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Aumenta l’accisa per le sigarette delle Iqos, ecco i prezzi da domani

Patrizia Del Pidio

31 Gennaio 2026 - 14:16

Aumenta l’accisa per le sigarette da inalazione senza combustione, ecco il nuovo listino prezzi in vigore da domani, 1° febbraio 2026.

Aumenta l’accisa per le sigarette delle Iqos, ecco i prezzi da domani

Con la determinazione direttoriale del 31 gennaio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stabilisce un aumento dell’accisa che grava sul tabacco da inalazione senza combustione, ovvero le sigarette che si utilizzano con le Iqos o con sistemi simili.

Dal 1° gennaio 2026 l’accisa è determinata nella misura del 40,50%

“dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell’articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l’analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando il dispositivo specificamente previsto per il consumo fornito dal produttore”.

A decorrere dal 1° febbraio l’importo dell’accisa che grava sui tabacchi da combustione senza inalazione è rideterminato in base a quanto previsto dalla Legge. L’accisa gravante sul chilogrammo di sigarette tradizionali, quindi, è rapportata alle PMP-sigarette ed è pari :

  • euro 0,172623 il millilitro per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina;
  • euro 0,124672 il millilitro per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina e gli aromi.

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Dal 1° febbraio varia l’importo dell’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione, ma nel nuovo listino prezzi è riportato il prezzo stabilito in base alle richieste di fabbricanti e importatori. Per le marche che non hanno subito rincari, è bene chiarire che potrebbero arrivare anche in un secondo momento.

Nella seguente tabella possiamo vedere quelli che saranno i prezzi di vendita al pubblico per ogni marca e la relativa accisa gravante.

