Android 16 disponibile da oggi, ecco tutte le novità. Alcune sono inaspettate

Botta e risposta tra Apple e Google, anche sul fronte software. Dopo l’annuncio delle novità in arrivo con iOS 26 durante la WWDC 2025 di Apple, Google non è rimasta a guardare e ha reso disponibile oggi Android 16. La nuova versione aggiornata del sistema operativo più diffuso al mondo non ha deluso le attese, portando con sé una lista molto ampia di aggiunte e modifiche. Alcune delle quali del tutto inattese.

A nulla sono serviti i leak e le voci dei mesi scorsi, il colosso di Mountain View ha saputo mantenere il riserbo fino all’ultimo per stupire gli utenti che già da ora hanno modo di scaricare e installare la nuova versione del software. Come già successo negli anni scorsi, c’è una lista di smartphone compatibili che possono procedere col download, mentre per tutti gli altri il rollout sarà graduale e si estenderà nel corso di tutto il 2025.

In attesa di Android 16 QPR1, in arrivo il prossimo settembre e che aprirà le porte alla nuova interfaccia Material 3 Expressive, questa versione stabile rilasciata nelle scorse ore porta diversi miglioramenti e novità. A partire dai Live Updates, per monitorare aggiornamenti in tempo reale riguardanti consegne di cibo, risultati di partite e molto altro. Per la privacy, gli strumenti aggiunti sono ben 3: Privacy Sandbox, modalità protezione avanzata e il selettore foto integrato. Non mancano le chicche a livello grafico, come l’Always-on-Display più colorato, il player multimediale più scuro e un miglior adattamento dell’interfaccia sugli schermi dei tablet e device foldable. Aumenta il controllo all’interno delle impostazioni, grazie a una serie di opzioni inedite tutte da scoprire. Tra le altre, c’è un tasto per ridurre la quantità di notifiche ricevute da un’app. Molto utile la sezione dedicata all’integrità della batteria, con consigli personalizzati su come preservare la sua durata. C’è infine finalmente lo sblocco del telefono con l’impronta digitale anche se lo schermo è spento, una chicca che dimezza i tempi rispetto alle versioni precedenti.