Aumenta l’accisa per le sigarette delle Iqos, ecco i prezzi da domani

Aumenta l’accisa per le sigarette da inalazione senza combustione, ecco il nuovo listino prezzi in vigore da domani, 1° febbraio 2026.
Con la determinazione direttoriale del 31 gennaio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stabilisce un aumento dell’accisa che grava sul tabacco da inalazione senza combustione, ovvero le sigarette che si utilizzano con le Iqos o con sistemi simili.
Dal 1° gennaio 2026 l’accisa è determinata nella misura del 40,50%
“dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell’articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l’analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando il dispositivo specificamente previsto per il consumo fornito dal produttore”.
A decorrere dal 1° febbraio l’importo dell’accisa che grava sui tabacchi da combustione senza inalazione è rideterminato in base a quanto previsto dalla Legge. L’accisa gravante sul chilogrammo di sigarette tradizionali, quindi, è rapportata alle PMP-sigarette ed è pari :
- euro 0,172623 il millilitro per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina;
- euro 0,124672 il millilitro per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina e gli aromi.
Aumentano le sigarette per l’Iqos?
Dal 1° febbraio varia l’importo dell’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione, ma nel nuovo listino prezzi è riportato il prezzo stabilito in base alle richieste di fabbricanti e importatori. Per le marche che non hanno subito rincari, è bene chiarire che potrebbero arrivare anche in un secondo momento.
Nella seguente tabella possiamo vedere quelli che saranno i prezzi di vendita al pubblico per ogni marca e la relativa accisa gravante.
|MARCA
|Accisa per 1000 pezzi
|Accisa a pezzo in euro
|Accisa a confezione in euro
|Prezzo al pubblico in euro
|BLENDS GOLD CLASSICS
|60,75
|0,06075
|1,2150
|4,50
|BLENDS GREEN CLASSICS
|60,67
|0,06067
|1,2134
|4,50
|BLENDS RED CLASSICS
|60,79
|0,06079
|1,2158
|4,50
|BLENDS SILVER CLASSICS
|60,67
|0,06067
|1,2134
|4,50
|CAMEL AQUAMARINE STICKS
|59,05
|0,05905
|1,1810
|4,50
|CAMEL BAIZE OPTION STICKS
|58,95
|0,05895
|1,1790
|4,50
|CAMEL GARNET STICKS
|59,15
|0,05915
|1,1830
|4,50
|CAMEL GREEN OPTION STICKS
|58,93
|0,05893
|1,1786
|4,50
|CAMEL GREEN STICKS
|58,90
|0,05890
|1,1780
|4,50
|CAMEL MAGENTA STICKS
|58,85
|0,05885
|1,1770
|4,50
|CAMEL PURPLE OPTION STICKS
|58,90
|0,05890
|1,1780
|4,50
|CAMEL YELLOW STICKS