MARCAAccisa per 1000 pezziAccisa a pezzo in euroAccisa a confezione in euroPrezzo al pubblico in euro
BLENDS GOLD CLASSICS 60,75 0,06075 1,2150 4,50
BLENDS GREEN CLASSICS 60,67 0,06067 1,2134 4,50
BLENDS RED CLASSICS 60,79 0,06079 1,2158 4,50
BLENDS SILVER CLASSICS 60,67 0,06067 1,2134 4,50
CAMEL AQUAMARINE STICKS 59,05 0,05905 1,1810 4,50
CAMEL BAIZE OPTION STICKS 58,95 0,05895 1,1790 4,50
CAMEL GARNET STICKS 59,15 0,05915 1,1830 4,50
CAMEL GREEN OPTION STICKS 58,93 0,05893 1,1786 4,50
CAMEL GREEN STICKS 58,90 0,05890 1,1780 4,50
CAMEL MAGENTA STICKS 58,85 0,05885 1,1770 4,50
CAMEL PURPLE OPTION STICKS 58,90 0,05890 1,1780 4,50
CAMEL YELLOW STICKS 59,10 0,05910 1,1820 4,50
CCOBATO BLUEBERRY 56,21 0,05621 1,1242 4,50
CCOBATO PEACH 56,17 0,05617 1,1234 4,50
DELIA CLASSIC GOLD 68,06 0,06806 1,3612 5,00
DELIA CLASSIC GREEN 68,14 0,06814 1,3628 5,00
DELIA CLASSIC RED 68,06 0,06806 1,3612 5,00
DELIA CLASSIC SILVER 67,98 0,06798 1,3596 5,00
EVO AMBER 59,05 0,05905 1,1810 4,50
EVO AMBER STICKS 58,85 0,05885 1,1770 4,50
EVO AQUAMARINE 59,05 0,05905 1,1810 4,50
EVO AZURE 59,05 0,05905 1,1810 4,50
EVO BRONZE 59,05 0,05905 1,1810 4,50
EVO BRONZE STICKS 58,99 0,05899 1,1798 4,50
EVO BURGUNDY 59,05 0,05905 1,1810 4,50
EVO BURGUNDY STICKS 58,90 0,05890 1,1780 4,50
EVO GOLD 59,05 0,05905 1,1810 4,50
EVO GOLD STICKS 58,85 0,05885 1,1770 4,50
EVO SILVER 59,05 0,05905 1,1810 4,50
EVO SILVER STICKS 58,97 0,05897 1,1794 4,50
EVO TAN 59,05 0,05905 1,1810 4,50
EVO TAN STICKS 58,97 0,05897 1,1794 4,50
EVO TEAL 59,05 0,05905 1,1810 4,50
EVO TEAL GREEN 59,05 0,05905 1,1810 4,50
EVO TEAL GREEN STICKS 58,97 0,05897 1,1794 4,50
EVO TEAL STICKS 58,97 0,05897 1,1794 4,50
EVO VELVET 59,05 0,05905 1,1810 4,50
FARSTAR AMBER 55,10 0,05510 1,1020 4,50
FARSTAR BLUE 55,10 0,05510 1,1020 4,50
FARSTAR RED 55,18 0,05518 1,1036 4,50
FIIT ELEMENT STREAM 58,66 0,05866 1,1732 4,70
FIIT MARINE 58,90 0,05890 1,1780 4,70
FIIT REGULAR 58,95 0,05895 1,1790 4,70
FIIT REGULAR COPPER 58,66 0,05866 1,1732 4,70
FIIT REGULAR DEEP 59,00 0,05900 1,1800 4,70
FIIT REGULAR SKY 58,77 0,05877 1,1754 4,70
FIIT REGULAR STONE 58,85 0,05885 1,1770 4,70
FIIT REGULAR YELLOW 58,77 0,05877 1,1754 4,70
HEETS AMBER SELECTION 68,23 0,06823 1,3646 5,50
HEETS BRIGHT FUSE 68,02 0,06802 1,3604 5,50
HEETS BRONZE SELECTION 68,34 0,06834 1,3668 5,50
HEETS CLOUD FUSE 68,28 0,06828 1,3656 5,50
HEETS SELECTION RUSSET 68,23 0,06823 1,3646 5,50
HEETS SELECTION SILVER 68,34 0,06834 1,3668 5,50
HEETS SIENNA SELECTION 68,23 0,06823 1,3646 5,50
HEETS SKY FUSE 68,12 0,06812 1,3624 5,50
HEETS TEAK SELECTION 68,34 0,06834 1,3668 5,50
HEETS TURQUOISE SELECTION 68,34 0,06834 1,3668 5,50
HEETS YELLOW SELECTION 68,23 0,06823 1,3646 5,50
ID BALANCED BLUE TOBACCO 58,26 0,05826 1,1652 3,80
ID BOLD MAGENTA TOBACCO 58,46 0,05846 1,1692 3,80
ID BRIGHT YELLOW TOBACCO 58,46 0,05846 1,1692 3,80
ID CAPSULE COSMIC BLAST 59,13 0,05913 1,1826 3,50
ID CAPSULE FOREST PURPLE 59,05 0,05905 1,1810 3,50
ID CAPSULE POLAR GREEN 59,03 0,05903 1,1806 3,50
ID CAPSULE SUMMER RED 59,05 0,05905 1,1810 3,50
ID FLORA PINK TOBACCO 58,66 0,05866 1,1732 3,80
ID ICE TEAL 59,05 0,05905 1,1810 3,50
ID POLAR CAPSULE YELLOW 59,12 0,05912 1,1824 3,50
ID POLAR GREEN TOBACCO 58,66 0,05866 1,1732 3,80
ID RICH BRONZE TOBACCO 58,26 0,05826 1,1652 3,80
ID VELVET COPPER TOBACCO 58,46 0,05846 1,1692 3,80
ID WARM AMBER TOBACCO 58,26 0,05826 1,1652 3,80
ISENZIA FORREST PURPLE CRUSH 58,95 0,05895 1,1790 3,80
ISENZIA ICE BLUE CRUSH 59,16 0,05916 1,1832 3,80
ISENZIA POLAR GREEN CRUSH 58,97 0,05897 1,1794 3,50
ISENZIA SUMMER RED CRUSH 59,05 0,05905 1,1810 3,80
ISENZIA SUNRISE YELLOW CRUSH 59,30 0,05930 1,1860 3,50
ISENZIA SUNSET CORAL CRUSH 59,39 0,05939 1,1878 3,80
