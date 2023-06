Azioni Apple sui nuovi massimi assoluti. Fino a dove arriverà la quotazione?

I dati intraday e in tempo reale del Grafico AAPL sono tratti dalle quotazioni di prodotti OTC.

Il valore delle azioni di Apple sembra essere inarrestabile e continua a raggiungere nuovi massimi assoluti ogni giorno, suscitando stupore tra molti analisti.

A differenza di altre società quotate, il crollo avvenuto nel 2022 è stato meno drastico, breve e limitato, e solo pochi azionisti hanno subito conseguenze negative. È interessante notare come, nel corso del 2023, Apple sia riuscita a recuperare completamente il valore perduto in meno di un semestre. Non solo ha ripristinato le perdite, ma ha anche superato i massimi del 2021, dimostrando una notevole resilienza nonostante le incertezze economiche e le preoccupazioni per una possibile recessione.

Ci si chiede cosa abbia spinto così in alto il prezzo delle azioni di Apple e cosa possiamo aspettarci per il futuro.

Perché il prezzo delle azioni Apple continua a salire?

La risposta alle domande è semplice e risiede nelle forti aspettative degli investitori per il futuro della principale azienda al mondo, Apple. Nonostante le preoccupazioni degli analisti, l’azienda è riuscita a reagire con successo di fronte all’aggravarsi del contesto economico, dimostrando una solida tenuta dei propri fondamentali. La forza del marchio Apple, spesso associato al concetto di «lusso» e all’eccellenza, ha permesso a questa società tecnologica di prosperare, nonostante i periodi economici difficili come quello attuale, scaricando in parte l’onere dell’inflazione e dei tassi di interesse sui consumatori.

Questa abilità di adattarsi ha ricevuto riconoscimento dalla borsa, che ha risposto con un’impennata di acquisti, simile a quella registrata dai marchi di moda di lusso e alle aziende del settore luxury, spingendo rapidamente il prezzo delle azioni di Apple verso nuovi massimi assoluti.

Inoltre, l’azienda ha reso noti numerosi progetti futuri, suscitando grande attesa tra gli appassionati e gli investitori. Tra questi progetti vi è il lancio previsto per l’autunno di ben quattro nuovi modelli di iPhone dotati di connettore USB-C, una novità che promette di migliorare l’esperienza degli utenti. Inoltre, l’attesissima Apple Vision Pro, di cui si è tanto discusso, è stata annunciata come un ulteriore sviluppo che potrebbe rivoluzionare il settore.

L’azienda continua a dimostrare una visione lungimirante e un impegno costante nell’innovazione, suscitando grandi aspettative per il suo futuro.

Azioni Apple: dove può arrivare il prezzo delle azioni?

Dal punto di vista tecnico, sorge la domanda su quanto ancora l’azienda sarà in grado di mantenere questa tendenza. La capitalizzazione di mercato sembra aver raggiunto un nuovo traguardo, avvicinandosi alla soglia dei $3 trilioni.

Secondo Citigroup Inc, Apple potrebbe ancora crescere di un ulteriore 30%, nonostante il recente rally. Anche gli analisti tecnici mostrano un forte ottimismo: nonostante alcuni oscillatori indichino livelli di ipercomprato, in passato questo livello ha avuto una scarsa rilevanza grafica poiché Apple ha dimostrato una notevole capacità di recuperare le perdite in un breve lasso di tempo.