’utile netto trimestrale ha raggiunto 79,7 milioni, con un progresso del 34,5%.

Il miglioramento della marginalità è particolarmente rilevante perché indica che la crescita del fatturato si è tradotta anche in una maggiore capacità di generare risultato operativo. Non significa, tuttavia, che questa progressione possa essere proiettata automaticamente sui trimestri successivi. La composizione delle vendite, il peso delle promozioni e l’evoluzione dei costi possono modificare il margine anche in presenza di ricavi in aumento.

La società ha rivisto al rialzo le previsioni per l’intero 2026, portando la guidance sull’EBITDA rettificato in un intervallo compreso tra 670 e 690 milioni di euro. È un elemento importante per comprendere le valutazioni pubblicate dopo la semestrale: gli analisti non hanno dovuto considerare soltanto una crescita già realizzata, ma anche un aggiornamento delle attese per l’esercizio.

Resta però una distinzione essenziale. Una guidance più elevata migliora il quadro industriale, ma non determina da sola il valore corretto di un’azione. Il prezzo dipende anche da quanto di quel miglioramento fosse già incorporato nelle quotazioni.

Le raccomandazioni degli analisti negli ultimi due mesi

Tra il 7 luglio e il 7 settembre 2026, le raccomandazioni pubblicamente riscontrabili mostrano quattro aggiornamenti di particolare interesse: Goldman Sachs, UBS, Intesa Sanpaolo ed Equita. Tutti riportano un giudizio Buy, ma i prezzi obiettivo non coincidono e vanno letti come valutazioni formulate in date differenti.

Goldman Sachs ha avviato la copertura il 16 luglio con raccomandazione Buy e target price a 12 mesi di 51 euro. Alla base della valutazione figura soprattutto il posizionamento di De’Longhi nel mercato delle macchine da caffè e l’esposizione alla crescita del consumo di espresso. Nelle stime richiamate all’avvio della copertura, il business del caffè rappresentava circa il 70% dei ricavi del gruppo, con una componente domestica vicina al 50% e una professionale intorno al 18%.

Il target di 51 euro, confrontato con la chiusura di 40,34 euro del 4 settembre, presenta una distanza positiva del 26,43%. Questa percentuale misura esclusivamente lo scarto tra due prezzi: non rappresenta una previsione di rendimento né una probabilità di raggiungimento dell’obiettivo.

UBS ha aggiornato la propria valutazione il 31 luglio, confermando Buy e alzando il target da 46 a 49 euro. La revisione del prezzo obiettivo è pari al 6,52%. Rispetto ai 40,34 euro del 4 settembre, il nuovo target si colloca il 21,47% più in alto. La pubblicazione è successiva ai risultati semestrali e alla revisione della guidance, ma il dettaglio completo delle ipotesi del modello valutativo non è disponibile nelle informazioni pubbliche considerate.

Il 3 agosto Intesa Sanpaolo ha portato il target a 51 euro, confermando Buy. Il precedente obiettivo pubblicato il 17 marzo era di 49,10 euro: il nuovo livello è superiore del 3,87%. Anche in questo caso, la distanza rispetto alla chiusura del 4 settembre è del 26,43%.

Nella stessa giornata Equita ha aggiornato il target a 45 euro, mantenendo Buy. Il precedente obiettivo del 29 gennaio era di 42 euro, per una revisione positiva del 7,14%. Il target di 45 euro si trova l’11,55% sopra la chiusura di riferimento del 4 settembre.

Le quattro valutazioni mostrano quindi una differenza significativa: l’intervallo compreso tra 45 e 51 euro non esprime un unico scenario condiviso, ma ipotesi differenti sulla crescita, sulla redditività e sui multipli attribuiti al gruppo. Inoltre, il fatto che un target sia stato alzato non implica che il mercato debba adeguarsi a quel livello. Gli obiettivi possono essere rivisti nuovamente quando cambiano i risultati, le previsioni o le condizioni di mercato.

