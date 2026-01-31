Aumenta l’accisa per le sigarette delle Iqos, ecco i prezzi da domani

Con la determinazione direttoriale del 31 gennaio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stabilisce un aumento dell’accisa che grava sul tabacco da inalazione senza combustione, ovvero le sigarette che si utilizzano con le Iqos o con sistemi simili.

Dal 1° gennaio 2026 l’accisa è determinata nella misura del 40,50%

“dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell’articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l’analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando il dispositivo specificamente previsto per il consumo fornito dal produttore”.

A decorrere dal 1° febbraio l’importo dell’accisa che grava sui tabacchi da combustione senza inalazione è rideterminato in base a quanto previsto dalla Legge. L’accisa gravante sul chilogrammo di sigarette tradizionali, quindi, è rapportata alle PMP-sigarette ed è pari :

euro 0,172623 il millilitro per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina;

il millilitro per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina; euro 0,124672 il millilitro per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina e gli aromi.

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Aumentano le sigarette per l’Iqos?

Dal 1° febbraio varia l’importo dell’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione, ma nel nuovo listino prezzi è riportato il prezzo stabilito in base alle richieste di fabbricanti e importatori. Per le marche che non hanno subito rincari, è bene chiarire che potrebbero arrivare anche in un secondo momento.

Nella seguente tabella possiamo vedere quelli che saranno i prezzi di vendita al pubblico per ogni marca e la relativa accisa gravante.