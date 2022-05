Audi A1 e A4 MY23: la allstreet sostituisce la citycarver, nuovo look per la Allroad quattro

Audi A1 e A4 allroad quattro cambiano denominazione e look in vista del debutto del model year 2023 previsto per fine maggio. Sono ben quattro i modelli che ricevono sostanziosi aggiornamenti in vista del lancio della nuova gamma, novità che riguardano principalmente dotazioni e colorazioni carrozzeria.

Audi A1 allstreet sostituisce la precedente citycarver, mentre per la A4 allroad quattro arrivano nuove finiture in nero lucido e l’esclusivo pacchetto estetico look nero Pro.

Anche le possenti Q7 e Q8 vengono aggiornate nelle colorazioni e dotazioni.

Audi A1 allstreet: look da offroad

Audi A1 allstreet

Un nuovo naming per la compatta di successo della Casa dei quattro anelli, un cambiamento che lascia intatto il DNA della vettura, una cinque porte che si caratterizza per l’assetto rialzato e per svariati accorgimenti estetici, ampie le possibilità di personalizzazione, interessante la presenza del sistema d’infotainment e dei dispositivi di assistenza alla guida presi in prestito dai modelli di categoria superiore.

Confermate le motorizzazioni, si parte dal 3 cilindri 1.0 TFSI disponibile con potenza di 95 o 110 per passare alla 35 spinta da un propulsore da 1.5 litri TFSI da 150 cavalli, si tratta di un quattro cilindri in linea dotato dell’esclusiva tecnologia COD (acronimo di cylinder on demand), con rivestimento al plasma delle camicie dei cilindri.

Sull’intera gamma è disponibile la trasmissione manuale a 5 o 6 marce e il cambio automatico doppia frizione S tronic a 7 rapporti.

Audi A4 allroad quattro model year 2023

Audi A4 allroad quattro 2023

Anche l’intraprendente station wagon con look da crossover riceve interessanti aggiornamenti, sulla 2023 arriva l’esclusivo pacchetto estetico look nero Pro che prevede finiture in nero lucido per la cornice parabrezza, barre tetto portatutto, calotte specchi retrovisori esterni e terminali di scarico.

Cambiano anche la cornice della calandra single frame, il listello dei gruppi ottici posteriori, le prese d’aria anteriori e l’estrattore aria posteriore, particolari tutti rifiniti in nero lucido. Anche la scritta A4 allroad è total black così come il logo dei quattro anelli presente all’avantreno e retro.

leggi anche Ducati DesertX e Audi RS Q e-tron: in Sardegna per un evento speciale

Il MY23 della Audi A4 allroad si differenzia anche per la finitura del paraurti anteriore in Argento Selenite (a richiesta è disponibile anche in Grigio Manhattan a contrasto), nuove anche le tinte carrozzeria metallizzate:

Grigio Chronos;

Verde District.

Audi Q7 e Q8 MY23: nuovi rivestimenti interni e colorazioni

Arrivano sui model year 2023 sui SUV di punta del marchio automobilistico tedesco le nuove tinte carrozzeria Argento Satellite, Blu Waitomo e Marrone Tamarindo. Nell’abitacolo debuttano nuove cuciture a contrasto Grigio Roccia per plancia e rivestimenti dei sedili in pelle e microfibra dinamica, entrambi di serie sulle versioni Sport, S line plus ed S.