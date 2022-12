Le autostrade più care d’Italia, la classifica

L’inflazione colpisce ogni settore, anche quello delle autostrade. Negli ultimi mesi il costo dei pedaggi è aumentato. Lo conferma anche Autostrade per l’Italia S.p.A. che ha quantificato l’aumento in +1,5% da luglio 2022.

Se è vero che l’aumento del costo in autostrada è deciso dalle media, ci sono delle autostrade il cui costo è più basso rispetto ad altre. Questo perché ci sono autostrade più care in base alla lunghezza, alla grandezza, alla manutenzione necessaria, alla conformazione del territorio e anche per ripagare i costi sostenuti per la costruzione della stessa autostrada.

Ma qual è l’autostrada più cara d’Italia? Secondo la classifica stilata dal portale Energia-Luce.it l’autostrada più cara d’Italia è l’A5 Torino-Monte Bianco. Per stirare la classifica è stato preso da esempio un tratto di 10 km e l’autostrada A5 è risultata avere un costo ogni 10 km di 3,45 euro. Ecco la classifica delle autostrade più care d’Italia.

leggi anche Come pagare il pedaggio autostradale e cosa si rischia per mancato pagamento

Le autostrade più care: la classifica della top 10 più costose

Il portale Energia-luce.it ha stilato la classifica delle autostrade più care d’Italia. Il calcolo si basa sul costo del pedaggio ogni 10 km di strada e tiene conto degli aumenti previsti a partire da luglio 2022. L’aumento del +1,5%, che si traduce nella seguente classifica delle autostrade più costose:

l’A5 Torino-Monte Bianco costa 3,45 euro per ogni 10 km di strada percorsa;

le A58-51-52 Tangenziali di Milano costano 2,54 euro ogni 10 km di strada percorsa;

l’A35 Brescia-Milano costa 2,35 euro ogni 10 km di strada percorsa;

l’A36 Pedemontana Lombdarda costa circa 2,10 euro ogni 10 km di strada percorsi;

l’A32 Torino-Bardonecchia, con un costo di 1,9 euro ogni 10 km percorsi;

l’A12, con un costo ogni 10 km di 1,8 euro;

l’A4 Torino-Milano ogni 10 km di strada percorsa costa 1,7 euro;

lA10-A6 Torino-Savona-Ventimiglia, costo ogni 10 km percorsi pari a circa 1,5 euro;

l’A15 Parma-La Spezia arriva a costare 1,5 euro ogni 10 km di strada percorsi;

l’A4 Passante di Mestre costa anch’essa 1,5 euro per ogni 10 km di strada percorsa.

Le autostrade più costose sono anche le migliori? Cosa ne pensano gli automobilisti

Le autostrade più costose non sono sempre anche migliori. Secondo gli automobilisti, interpellati da Altroconsumo che ha chiesto loro di esprimere un giudizio da 1 a 100 sulle condizioni delle autostrade, la lista dei peggiori tratti autostradali risultano essere in parte anche quelli presenti nella classifiche delle autostrade più costose come l’A10 Genova-Ventimiglia e l’A6 Torino-Savona. Non va molto meglio al Sud, in particolare lungo le arterie di Sicilia e Calabria come la A18 Messina-Catania, A19 Palermo-Catania e A2 Salerno-Reggio Calabria. Tutte queste autostrade hanno ottenuto voti insufficienti e tutti al di sotto della media.

Il costo di un’autostrada comprende anche la manutenzione e la qualità del tratto autostradale, il fatto che tra le autostrade più costose ci siano alcuni tratti considerati tra i peggiori per percorribilità e qualità del tratto autostradale non è un buon segno. Tra le migliori autostrade risultano invece:

l’A27 Venezia-Belluno

l’A22 Brennero-Modena

l’A9 Lainate-Chiasso

A4 Milano-Venezia

A1 Milano-Napoli