La correzione dopo i massimi di agosto

Sul piano tecnico, il riferimento più recente e verificabile è la chiusura del 4 settembre a 40,34 euro, in rialzo dell’1,05% nella seduta. Il titolo arrivava però da un massimo annuale di 42,60 euro registrato il 31 agosto. Il confronto tra quel massimo e la chiusura del 4 settembre evidenzia una flessione di circa il 5,31%.

Il movimento va letto insieme alla precedente fase di recupero. Il minimo annuale riportato per il 2026 è di 28,48 euro, toccato il 23 marzo. La salita successiva ha quindi avuto un’ampiezza rilevante, e la correzione di inizio settembre si inserisce in un percorso che non può essere descritto soltanto attraverso le ultime sedute.

L’analisi tecnica di breve periodo segnala un deterioramento del quadro, evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con quella a 34 giorni. I livelli di controllo individuati sono 39,40 euro come primo supporto e 38,46 euro come livello successivo. Sul versante opposto, le resistenze sono collocate a 41,80 e 44,20 euro.

Questi valori non sono prezzi ai quali il titolo debba necessariamente arrivare. Sono aree tecniche utilizzate per osservare se la pressione in vendita si attenua oppure se il recupero riesce a consolidarsi. Una violazione di un supporto può segnalare un indebolimento, ma non costituisce da sola una previsione certa; allo stesso modo, il superamento di una resistenza non garantisce la prosecuzione del rialzo.

Il dato sui volumi aggiunge prudenza all’interpretazione. Nell’ultima seduta considerata, gli scambi risultavano inferiori alla media mobile a un mese. Il rialzo del 4 settembre, quindi, non era accompagnato da un’espansione dei volumi tale da rendere evidente un rafforzamento della partecipazione al movimento.

Il contrasto tra quadro tecnico e valutazioni

Il confronto tra analisi tecnica e target degli analisti mette in evidenza due orizzonti differenti. I livelli di supporto e resistenza descrivono il comportamento recente del prezzo, mentre i target cercano di stimare un valore su un periodo generalmente vicino ai dodici mesi.

Per questo una correzione di breve termine può coesistere con valutazioni fondamentali positive. Non esiste però un collegamento automatico tra le due cose: un titolo può restare debole anche quando gli analisti mantengono obiettivi superiori alla quotazione, così come può recuperare prima che le stime vengano aggiornate.

Nel caso di De’Longhi, il nodo da osservare è se il miglioramento dei margini e la crescita della divisione professionale continueranno a sostenere le prospettive del gruppo. Il buyback rappresenta un elemento aggiuntivo della politica finanziaria, ma il peso principale delle valutazioni resta legato alla capacità di trasformare ricavi e marginalità in risultati sostenibili.

Quali elementi seguire nei prossimi mesi

Per valutare l’evoluzione di De’Longhi è utile tenere separati tre aspetti. Il primo riguarda i risultati: verificare se la crescita dei ricavi, la marginalità e la guidance 2026 continueranno a trovare conferma. Il secondo riguarda le raccomandazioni: confrontare ogni nuovo target con la quotazione della stessa data e con il precedente obiettivo, senza considerare lo scarto percentuale come un rendimento atteso.

Il terzo riguarda il prezzo. Le aree di 39,40 e 38,46 euro permettono di osservare l’eventuale prosecuzione della debolezza, mentre 41,80 e 44,20 euro rappresentano riferimenti per valutare un recupero. Anche i volumi possono aiutare a comprendere se un movimento sia accompagnato da una partecipazione più ampia.

Il buyback, da solo, non risolve il confronto tra queste variabili. La questione centrale resta la capacità del gruppo di confermare il miglioramento industriale e il modo in cui il mercato continuerà a valutarlo. È su questa evoluzione, più che sul singolo acquisto di azioni proprie, che si misurerà la tenuta del quadro nei prossimi mesi.