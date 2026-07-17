Auto più costose al mondo, la classifica 2026

Quali sono le auto nuove più costose al mondo? Una domanda che continua ad affascinare gli appassionati di motori e non solo, visto che stiamo parlando di automobili che rappresentano il massimo del lusso, dell’innovazione tecnologica e dell’esclusività.

In tutto il mondo si stima che siano in circolazione circa 1,5 miliardi di auto (e oltre), mentre le case automobilistiche continuano a proporre migliaia di modelli differenti destinati ai mercati internazionali.

Ci sono auto però che rappresentano l’apice del lusso, delle prestazioni e dell’esclusività nel mondo automobilistico. Sono le cosiddette supercar o hypercar, vetture prodotte in serie limitatissime o addirittura in esemplare unico, il cui valore può arrivare a superare decine di milioni di dollari.

Quando si parla di hypercar bisogna entrare nell’ottica che si tratta di automobili progettate per offrire prestazioni estreme e soluzioni ingegneristiche all’avanguardia, spesso destinate più al collezionismo che all’utilizzo quotidiano.

Dalla Rolls-Royce fino alla Bugatti, passando per Pagani e altri marchi specializzati, vediamo allora nel dettaglio la classifica 2026 delle 10 auto più costose al mondo per prezzo di listino, dando uno sguardo anche alle loro caratteristiche principali e - naturalmente - ai loro prezzi.

1) Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

26,3 milioni di euro (30 milioni di dollari) - L’auto più costosa al mondo è della Rolls-Royce, con La Rose Noire Droptail che ruba la scena con l’ultimo modello che ridefinisce il lusso. Rompendo con il solito layout a quattro posti della Rolls, questa due posti ha un hardtop rimovibile che può essere guidata come una roadster scoperta o una coupé coperta.

Gli inserti dettagliati presentano un pannello curvo composto da 1.603 singoli pezzi di impiallacciatura Black Sycamore, realizzati per assomigliare all’illustre rosa Black Baccara. La profonda vernice esterna True Love continua l’ispirazione del design, creando un’opera d’arte onnicomprensiva su quattro ruote.

2) Rolls-Royce Boat Tail

24,6 milioni di euro (28 milioni di dollari) - La Rolls-Royce Boat Tail è la prova che quantità e qualità possono camminare insieme senza oscurarsi a vicenda. Questa vettura davvero unica è stata progettata come modello costruito da un carrozziere, il primo di tre a essere realizzato. Cosa significa? Un veicolo su misura, basato su una struttura esistente.

Questo è particolarmente impressionante perché presenta elementi di uno yacht J-Class e anche quelli dell’originale Boat Tail del 1932. La Rolls-Royce Boat Tail ha fatto il suo debutto pubblico al Concorso d’Eleganza Villa d’Este in Italia alla fine del 2021 e si mette in mostra con il suo motore V12 biturbo da 6,75 litri in grado di sviluppare 563 cavalli.

3) Bugatti La Voiture Noire

16,4 milioni di euro (18,7 milioni di dollari) - Nel 2019, Bugatti ha preso una brillante decisione di branding quando ha lanciato la sua ultima supercar. Invece di un’introduzione appariscente e di un nome mirato a emozionare, il produttore francese ha optato per un titolo sobrio, minimalista e immediatamente iconico: La Voiture Noire.

Scendere nei dettagli non interrompe lo stupore per questo splendido veicolo dal prezzo stellare: ha una scocca in fibra di carbonio scolpita a mano, un motore W16 quadriturbo da 8 litri che produce 1500 cavalli e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi.

La sua velocità massima è di 260 mph (420 km/h) e le sue prestazioni complessive sono il frutto della progettazione di precisione di una casa automobilistica famosa per aver prodotto per decenni le auto più potenti al mondo.

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4) Pagani Zonda HP Barchetta

15,4 milioni di euro (17,6 milioni di dollari) - La Zonda è stata la prima auto della casa automobilistica Pagani Automobili. Anni fa, la produzione avrebbe dovuto cessare, favorendo la Huayra; invece, Pagani ha prodotto molte diverse edizioni speciali della Zonda.

Questa, la Zonda HP Barchetta, è stata così chiamata perché, per Horatio Pagani, era proprio questo che le somigliava: una «barchetta». Il suo telaio è interamente formato da fibra di carbonio per una carrozzeria ultraleggera e una sensazione di velocità e brio; è di colore blu, ha un parabrezza ridotto al minimo e si erge solo per circa 21 pollici (circa 53 cm) nel punto più alto.

Sfortunatamente, la Pagani Zonda HP Barchetta è anche l’auto più costosa che non puoi acquistare. Solo tre veicoli sono mai stati realizzati di questa versione unica e specifica della Zonda. Quando è stata venduta l’ultima volta, uno di questi veicoli è stato venduto per 17,6 milioni di dollari.

La sua accelerazione è da 0 a 60 mph o da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi. La Zonda HP Barchetta può raggiungere una velocità massima di 355 km/h.

5) Rolls-Royce Sweptail

11,4 milioni di euro (13 milioni di dollari) - La Rolls-Royce Sweptail non è stata inizialmente realizzata per un motivo specifico: è stata una richiesta. Un’auto che in passato si è aggiudicata il titolo di più costosa al mondo, è un modello che ha catturato i cuori di tutti i tipi di fanatici delle auto in tutto il pianeta.

