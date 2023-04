Aprire un’attività in Svizzera, la storia di chi ce l’ha fatta. Intervista a Stefania Padoan

Stefania Padoan, direttrice e general manager della Padoan Swiss SA, è una delle relatrici che interverranno all’evento in programma per l’8 maggio a Monza nella sede di Confcommercio, dal titolo «Come vendere in Ticino», organizzato da Money.it.

Veneta di origine, Stefania Padoan nel 2015 ha deciso di portare la sua expertise nella parte italiana del cantone dei Grigioni. Rappresenta infatti una delle imprenditrici e imprenditori che sono riusciti nel loro intento: investire in Svizzera.

La Padoan Swiss SA ha sede nella parte italiana del cantone dei Grigioni, più precisamente nella zona industriale di San Vittore, ed è specializzata nella produzione di serbatoi olio e carburante per veicoli industriali.

Nella sede grigionese vengono prodotti linee top di gamma, tra cui il serbatoio olio T20, molto richiesto nel settore del riciclo dei rifiuti, per i veicoli forestali, nel settore militare e per i mezzi antincendio.

L’azienda, attiva in Italia dal 1937, ha iniziato il processo di internazionalizzazione in Svizzera nel 2013, conclusasi poi nel 2015. Stefania Padoan riassume questa esperienza in tre parole dense di significato: «Crescita, sviluppo e novità».

Come è nata la Padoan Swiss

A dieci anni dall’inizio del percorso, rivive quei momenti in cui era necessario definire con precisione l’obiettivo da raggiungere: «Sviluppare nuovi progetti in una nazione che potesse mettere a disposizione, sotto un punto di vista socioeconomico e politico, condizioni favorevoli per le attività di ricerca e sviluppo. Aspetto fondamentale che ci ha permesso di raggiungere il nostro scopo in modo efficiente ed efficace».

A indurre l’investimento nella Confederazione elvetica, e in particolare nei Grigioni, hanno contribuito diversi fattori tra cui un «mercato del lavoro liberale e flessibile, burocrazia snella e regole chiare, stretta collaborazione tra imprese e istituzioni, stabilità politica ed economica, oltre al merito che viene riconosciuto alla produzione “Made in Swiss” dal grande valore qualitativo».

Ma perché la Padoan Swiss SA ha deciso di stanziarsi nella parte italiana del cantone dei Grigioni?

«Le istituzioni cantonali ci hanno offerto delle situazioni quadro molto importanti che ci hanno permesso di realizzare con successo il nostro progetto industriale», commenta Stefania Padoan.

Ricorda inoltre: «Siamo stati accolti a braccia aperte». Le istituzioni hanno creduto «nel nostro progetto» e messo «a disposizione incentivi affinché tutto ciò si potesse concretizzare», aspetti che «abbiamo molto apprezzato».

Fondamentale è stata la ricerca di un’area adeguata per poter insediare l’attività; dopo averla trovata «abbiamo potuto costruire» quello che poi sarebbe diventato l’immobile industriale della Padoan Swiss SA.

Aprire un’attività in Svizzera: come fare

All’inizio investire in uno dei cantoni svizzeri, come Ticino e Grigioni, può sembrare difficile. Sarà infatti uno degli argomenti che sarà affrontato nell’evento «Come vendere in Ticino».

A riguardo Padoan chiarisce la necessità di avere, innanzitutto, «le idee ben chiare sul progetto industriale e sui cambiamenti che esso implica». È necessario poi valutare «il mercato a cui ci si vuole rivolgere» e individuare «i possibili punti di forza e di debolezza».

Oltre a ciò, «è opportuno considerare anche i capitali che si hanno a disposizione e che possano permettere una buona base di partenza per la costituzione dell’impresa e per farla funzionare in modo duraturo nel tempo».

Tra i consigli più preziosi, indica: «L’imprenditore o l’amministratore devono assolutamente integrarsi nel territorio per poter trarre i maggiori benefici».

Guardando indietro nel tempo, definisce il percorso verso l’investimento in Svizzera come «una grande sfida, ma molto gratificante».

«Siamo riusciti ad affrontare le diverse fasi con coraggio, caratteristica che contraddistingue noi imprenditori, ponendo continuamente di fronte a noi nuove opportunità future. Tutto questo ci ha permesso di arricchire quelle che sono le nostre conoscenze relative ad un territorio come la Svizzera, vicino all’Italia, ma allo stesso tempo poco conosciuto».

E conclude: «Sono soddisfatta per il percorso che la mia azienda sta affrontando».