LEVIA BRIGHT SONATA 68,45 0,06845 1,3690 5,50
LEVIA ELECTRO PURPLE 68,21 0,06821 1,3642 5,50
LEVIA GLACIAL BEAT 68,34 0,06834 1,3668 5,50
LEVIA ISLAND BEAT 68,34 0,06834 1,3668 5,50
LEVIA RUBY WALTZ 68,45 0,06845 1,3690 5,50
LUCKY STRIKE RUBY 47,00 0,04700 0,9400 3,80
LUCKY STRIKE STICKS BALANCED TOBACCO 47,00 0,04700 0,9400 3,80
LUCKY STRIKE STICKS GOLD TOBACCO 47,00 0,04700 0,9400 3,80
LUCKY STRIKE STICKS RICH TOBACCO 47,00 0,04700 0,9400 3,80
LUCKY STRIKE STICKS TWIST 47,00 0,04700 0,9400 3,80
MARSKISS AMBER 54,69 0,05469 1,0938 4,00
MARSKISS YELLOW 54,55 0,05455 1,0910 4,00
MC COSMIC GOLD 55,97 0,05597 1,1194 4,50
MC COSMIC RED 55,81 0,05581 1,1162 4,50
MC S - BLUE 35,75 0,03575 0,7150 4,00
MC-S EMERALD 42,13 0,04213 0,8426 4,00
MC-S GOLD 41,99 0,04199 0,8398 4,00
MC-S PURE SWISS 41,20 0,04120 0,8240 4,00
MC-S PURPLE 42,16 0,04216 0,8432 4,00
MC-S RED 42,11 0,04211 0,8422 4,00
MC-S SUNBURST 41,22 0,04122 0,8244 4,00
NEO STICKS ARCTIC 46,85 0,04685 0,9370 4,30
NEO STICKS ARCTIC BLUE MIX 46,81 0,04681 0,9362 4,00
NEO STICKS AZURE 49,96 0,04996 0,9992 3,50
NEO STICKS BERYL 46,89 0,04689 0,9378 4,30
NEO STICKS CLASSIC TOBACCO 46,92 0,04692 0,9384 4,30
NEO STICKS GOLDEN TOBACCO 46,92 0,04692 0,9384 4,30
NEO STICKS MORNING CLICK 46,89 0,04689 0,9378 4,00
NEO STICKS RED CLICK 46,75 0,04675 0,9350 4,00
NEO STICKS RICH TOBACCO 52,53 0,05253 1,0506 4,30
NEO STICKS SCARLET 46,81 0,04681 0,9362 4,30
NEO STICKS SCARLET GREEN MIX 46,83 0,04683 0,9366 4,00
NEO STICKS SMOOTH TOBACCO 46,92 0,04692 0,9384 4,30
NEO STICKS SUNSET CLICK 46,85 0,04685 0,9370 4,00
NEO STICKS TERRACOTTA TOBACCO 46,89 0,04689 0,9378 4,30
NEO STICKS TROPIC CLICK 46,87 0,04687 0,9374 4,00
NEO STICKS TWILIGHT CLICK 46,92 0,04692 0,9384 4,00
NUSO BEACH 48,11 0,04811 0,9622 4,00
NUSO BLUE 48,03 0,04803 0,9606 4,00
NUSO BROWN 48,07 0,04807 0,9614 4,00
NUSO BURGUNDY 43,65 0,04365 0,8730 4,00
NUSO GOLD 43,53 0,04353 0,8706 4,00
NUSO GREEN 48,11 0,04811 0,9622 4,00
NUSO ICE STORM 48,05 0,04805 0,9610 4,00
NUSO INDIGO 43,73 0,04373 0,8746 4,00
NUSO LAWN 48,03 0,04803 0,9606 4,00
NUSO PURPLE 48,05 0,04805 0,9610 4,00
NUSO SILVER 43,61 0,04361 0,8722 4,00
NUSO TANGO RED 43,21 0,04321 0,8642 4,00
NUSO YELLOW 48,21 0,04821 0,9642 4,00
TEREA Amber 68,04 0,06804 1,3608 5,50
TEREA AZURE 68,14 0,06814 1,3628 5,50
TEREA BRIGHT FUSE 68,06 0,06806 1,3612 5,00
TEREA Bronze 67,98 0,06798 1,3596 5,50
TEREA CLOUD FUSE 68,02 0,06802 1,3604 5,50
TEREA DEEP FUSE 68,18 0,06818 1,3636 5,50
TEREA DORE 68,41 0,06841 1,3682 5,50
TEREA KHAKI 68,25 0,06825 1,3650 5,50
TEREA KONA 68,25 0,06825 1,3650 5,50
TEREA Russet 68,06 0,06806 1,3612 5,50
TEREA Sienna 67,98 0,06798 1,3596 5,50
TEREA Silver 68,14 0,06814 1,3628 5,50
TEREA Teak 68,14 0,06814 1,3628 5,50
TEREA Turquoise 68,25 0,06825 1,3650 5,50
TEREA WARM FUSE 68,30 0,06830 1,3660 5,00
TEREA Yellow 68,14 0,06814 1,3628 5,50
UNICCO HAMI MELON 56,01 0,05601 1,1202 4,50
UNICCO ORANGE 55,97 0,05597 1,1194 4,50
UNICCO ORIGINAL 56,09 0,05609 1,1218 4,50
UNICCO STRONG MENTHOL 56,25 0,05625 1,1250 4,50
VEO STICKS AMBER CLICK 47,09 0,04709 0,9418 4,30
VEO STICKS ARCTIC CLICK 47,00 0,04700 0,9400 4,30
VEO STICKS BERYL CLICK 47,00 0,04700 0,9400 4,30
VEO STICKS PURPLE CLICK 47,24 0,04724 0,9448 4,30
VEO STICKS SCARLET CLICK 47,00 0,04700 0,9400 4,30
VEO STICKS TROPIC CLICK 47,00 0,04700 0,9400 4,30
VIRTO STICKS AZURE TOBACCO 60,24 0,06024 1,2048 5,50
VIRTO STICKS BALANCED TOBACCO 60,43 0,06043 1,2086 5,50
VIRTO STICKS CLASSIC TOBACCO 60,83 0,06083 1,2166 5,50
VIRTO STICKS COPPER TOBACCO 60,43 0,06043 1,2086 5,50
VIRTO STICKS SIGNATURE TOBACCO 60,83 0,06083 1,2166 5,50

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