Una delle cose migliori di questa macchina è la fusione di vecchio e nuovo: lusso moderno combinato con un pizzico di glamour anni ’20 e ’30. Stiamo parlando di caratteristiche della classica silhouette Rolls-Royce combinate con innovazione e tecnologia. Nonostante tutto quello che sappiamo su di essa, c’è una cosa sconosciuta: il suo proprietario. Questa macchina unica è davvero unica nel suo genere.

6) Bugatti Chiron Profilée

9,5 milioni di euro (10,78 milioni di dollari) - Stabilendo un record per la vettura nuova più costosa mai battuta all’asta, la Bugatti Chiron Profilée si è guadagnata un posto meritato in questa classifica esclusiva. È una creazione unica che detiene diritti di vanto superiori a quasi tutte le auto di lusso sul mercato.

Sebbene sia una versione leggermente attenuata della Pur Sport incentrata sulle corse, la Profilée impressiona comunque. Raggiunge i 62 mph (100 km/h) in circa 2,3 secondi e ti farà muovere più velocemente di 230 mph, se riesci a trovare una strada adatta.

7) Bugatti Centodieci

7,9 milioni di euro (9 milioni di dollari) - La Centodieci di Bugatti sarà ancora più esclusiva: saranno vendute infatti solo dieci di queste lussuose hypercar. Ognuna ha già trovato un acquirente felice, tra cui la star del calcio Cristiano Ronaldo, nonostante il prezzo elevato.

Bugatti, già un marchio noto per la carrozzeria unica e le lussuose caratteristiche di comfort, ha cercato di dare alla Centodieci tutto il possibile per renderla memorabile e completamente decadente. Con un W-16 quad-turbo da 1577 CV, potrebbe non essere la Bugatti più veloce attualmente in circolazione, ma una delle più rapide in accelerazione.

Con questa vettura, Bugatti rende omaggio alla EB110 (o alla ’ centodieci ’), una supercar prodotta all’inizio degli anni ’90. Quella vettura non ha avuto il tempismo giusto per comportarsi come si sperava.

Bugatti ha registrato un’accelerazione dichiarata da 0 a 62 mph (o poco più di 0-100 km/h) di 2,4 secondi. La Centodieci avrà una velocità massima di 236 mph, o 379 km/h, decisamente inferiore alla Chiron, ma questa hypercar compensa con la sua distinta estetica moderna.

8) Mercedes-Maybach Exelero

7 milioni di euro (8 milioni di dollari) - Creare pneumatici in grado di resistere alle condizioni più difficili non è un compito facile. Per un’azienda di pneumatici tedesca, Fulda, ciò ha significato commissionare un veicolo di prova specializzato per spingere i limiti dell’ingegneria degli pneumatici.

Fulda ha speso l’incredibile cifra di 8 milioni di dollari per creare la Mercedes-Maybach Exelero, un veicolo unico con un V-12 biturbo che produce 690 cavalli e 752 lb-ft di coppia. Se questo non riesce a fare a pezzi questi pneumatici, niente può riuscirci.

9) Pagani Huayra Codalunga

7 milioni di euro (8 milioni di dollari) - La Pagani Huayra Codalunga è una delle hypercar più esclusive mai realizzate dalla casa automobilistica di San Cesario sul Panaro. Nata dalla divisione speciale Pagani Grandi Complicazioni, questa vettura rende omaggio alle leggendarie auto da corsa degli anni Sessanta con una carrozzeria allungata, linee essenziali e un design che punta sull’eleganza piuttosto che sugli eccessi aerodinamici. La produzione è limitata a soli cinque esemplari, tutti realizzati su misura e già assegnati ai rispettivi proprietari.

Sotto il cofano trova posto un motore V12 biturbo AMG da 6,0 litri capace di erogare 840 cavalli, abbinato a un cambio sequenziale a sette rapporti. Grazie all’ampio utilizzo di materiali compositi avanzati e alla cura artigianale di ogni dettaglio, la Huayra Codalunga pesa appena 1.280 kg a secco, offrendo un rapporto peso-potenza straordinario. Con un prezzo di partenza di circa 7 milioni di euro, rappresenta una delle creazioni più ricercate nel panorama delle hypercar moderne.

10) Bugatti Mistral

5 milioni di euro (5,7 milioni di dollari) - La Bugatti Mistral rappresenta l’ultima evoluzione della celebre famiglia Chiron ed è destinata a entrare nella storia come l’ultima Bugatti equipaggiata con l’iconico motore W16 quadriturbo da 8,0 litri. Realizzata in appena 99 esemplari, questa roadster unisce prestazioni estreme a un livello di esclusività che la rende una delle vetture più desiderate dai collezionisti di tutto il mondo.

Con una potenza di 1.600 cavalli, la Mistral è stata progettata per offrire prestazioni eccezionali anche a cielo aperto, mantenendo tutta la tecnologia sviluppata sulla Chiron Super Sport 300+. Il design è stato completamente rivisto per ottimizzare l’aerodinamica e valorizzare il motore W16, mentre la produzione limitata e il prezzo di circa 5 milioni di euro la collocano di diritto tra le automobili nuove più costose e prestigiose mai costruite.