|59,10
|0,05910
|1,1820
|4,50
|CCOBATO BLUEBERRY
|56,21
|0,05621
|1,1242
|4,50
|CCOBATO PEACH
|56,17
|0,05617
|1,1234
|4,50
|DELIA CLASSIC GOLD
|68,06
|0,06806
|1,3612
|5,00
|DELIA CLASSIC GREEN
|68,14
|0,06814
|1,3628
|5,00
|DELIA CLASSIC RED
|68,06
|0,06806
|1,3612
|5,00
|DELIA CLASSIC SILVER
|67,98
|0,06798
|1,3596
|5,00
|EVO AMBER
|59,05
|0,05905
|1,1810
|4,50
|EVO AMBER STICKS
|58,85
|0,05885
|1,1770
|4,50
|EVO AQUAMARINE
|59,05
|0,05905
|1,1810
|4,50
|EVO AZURE
|59,05
|0,05905
|1,1810
|4,50
|EVO BRONZE
|59,05
|0,05905
|1,1810
|4,50
|EVO BRONZE STICKS
|58,99
|0,05899
|1,1798
|4,50
|EVO BURGUNDY
|59,05
|0,05905
|1,1810
|4,50
|EVO BURGUNDY STICKS
|58,90
|0,05890
|1,1780
|4,50
|EVO GOLD
|59,05
|0,05905
|1,1810
|4,50
|EVO GOLD STICKS
|58,85
|0,05885
|1,1770
|4,50
|EVO SILVER
|59,05
|0,05905
|1,1810
|4,50
|EVO SILVER STICKS
|58,97
|0,05897
|1,1794
|4,50
|EVO TAN
|59,05
|0,05905
|1,1810
|4,50
|EVO TAN STICKS
|58,97
|0,05897
|1,1794
|4,50
|EVO TEAL
|59,05
|0,05905
|1,1810
|4,50
|EVO TEAL GREEN
|59,05
|0,05905
|1,1810
|4,50
|EVO TEAL GREEN STICKS
|58,97
|0,05897
|1,1794
|4,50
|EVO TEAL STICKS
|58,97
|0,05897
|1,1794
|4,50
|EVO VELVET
|59,05
|0,05905
|1,1810
|4,50
|FARSTAR AMBER
|55,10
|0,05510
|1,1020
|4,50
|FARSTAR BLUE
|55,10
|0,05510
|1,1020
|4,50
|FARSTAR RED
|55,18
|0,05518
|1,1036
|4,50
|FIIT ELEMENT STREAM
|58,66
|0,05866
|1,1732
|4,70
|FIIT MARINE
|58,90
|0,05890
|1,1780
|4,70
|FIIT REGULAR
|58,95
|0,05895
|1,1790
|4,70
|FIIT REGULAR COPPER
|58,66
|0,05866
|1,1732
|4,70
|FIIT REGULAR DEEP
|59,00
|0,05900
|1,1800
|4,70
|FIIT REGULAR SKY
|58,77
|0,05877
|1,1754
|4,70
|FIIT REGULAR STONE
|58,85
|0,05885
|1,1770
|4,70
|FIIT REGULAR YELLOW
|58,77
|0,05877
|1,1754
|4,70
|HEETS AMBER SELECTION
|68,23
|0,06823
|1,3646
|5,50
|HEETS BRIGHT FUSE
|68,02
|0,06802
|1,3604
|5,50
|HEETS BRONZE SELECTION
|68,34
|0,06834
|1,3668
|5,50
|HEETS CLOUD FUSE
|68,28
|0,06828
|1,3656
|5,50
|HEETS SELECTION RUSSET
|68,23
|0,06823
|1,3646
|5,50
|HEETS SELECTION SILVER
|68,34
|0,06834
|1,3668
|5,50
|HEETS SIENNA SELECTION
|68,23
|0,06823
|1,3646
|5,50
|HEETS SKY FUSE
|68,12
|0,06812
|1,3624
|5,50
|HEETS TEAK SELECTION
|68,34
|0,06834
|1,3668
|5,50
|HEETS TURQUOISE SELECTION
|68,34
|0,06834
|1,3668
|5,50
|HEETS YELLOW SELECTION
|68,23
|0,06823
|1,3646
|5,50
|ID BALANCED BLUE TOBACCO
|58,26
|0,05826
|1,1652
|3,80
|ID BOLD MAGENTA TOBACCO
|58,46
|0,05846
|1,1692
|3,80
|ID BRIGHT YELLOW TOBACCO
|58,46
|0,05846
|1,1692
|3,80
|ID CAPSULE COSMIC BLAST
|59,13
|0,05913
