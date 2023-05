Assunzioni in banca, anche senza esperienza: come candidarsi e dove

Poter lavorare in banca senza aver mai avuto precedenti esperienze lavorative potrebbe sembrare una chimera per i giovani in cerca di lavoro, ma non è così. Molto spesso la condizione “esperienze pregresse” risulta essere non solo un fattore di discrimine ma anche un ostacolo per i più giovani che sono alla ricerca di una possibilità all’interno del mondo del lavoro. Eppure, almeno una banca in Italia è alla ricerca di giovani anche senza esperienza: Crédit Agricole.

La Crédit Agricole Cariparma Spa, ex Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa è un istituto di credito italiano fondato a Parma il 13 aprile 1860 e ormai circa 51 milioni di clienti in tutto il mondo, 142 mila collaboratori e oltre 10 milioni di soci. Il noto gruppo bancario opera ormai in 47 Paesi e comprende varie società, tra cui Credit Agricole Italia, mentre a livello nazionale conta una rete di 1300 filiali, impiegando più di 10 mila dipendenti.

Al momento Gruppo Crédit Agricole offre nuovi posti di lavoro in diverse regioni d’Italia ed è pronto a selezionare nuove unità di personale da impiegare in banca in qualità di addetti clienti o junior client advisor. Per non lasciarsi sfuggire questa opportunità lavorativa è bene conoscere tutti i dettagli del lavoro, quali sono i requisiti e come candidarsi. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Crédit Agricole, opportunità lavorativa: cosa prevede il lavoro in banca

Un’opportunità lavorativa come quella offerta dalla Crédit Agricole non bisogna lasciarsela sfuggire. Il mondo del lavoro, infatti, sempre più spesso chiede ai lavoratori anni esperienze regresse e, quindi, quando una banca è alla ricerca di giovani senza esperienza lavorativa non bisogna pensarci due volte e inviare il proprio curriculum - requisiti permettendo.

Stando a quanto annunciato dal gruppo, le risorse selezionate lavoreranno come Junior Client Advisor, lavorando quindi a diretto contatto con i clienti. I futuri impiegati si occuperanno di garantire l’assistenza necessaria nello svolgimento di tutte le operazioni di pertinenza e per consentire un’efficace gestione delle loro esigenze.

Al momento, la posizione come addetto clienti è ricercata da diverse sedi in tutta la penisola, principalmente al Nord e Centro Italia, quali:

Lombardia presso le sedi di Milano, Monza-Brianza, Varese, Valtellina, Cremona, Pavia;

presso le sedi di Milano, Monza-Brianza, Varese, Valtellina, Cremona, Pavia; Friuli-Venezia Giulia presso Udine;

presso Udine; Liguria con La Spezia, Imperia e Savona;

con La Spezia, Imperia e Savona; Emilia-Romagna con Parma e Piacenza;

con Parma e Piacenza; Toscana con Pisa.

Stando a quanto spiegato dal gruppo, le risorse che entreranno a far parte della Crédit Agricole firmeranno un contratto a tempo determinato, compreso tra i 6-12 mesi.

Crédit Agricole, assunzioni anche senza esperienza: i requisiti

Prima di correre a presentare la propria candidatura, è bene che gli aspiranti Junior Client Advisor per la Crédit Agricole verifichino quali sono i requisiti richiesti dalla società. Infatti, se è vero che per la posizione di addetti clienti “junior” non sia richiesto un minimo di esperienza regressa, dall’altra vi sono comunque altri requisiti imprescindibili che il gruppo bancario ricerca nei suoi futuri dipendenti. I requisiti necessari sono:

laurea triennale . Saranno valutate sia lauree economico-quantitative , che lauree ottenute in indirizzi umanistici o giuridici ;

. Saranno valutate sia , che lauree ottenute in indirizzi o ; la conoscenza dell’ inglese B1 e/o francese B1 ;

e/o ; proattività, empatia, capacità di relazionarsi con la clientela e con i colleghi;

con la clientela e con i colleghi; precisione e attenzione alla qualità del lavoro;

e attenzione alla qualità del lavoro; capacità di lavorare in velocità , riservatezza, professionalità;

, riservatezza, professionalità; capacità di adattamento

propensione ad attività di natura commerciale.

I requisiti però non terminano qui. Infatti, saranno considerati requisiti preferenziali:

conoscenza dei prodotti di base come mutui , prestiti , assicurazioni e non solo;

dei prodotti di base come , , e non solo; formazione obbligatoria eventualmente già sostenuta presso altro istituto di credito;

obbligatoria eventualmente già sostenuta presso altro istituto di credito; sensibilità normativa sulle tematiche di Antiriciclaggio e Trasparenza.

Nel caso in cui si sia accertato che si abbiano tutte le documentazioni che attestino i requisiti richiesti dalla banca, è bene che gli aspiranti lavoratori della Crédit Agricole procedano a presentare la propria domanda.

Assunzioni Crédit Agricole, anche senza esperienza: come candidarsi

Dopo aver verificato di possedere tutti i requisiti necessari, gli aspiranti addetti clienti per la banca Crédit Agricole non dovranno far altro che presentare la propria candidatura. Basterà visitare il sito per le offerte d’impiego del gruppo bancario, per prendere visione degli annunci per le posizioni aperte e opportunità di lavoro.

Per farlo non si dovrà far altro che selezionare nel campo “Regioni” l’area geografica di proprio interesse e cliccare successivamente per l’offerta di lavoro per Junior Client Advisor. Una volta preso visione di tutti i dettagli, è possibile presentare il proprio curriculum, dopo aver effettuato la registrazione sul portale, cliccando su “Invia candidatura”.