Allerta meteo weekend: elezioni sotto la pioggia, a rischio 7 Regioni

Il maltempo non lascerà tregua al fine settimana che nel nostro paese sarà dedicato alle elezioni. È infatti previsto sull’Italia l’arrivo di una violenta perturbazione atlantica proveniente dalla penisola iberica che porterà pioggia e grandine su quasi tutte le Regioni d’Italia.

Ma gli occhi della protezione civile sono puntati in particolare su 7 Regioni che potrebbero essere quelle maggiormente colpite dal maltempo. Vediamo quali sono e cosa ci attenderà questo week end e la prossima settimana.

Allerta meteo week end: forti perturbazioni sull’Italia

«Una profonda saccatura con minimo sulla penisola iberica determinerà l’instaurarsi sull’Italia di intense correnti umide sud-occidentali in quota, che saranno causa di spiccata instabilità, con rovesci e temporali, anche di forte intensità, a iniziare dalle regioni settentrionali e in rapida estensione a parte di quelle centrali» - queste le previsioni dei meteorologi che lanciano l’allarme.

Così la protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse a partire da oggi sabato 24 settembre in particolare su 7 Regioni del Nord e del Centro: Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche e Umbria. In queste Regioni sono attesi violenti nubifragi che potrebbero portare a criticità idrogeologiche e idrauliche.

Sarà importante monitorare attentamente l’evoluzione del maltempo per cercare di ridurre al minimo i rischi, soprattutto dopo quanto successo nelle Marche alcuni giorni fa.

La perturbazione entrerà in Italia interessando prima la parte settentrionale del nostro paese, salvo poi estendersi su quasi tutta la penisola. Sono attese precipitazioni di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

È il versante tirrenico a destare particolare preoccupazione per gli esperti. Sono attesi, infatti, 400 millimetri di pioggia in 4 giorni, l’equivalente di quanto avviene in 6 mesi.

Sarà proprio nella giornata di domenica che il maltempo si schiererà prepotentemente sull’Italia. Mentre al Nord dopo un sabato di piogge sono attese schiarite e una situazione in via di miglioramento, saranno il Centro e alcune regioni de Sud che dovranno fare i conti con violenti nubifragi e grandinate.

Anche le temperature subiranno un brusco calo e difficilmente potranno superare i 20 gradi nelle ore più calde della giornata. In Calabria e in Sicilia invece la situazione sarà diversa con vento di scirocco, cielo poco nuvoloso e temperature che quindi resteranno gradevoli.

Insomma sarà una domenica dedicata alle elezioni sotto la pioggia per i milioni di italiani che si recheranno alle urne per votare ed eleggere i nuovi membri del parlamento.

La situazione nel resto della settimana

Dopo il week end ci saranno almeno altri due giorni di maltempo intenso. Potranno esserci fenomeni atmosferici locali ma abbondanti. Da mercoledì la discesa di aria artica potrebbe favorire anche le nevicate su Alpi e Appennino settentrionale sopra i 1.200/1.500 metri. Ma non è finita qui, perché una nuova perturbazione potrebbe arrivare agli inizi di ottobre scendendo dalla Francia portando piogge torrenziali sul versante Nord-Ovest italiano.