|1,1826
|3,50
|ID CAPSULE FOREST PURPLE
|59,05
|0,05905
|1,1810
|3,50
|ID CAPSULE POLAR GREEN
|59,03
|0,05903
|1,1806
|3,50
|ID CAPSULE SUMMER RED
|59,05
|0,05905
|1,1810
|3,50
|ID FLORA PINK TOBACCO
|58,66
|0,05866
|1,1732
|3,80
|ID ICE TEAL
|59,05
|0,05905
|1,1810
|3,50
|ID POLAR CAPSULE YELLOW
|59,12
|0,05912
|1,1824
|3,50
|ID POLAR GREEN TOBACCO
|58,66
|0,05866
|1,1732
|3,80
|ID RICH BRONZE TOBACCO
|58,26
|0,05826
|1,1652
|3,80
|ID VELVET COPPER TOBACCO
|58,46
|0,05846
|1,1692
|3,80
|ID WARM AMBER TOBACCO
|58,26
|0,05826
|1,1652
|3,80
|ISENZIA FORREST PURPLE CRUSH
|58,95
|0,05895
|1,1790
|3,80
|ISENZIA ICE BLUE CRUSH
|59,16
|0,05916
|1,1832
|3,80
|ISENZIA POLAR GREEN CRUSH
|58,97
|0,05897
|1,1794
|3,50
|ISENZIA SUMMER RED CRUSH
|59,05
|0,05905
|1,1810
|3,80
|ISENZIA SUNRISE YELLOW CRUSH
|59,30
|0,05930
|1,1860
|3,50
|ISENZIA SUNSET CORAL CRUSH
|59,39
|0,05939
|1,1878
|3,80
|LEVIA BRIGHT SONATA
|68,45
|0,06845
|1,3690
|5,50
|LEVIA ELECTRO PURPLE
|68,21
|0,06821
|1,3642
|5,50
|LEVIA GLACIAL BEAT
|68,34
|0,06834
|1,3668
|5,50
|LEVIA ISLAND BEAT
|68,34
|0,06834
|1,3668
|5,50
|LEVIA RUBY WALTZ
|68,45
|0,06845
|1,3690
|5,50
|LUCKY STRIKE RUBY
|47,00
|0,04700
|0,9400
|3,80
|LUCKY STRIKE STICKS BALANCED TOBACCO
|47,00
|0,04700
|0,9400
|3,80
|LUCKY STRIKE STICKS GOLD TOBACCO
|47,00
|0,04700
|0,9400
|3,80
|LUCKY STRIKE STICKS RICH TOBACCO
|47,00
|0,04700
|0,9400
|3,80
|LUCKY STRIKE STICKS TWIST
|47,00
|0,04700
|0,9400
|3,80
|MARSKISS AMBER
|54,69
|0,05469
|1,0938
|4,00
|MARSKISS YELLOW
|54,55
|0,05455
|1,0910
|4,00
|MC COSMIC GOLD
|55,97
|0,05597
|1,1194
|4,50
|MC COSMIC RED
|55,81
|0,05581
|1,1162
|4,50
|MC S - BLUE
|35,75
|0,03575
|0,7150
|4,00
|MC-S EMERALD
|42,13
|0,04213
|0,8426
|4,00
|MC-S GOLD
|41,99
|0,04199
|0,8398
|4,00
|MC-S PURE SWISS
|41,20
|0,04120
|0,8240
|4,00
|MC-S PURPLE
|42,16
|0,04216
|0,8432
|4,00
|MC-S RED
|42,11
|0,04211
|0,8422
|4,00
|MC-S SUNBURST
|41,22
|0,04122
|0,8244
|4,00
|NEO STICKS ARCTIC
|46,85
|0,04685
|0,9370
|4,30
|NEO STICKS ARCTIC BLUE MIX
|46,81
|0,04681
|0,9362
|4,00
|NEO STICKS AZURE
|49,96
|0,04996
|0,9992
|3,50
|NEO STICKS BERYL
|46,89
|0,04689
|0,9378
|4,30
|NEO STICKS CLASSIC TOBACCO
|46,92
|0,04692
|0,9384
|4,30
|NEO STICKS GOLDEN TOBACCO
|46,92
|0,04692
|0,9384
|4,30
|NEO STICKS MORNING CLICK
|46,89
|0,04689
|0,9378
|4,00
|NEO STICKS RED CLICK
|46,75
|0,04675
|0,9350
|4,00
|NEO STICKS RICH TOBACCO
|52,53
|0,05253
|1,0506
|4,30
|NEO STICKS SCARLET
|46,81
|0,04681
|0,9362
|4,30
