Arriva un nuovo iPhone mai visto prima. Il settore smartphone cambierà per sempre

Gli iPhone 16 lanciati l’ultimo autunno si sono rivelati sin da subito un grande successo dal punto di vista delle vendite e del responso generale arrivato dal pubblico. Una line-up completa, composta da modelli in grado di soddisfare ogni richiesta sia lato hardware che lato software. Ma per Apple non è ancora giunto il momento di adagiarsi sugli allori e anzi sono già in corso i lavori per i melafonini del futuro.

Se i prossimi iPhone 17, in uscita a settembre 2025, sono ormai stati definiti e stanno venendo prodotti su larga scala per essere pronti dal day one della finestra di lancio, per ingegneri e sviluppatori di Cupertino c’è un nuovo modello in particolare che va ultimato. Stando alle premesse rilanciate dall’esperto Mark Gurman di Bloomberg, potremmo trovarci di fronte a un dispositivo in grado di cambiare per sempre il mondo della telefonia.

Nel 2027 può arrivare il primo iPhone (quasi) tutto in vetro Al momento si tratta di una semplice indiscrezione ma, considerando l’attendibilità della fonte, non sono da escludere ulteriori conferme già nei prossimi mesi da parte di Apple stessa. Nel 2027 gli iPhone spegneranno le 20 candeline dal primo lancio, motivo per cui l’azienda californiana potrebbe valutare un modo speciale di festeggiare l’evento. Mark Gurman di Bloomberg ha riferito di uno speciale modello che verrà realizzato quasi completamente in vetro. Dunque con uno schermo che verrebbe presentato come curvo e continuo per tutto il corpo del dispositivo. Una decisione che inevitabilmente rappresenterebbe un punto di svolta per l’intero settore, considerando che mai prima d’ora si era visto un telefono di questo tipo.