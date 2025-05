Auto diesel vietate in diverse città italiane dall’1 ottobre 2025

Dall’1 ottobre 2025 le auto diesel saranno vietate in diverse città italiane, quanto meno le Euro 5 che risultano incompatibili con i progetti di tutela ambientale, con sanzioni da 168 euro. Ad oggi mancano ancora le campagne informative che accompagnano questo genere di cambiamenti, pur non essendoci alcuna notizia ufficiale su un possibile rinvio. Vediamo quindi quali città dovrebbero essere interessate e da quando.

In quali città italiane saranno vietate le auto diesel

I nuovi divieti sulla circolazione delle auto diesel Euro 5 non riguardano tutta l’Italia, ma soltanto i Comuni con più di 30.000 abitanti delle Regioni:

Piemonte;

Lombardia;

Veneto;

Emilia-Romagna.

Il bacino padano ha infatti sottoscritto il protocollo d’intesa sulle misure permanenti per migliorare la qualità dell’aria. Viene così adottata una linea comune che orienta le misure contro l’inquinamento ambientale specifiche di ogni Regione. In particolare, in Piemonte è previsto il divieto di circolazione dei veicoli diesel Euro 5 dal 1° ottobre 2025 al 15 aprile 2026 in tutti i giorni feriali dalle ore 08:30 alle 18:30. In Lombardia, dove il divieto riguarda anche tutti i Comuni di Fascia 1, le misure sono permanenti in tutti i giorni feriali dalle 07:30 alle 19:30. Le misure sono permanenti anche in Emilia-Romagna, ma dalle 08:30 alle 18:30 nei giorni feriali.

Il Veneto dovrebbe invece adattarsi alla regola comune, con misure analoghe al Piemonte e la previsione di analoghi divieti negli anni futuri. Pertanto, se non ci saranno cambiamenti sarà vietata la circolazione delle auto diesel Euro 5 dal 15 settembre al 15 aprile di ogni anno nei Comuni con più di 30.000 abitanti veneti, con l’entrata in vigore fissata il 1° ottobre 2025.

Il limite è quindi circoscritto, ma ciò non toglie che ci saranno disagi per una grande quantità di automobilisti, restringendo la circolazione stradale in maniera considerevole. Lo stesso limite verrà inoltre ripetuto anche negli anni successivi. Progressivamente, inoltre, il divieto comprenderà anche veicoli diversi dalle autovetture, raggiungendo il totale dei veicoli a gasolio Euro 5 nel 2027. Resta comunque fondamentale consultare i dettagli specifici sui canali istituzionali del proprio Comune di riferimento, che potrebbe avere previsioni differenti da quelle generali.