|NEO STICKS SCARLET GREEN MIX
|46,83
|0,04683
|0,9366
|4,00
|NEO STICKS SMOOTH TOBACCO
|46,92
|0,04692
|0,9384
|4,30
|NEO STICKS SUNSET CLICK
|46,85
|0,04685
|0,9370
|4,00
|NEO STICKS TERRACOTTA TOBACCO
|46,89
|0,04689
|0,9378
|4,30
|NEO STICKS TROPIC CLICK
|46,87
|0,04687
|0,9374
|4,00
|NEO STICKS TWILIGHT CLICK
|46,92
|0,04692
|0,9384
|4,00
|NUSO BEACH
|48,11
|0,04811
|0,9622
|4,00
|NUSO BLUE
|48,03
|0,04803
|0,9606
|4,00
|NUSO BROWN
|48,07
|0,04807
|0,9614
|4,00
|NUSO BURGUNDY
|43,65
|0,04365
|0,8730
|4,00
|NUSO GOLD
|43,53
|0,04353
|0,8706
|4,00
|NUSO GREEN
|48,11
|0,04811
|0,9622
|4,00
|NUSO ICE STORM
|48,05
|0,04805
|0,9610
|4,00
|NUSO INDIGO
|43,73
|0,04373
|0,8746
|4,00
|NUSO LAWN
|48,03
|0,04803
|0,9606
|4,00
|NUSO PURPLE
|48,05
|0,04805
|0,9610
|4,00
|NUSO SILVER
|43,61
|0,04361
|0,8722
|4,00
|NUSO TANGO RED
|43,21
|0,04321
|0,8642
|4,00
|NUSO YELLOW
|48,21
|0,04821
|0,9642
|4,00
|TEREA Amber
|68,04
|0,06804
|1,3608
|5,50
|TEREA AZURE
|68,14
|0,06814
|1,3628
|5,50
|TEREA BRIGHT FUSE
|68,06
|0,06806
|1,3612
|5,00
|TEREA Bronze
|67,98
|0,06798
|1,3596
|5,50
|TEREA CLOUD FUSE
|68,02
|0,06802
|1,3604
|5,50
|TEREA DEEP FUSE
|68,18
|0,06818
|1,3636
|5,50
|TEREA DORE
|68,41
|0,06841
|1,3682
|5,50
|TEREA KHAKI
|68,25
|0,06825
|1,3650
|5,50
|TEREA KONA
|68,25
|0,06825
|1,3650
|5,50
|TEREA Russet
|68,06
|0,06806
|1,3612
|5,50
|TEREA Sienna
|67,98
|0,06798
|1,3596
|5,50
|TEREA Silver
|68,14
|0,06814
|1,3628
|5,50
|TEREA Teak
|68,14
|0,06814
|1,3628
|5,50
|TEREA Turquoise
|68,25
|0,06825
|1,3650
|5,50
|TEREA WARM FUSE
|68,30
|0,06830
|1,3660
|5,00
|TEREA Yellow
|68,14
|0,06814
|1,3628
|5,50
|UNICCO HAMI MELON
|56,01
|0,05601
|1,1202
|4,50
|UNICCO ORANGE
|55,97
|0,05597
|1,1194
|4,50
|UNICCO ORIGINAL
|56,09
|0,05609
|1,1218
|4,50
|UNICCO STRONG MENTHOL
|56,25
|0,05625
|1,1250
|4,50
|VEO STICKS AMBER CLICK
|47,09
|0,04709
|0,9418
|4,30
|VEO STICKS ARCTIC CLICK
|47,00
|0,04700
|0,9400
|4,30
|VEO STICKS BERYL CLICK
|47,00
|0,04700
|0,9400
|4,30
|VEO STICKS PURPLE CLICK
|47,24
|0,04724
|0,9448
|4,30
|VEO STICKS SCARLET CLICK
|47,00
|0,04700
|0,9400
|4,30
|VEO STICKS TROPIC CLICK
|47,00
|0,04700
|0,9400
|4,30
|VIRTO STICKS AZURE TOBACCO
|60,24
|0,06024
|1,2048
|5,50
|VIRTO STICKS BALANCED TOBACCO
|60,43
|0,06043
|1,2086
|5,50
|VIRTO STICKS CLASSIC TOBACCO
|60,83
|0,06083
|1,2166
|5,50
|VIRTO STICKS COPPER TOBACCO
|60,43
|0,06043
|1,2086
|5,50
|VIRTO STICKS SIGNATURE TOBACCO
|60,83
|0,06083
|1,2166
|5,50
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