Amazon Family in Italia: come funziona la condivisione Prime senza costi in più

Se in casa siete in due (o più) a usare Amazon, la domanda arriva sempre lì: serve davvero un secondo Prime? Amazon ha iniziato il rilascio anche in Italia di Amazon Family, una risposta “ufficiale” alla condivisione domestica: un abbonato Prime può estendere i principali vantaggi a un secondo adulto convivente, senza passare account, password o codici di verifica.

L’idea è semplice ma non scontata, quando si parla dei colossi big tech: condividere i benefici, non l’identità digitale. Tradotto: due account distinti, ognuno con la propria cronologia, i propri consigli e le proprie impostazioni di sicurezza.

Cos’è Amazon Family (e cosa non è)

Amazon Family non è un “nuovo piano” Amazon Prime Family a pagamento: è una funzionalità collegata all’abbonamento Prime che punta a mettere ordine in una pratica diffusissima.

Il perno è la figura dell’amministratore (cioè chi paga Prime), che può invitare un secondo adulto dello stesso nucleo domestico. Il punto che interessa davvero, soprattutto a chi compra spesso su Amazon, è la separazione: ciascun adulto continua a usare il proprio account, con ordini, ricerche, liste e raccomandazioni che restano personali. Anche gli aspetti di sicurezza (password e verifiche) non vengono condivisi.

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Come si attiva: pochi passaggi, ma rollout a scaglioni

L’attivazione passa da Il tuo account > La tua Amazon Family. Da lì l’amministratore invia un invito al secondo adulto convivente, che lo accetta dal proprio account. Una volta completata la procedura guidata, i benefici condivisibili risultano disponibili. Attenzione però: la funzione è in distribuzione progressiva in Italia. Se oggi non la vedi, non significa che ci sia un problema sul tuo Prime: il rilascio (rollout) sarà completato gradualmente nelle prossime settimane.

Amazon Family include anche un Family Hub dal quale è possibile gestire il nucleo familiare e visualizzare suggerimenti personalizzati relativi a Prime Video e Amazon Luna.

Quali vantaggi Prime si condividono davvero

Andiamo dritti al punto. Amazon indica che, tramite Amazon Family, il secondo adulto può accedere a vari benefici Prime senza attivare un secondo abbonamento. Tra quelli citati da Amazon rientrano:

consegne Prime sugli acquisti idonei;

accesso a Prime Video (inclusa la versione con inserzioni pubblicitarie);

Amazon Music Prime;

Amazon Luna;

accesso a offerte ed eventi per gli iscritti, come il Prime Day.

Per chi arriva da neofita sull’universo Prime, la sostanza è questa: in casa potete guardare Prime Video e fare acquisti con i vantaggi Prime, ma continuando a mantenere separate le vostre abitudini (e le vostre “tracce”) dentro Amazon.

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Pagamenti: la carta si condivide, ma con paletti (e alternative)

La parte più delicata - e anche la più “anti-furbetti” - è il pagamento. Per abilitare Amazon Family, l’amministratore seleziona un metodo di pagamento condiviso. Ciò non significa che l’altro adulto veda tutto: secondo le informazioni Amazon, chi è invitato visualizza solo un set limitato di dati (ad esempio le ultime cifre, il nome dell’intestatario e altri dettagli essenziali), mentre l’amministratore riceve una notifica con l’importo degli acquisti effettuati usando quel metodo.

E se non vuoi usare la carta “di casa”? In base alle indicazioni disponibili, il membro invitato può anche scegliere - quando previsto nel flusso d’acquisto - di pagare con un proprio metodo personale. C’è quindi un equilibrio tra privacy e funzionalità: condivisione sì, ma senza perdere il controllo.

Quanto costa Amazon Family in Italia? A chi conviene davvero?

Come detto, Amazon Family non costa nulla in più. Serve che l’amministratore abbia Prime attivo, al prezzo comunicato da Amazon per l’Italia: 4,99 euro al mese oppure 49,90 euro all’anno.

In altre parole, non stai comprando un “secondo Prime”: stai sfruttando una funzione pensata per far convivere due adulti sotto lo stesso tetto, ciascuno con il proprio account.

Per quanto riguarda la convenienza, possiamo dire che conviene soprattutto a coppie e conviventi che usano Amazon con intensità simile: uno compra più spesso, l’altro guarda più contenuti, entrambi vogliono sfruttare le occasioni di Prime Day e spedizioni rapide. Ma conviene anche a chi finora ha evitato la condivisione per un motivo molto italiano e molto pratico: privacy. Regali, ordini personali, suggerimenti “imbarazzanti” e codici di accesso restano al loro posto.

Amazon Family nasce proprio con l’obiettivo di permettere a due adulti dello stesso nucleo familiare di condividere i vantaggi Prime mantenendo però due identità digitali completamente separate.