Amazon Prime Video: cosa vedere a giugno 2023

Giugno è ormai alle porte, questo può voler dire solo una cosa: è tempo di novità su Amazon Prime Video, sono in arrivo infatti molti nuovi film e serie TV.

Alcuni dei contenuti che a breve saranno vostri sono delle novità assolute, mentre altri sono già stati rilasciati altrove in passato. Il catalogo, comunque, è molto vasto e sicuramente riuscirà anche questo mese a soddisfare le vostre aspettative.

Prime Video: le serie TV e i film più attesi di giugno 2023

Volete conoscere i nuovi film e le serie TV in arrivo su Amazon Prime Video a giugno 2023? Il tempo dell’attesa è finalmente finito, ecco tutte le novità più attese da non perdersi assolutamente.

Le serie TV più attese

Deadloch - 02.06

Deadloch è una commedia poliziesca divisa in otto episodi. Disponibile sia in lingua originale, sia in italiano, la serie racconta le vicende di tre donne, agenti della polizia, che devono risolvere un caso molto spinoso: nella città in cui si svolge la vicenda, Tasmania Deadloch, è stata da poco ritrovata una persona morta sulla spiaggia. Le tre agenti devono cercare di risolvere questo intricato caso mentre la città pensa ad organizzare un importante festival cittadino, il Winter Festival.

With love è una serie che intreccia dramma e commedia e ha come protagonisti i due fratelli Lily e Jorge Diaz. Nella seconda stagione, terminata un’importante storia d’amore, Lily decide di dedicarsi a sé stessa, cercando di crescere come persona e di comprare una casa tutta sua. La situazione prende poi una piega diversa quando due uomini le dichiarano il loro amore, mandandola in confusione. Nel frattempo Jorge, l’altro protagonista, si interroga sulla sua compatibilità con Henry, il suo fidanzato. A questo quesito egli riesce a trovare una risposta quando conosce i genitori del compagno, due signori provenienti dal Texas.

I protagonisti della serie sono i celebri The Jackal, diventati famosi per i loro video su YouTube. All’interno della serie, i personaggi sono dipendenti di una piccola agenzia di comunicazione di provincia, dove ogni giorno hanno a che fare con influencer e brand di dubbia fama. La situazione cambia quando una nuova manager viene introdotta nel team per cercare di portare un po’ di equilibrio nell’ambiente. Sia i giovani scapestrati, sia la nuova arrivata, impareranno a conoscersi e a prendere il meglio gli uni dall’altra.

In questa quinta stagione, Jeremy Clarckson, Richard Hammond e James May sono partiti per l’Europa centrale per un viaggio del tutto inedito e con un’auto molto particolare. Durante il loro percorso hanno attraversato Slovacchia, Slovenia e Ungheria, vivendo alcune esperienze davvero incredibili.

La storia gira tutta attorno al Love club, un punto di riferimento per la comunità queer, che si trova alle porte di Milano. Il locale, che vive una stagione difficile a causa della ristrettezza economica della proprietà, vede incrociarsi le storie dei protagonisti: Luz, Tim, Rose e Zhang, che sono amici. Ognuno di loro, a suo modo, sta cercando di trovare il proprio posto nel mondo, affrontando tutte le difficoltà che ciò comporta.

La serie narra le vicende di Cootie, un giovane afroamericano che ha una caratteristica particolare: è alto tredici metri. Cootie ha trascorso la maggior parte della sua vita in cattività, leggendo fumetti e guardando serie TV. A un certo punto però dentro di lui scatta qualcosa e decide di fuggire di casa per scoprire il mondo. Grazie a questa scelta potrà innamorarsi, esplorare luoghi mai visti e incontrare The Hero, il suo supereroe preferito.

Aurora Leone, attrice, conduttrice e membro dei The Jackal, si racconta in maniera totale per la prima volta, ripercorrendo tutte le tappe più interessanti della sua vita: dalla recita di quinta elementare, passando dal primo appuntamento, fino al primo colloquio di lavoro. Ospiti speciali, ovviamente, i The Jackal.

In questa quarta e ultima stagione Jack Ryan deve affrontare la più difficile delle missioni: deve confrontarsi con nemici che provengono sia da dentro la CIA, per la quale ora lavora come Deputy Director, sia dall’esterno. In particolare, il protagonista indaga su alcune vicende che vedrebbero l’agenzia coinvolta con alcuni affari illegali e che potrebbero mettere profondamente a rischio il Paese.

I film più attesi

Paradise highway - 01.06

Il tema di questo thriller è molto delicato, parla infatti di traffico di esseri umani. Per salvare la sorella, Sally, un camionista, decide di contrabbandare un carico illecito: una ragazza di nome Leila. Sulle loro tracce si mette anche l’FBI che, con un suo agente, vuole porre fine a questa attività.

Il protagonista di questo film si chiama Reda. Il suo compito è quello di salvare il fratello minore da un pericoloso cartello di narcotrafficanti. Per riuscirci inventa un piano semplice nella teoria, ma molto complesso e pericoloso nella pratica: fare un’incursione in Colombia. La situazione si complica vistosamente quando Reda fa una scelta incauta: rapire il figlio di uno dei capi dell’organizzazione criminale, per usarlo come merce di scambio.

Questo film narra la storia di Noah, una ragazzina di 17 anni che deve trasferirsi contro la sua volontà a casa del nuovo compagno della madre, un uomo molto facoltoso che vive in una grande villa. Qui Noah incontra Nick, un ragazzino dal carattere forte che dietro l’aspetto di bravo ragazzo nasconde una vita fatta di eccessi e comportamenti sopra le righe. I due, dato il loro comportamento, inizialmente non si sopportano, tuttavia poi tra loro scoppia la passione e si innamorano contro il volere dei genitori.

Marco, Tato, Serena e Leo sono i quattro protagonisti di questa storia. Tutti hanno otto anni e un rapporto complesso coi genitori, che non sembrano in grado di comprenderli. Una sera, in occasione del compleanno di Marco, i bambini esprimono un desiderio: diventare grandi. Il mattino seguente il loro desiderio si è avverato, si sono infatti trasformati in adulti, seppur mantenendo il cervello di bambini. Adesso devono integrarsi nel mondo degli adulti, affrontandone tutte le difficoltà, come trovare un posto dove dormire e un impiego.

Altri film e serie TV in arrivo su Amazon Prime Video a giugno 2023

Le sorprese non sono finite qui. Su Amazon Prime Video sono in arrivo anche tante altre novità, come film storici (Creed III, It) e altri meno conosciuti, ma non per questo meno degni di attenzione. Ecco quali sono e quando saranno disponibili.

Prime e seconde visioni

Caro Evan Hansen - 1.06

Ultima notte a Soho - 1.06

Creed III - 9 giugno

Sing 2 - Sempre più forte - 10.06

The Son - 11 giugno

Grazie ragazzi - 12.06

Il primo giorno della mia vita - 15.06

Altri film

Ammore e malavita - 1.06

La stanza del figlio - 1.06

Tre piani - 1.06

Palombella rossa - 1.06

Mia madre - 1.06

Aprile - 1.06

Habemus papam - 1.06

Il caimano - 1.06

Caro diario - 1.06

La paranza dei bambini - 13.06

It - 15.06

Ready Player One - 15.06

Tutti lo sanno - 20.06

Altri serie TV e show

Summer camp island - 01.06