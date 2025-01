Aumento prezzo sigarette da domani, quali marche costeranno di più e quanto

L’aumento del prezzo delle sigarette era stato annunciato già dalla Legge di Bilancio 2024 che aveva previsto incrementi di costo sia per lo scorso anno che per l’anno in corso. L’ADM annuncia che l’aumento 2025 parte da domani, 23 gennaio. Quali sono le marche che adeguano il prezzo del singolo pacchetto e di quanto sale la spesa per il fumatore?

Il provvedimento e i listini aggiornati saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella giornata di domani, ma già oggi è possibile consultare i nuovi prezzi.

Aumento contenuto per le sigarette

Anche se negli ultimi mesi del 2024 era stata allarmante la notizia dell’introduzione di una tassa di scopo per le sigarette che avrebbe fatto lievitare la spesa per i fumatori di 5 euro al pacchetto, l’emendamento per l’applicazione non è stato presentato. In ogni caso, però, la previsione di aumento del prezzo per il 2025 era stato previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e ritoccato dalla Legge di Bilancio 2024.

Legge di Bilancio 2023 aveva previsto l’aumento dei prezzi delle sigarette per il prossimo anno e nello specifico:

per l’anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette.

La Legge di Bilancio 2024, poi, ha modificato il tutto con:

per l’anno 2024, in 29,30 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette.

In ogni caso si tratta di un aumento contenuto che incide sul prezzo al pacchetto di poche decine di centesimi.

Aumento sigarette 2025: nuovo listino prezzi

Quanto costeranno le sigarette da domani 23 gennaio 2025? Vediamo nella seguente tabella quali marche hanno deciso di ritoccare i prezzi e di quanto.

MARCA CONFEZIONE NUOVO PREZZ0 IN EURO MARLBORO GOLD KS astuccio da 20 pezzi 6,5 MARLBORO MIX astuccio da 20 pezzi 6,2 MARLBORO KS astuccio da 20 pezzi 6,5 MARLBORO KS cartoccio da 20 pezzi 6 MARLBORO GOLD KS cartoccio da 20 pezzi 6 MARLBORO GOLD 100S astuccio da 20 pezzi 6,5 MARLBORO 100S astuccio da 20 pezzi 6,5 MARLBORO GOLD TOUCH KS astuccio da 20 pezzi 6,2 MARLBORO RED TOUCH astuccio da 20 pezzi 6,2 MARLBORO SILVER BLUE KS astuccio da 20 pezzi 6,5 MARLBORO GOLD POCKET PACK astuccio da 20 pezzi 5,4 MARLBORO WHITE astuccio da 20 pezzi 6,5 MARLBORO GOLD LINE astuccio da 20 pezzi 6,5 MARLBORO BLUE LINE astuccio da 20 pezzi 6,5 MARLBORO TOUCH astuccio da 20 pezzi 6,2 MARLBORO POCKET PACK cartoccio da 20 pezzi 5,4 MARLBORO CRAFTED RED 100S astuccio da 20 pezzi 5,3 MARLBORO CRAFTED GOLD 100S astuccio da 20 pezzi 5,3 MERIT SSL astuccio da 20 pezzi 6,2 MERIT BLU 100’S astuccio da 20 pezzi 6,2 MERIT BIANCA KS astuccio da 20 pezzi 6,2 MERIT GIALLA 100’S astuccio da 20 pezzi 6,2 MERIT BLU KS astuccio da 20 pezzi 6,2 MERIT GIALLA KS astuccio da 20 pezzi 6,2 MERIT BAY KS astuccio da 20 pezzi 5,5 MERIT GIALLA cartoccio da 20 pezzi 6 CHESTERFIELD ORIGINAL KS astuccio da 20 pezzi 5,5 CHESTERFIELD BLUE KS astuccio da 20 pezzi 5,5 CHESTERFIELD TUNED BLUE astuccio da 20 pezzi 5,4 CHESTERFIELD ORIGINAL KS cartoccio da 20 pezzi 5,4 CHESTERFIELD BLUE KS cartoccio da 20 pezzi 5,4 CHESTERFIELD SILVER KS astuccio da 20 pezzi 5,5 CHESTERFIELD ORIGINAL 100’S astuccio da 20 pezzi 5,5 CHESTERFIELD BLUE 100’S astuccio da 20 pezzi 5,5 DIANA ROSSA KS astuccio da 20 pezzi 5,3 DIANA ROSSA KS cartoccio da 20 pezzi 5,3 DIANA BIANCA astuccio da 20 pezzi 5,3 DIANA BLU KS cartoccio da 20 pezzi 5,3 DIANA AZZURRA KS astuccio da 20 pezzi 5,3 DIANA ROSSA 100’s astuccio da 20 pezzi 5,3 DIANA BLU 100’s astuccio da 20 pezzi 5,3 DIANA BLU KS astuccio da 20 pezzi 5,3 DIANA AZZURRA 100’S astuccio da 20 pezzi 5,3 DIANA SSL BLU astuccio da 20 pezzi 5,3 PHILIP MORRIS FILTER KINGS astuccio da 20 pezzi 5,5 PHILIP MORRIS BLUE astuccio da 20 pezzi 5,5 PHILIP MORRIS RED astuccio da 20 pezzi 5,5 PHILIP MORRIS AZURE astuccio da 20 pezzi 5,5 PHILIP MORRIS WHITE astuccio da 20 pezzi 5,5 PHILIP MORRIS BLUE 100’S astuccio da 20 pezzi 5,5 PHILIP MORRIS AZURE 100’S astuccio da 20 pezzi 5,5 PHILIP MORRIS RED cartoccio da 20 pezzi 5,4 PHILIP MORRIS RED 100’S astuccio da 20 pezzi 5,5 PHILIP MORRIS BLUE cartoccio da 20 pezzi 5,4 PHILIP MORRIS SSL BLUE astuccio da 20 pezzi 5,5 PHILIP MORRIS SSL BEIGE astuccio da 20 pezzi 5,5 MURATTI AMBASSADOR BLUE KS astuccio da 20 pezzi 6,5 MURATTI AMBASSADOR AZURE KS astuccio da 20 pezzi 6,5 MURATTI AMBASSADOR SILVER KS astuccio da 20 pezzi 6,5 MURATTI AZURE 100S astuccio da 20 pezzi 6,5 MURATTI RED 100S astuccio da 20 pezzi 6,5 L&M BLUE LABEL KS astuccio da 20 pezzi 5,5 L&M RED LABEL KS astuccio da 20 pezzi 5,5