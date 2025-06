Addio agli smartphone. La Gen Z ora punta tutto su questo

Oggigiorno chiunque ha uno smartphone alla mano, in qualsiasi situazione. Che sia una passeggiata in città o un viaggio sui mezzi di trasporto, così come una pausa di lavoro o un cambio dell’ora a scuola. Sembra impossibile pensare a un futuro in cui questi dispositivi non faranno parte delle nostre vite, eppure la Gen Z sembra pronta a fare uno step successivo: i telefoni stanno passando di moda?

Questa sembra essere l’evidenza emersa dai numeri, i più giovani sono pronti a staccarsi dallo smartphone e ad abbracciare una nuova tecnologia. Che tanto nuova non è, considerando che si tratta di un ritorno al passato in piena regola. Sarà solo una tendenza momentanea o dobbiamo prepararci a un abbandono dei cellulari come li conosciamo oggi per fare spazio a un altro tipo di dispositivo?

Addio smartphone, i vecchi telefoni sono il futuro La Gen Z è stanca di passare le giornate incollata allo schermo del proprio smartphone e ora guarda indietro ai vecchi telefoni o ai feature phone con sole funzionalità minime accessibili. La tendenza è in forte crescita, partendo dagli Stati Uniti ma pronta ad allargarsi a macchia d’olio anche nel resto del mondo. E la conferma arriva persino dalle aziende, una su tutte: HMD Global. Il colosso proprietario del marchio Nokia ha ricominciato a vendere i suoi modelli iconici dei primi anni 2000, registrando numeri di vendite che non si vedevano da decenni. Una fonte di guadagno sempre più importante arriva dai paesi in via di sviluppo come India, Africa e Medio Oriente, che da soli coprono l’80% delle vendite globali totali. Ma occhio anche all’Europa, con sempre più giovani intenzionati ad abbandonare per sempre il proprio smartphone e a fare un tuffo nel passato con dispositivi minimali e che dispongono di sole funzionalità basilari.