Allerta meteo nel week end, tornano freddo e pioggia. Corazzon, 3B Meteo: «Neve a bassa quota»

Torna il freddo in tutta Italia, per l’arrivo della primavera e il cambio di stagione ci sarà da aspettare ancora un po’. Nelle ultime ore, nuclei di instabilità temporalesca sono comparsi in Liguria portando rovesci sulla provincia di Genova. Spesso accompagnati da grandinate. Intanto la perturbazione si sta spostando verso sud est, con un peggioramento progressivo sulle regioni centro meridionali.

Quello che va da oggi venerdì 4 marzo a domenica 6 marzo, si preannuncia dunque come un altro week end invernale. Temperature in discesa in tutta Italia e forte variabilità al centro sud. Ne abbiamo parlato con Paolo Corazzon, meteorologo di 3B Meteo.

Il meteo del week end 4-6 marzo

Magliette e giacche primaverili dovranno aspettare ancora un altro po’ nell’armadio. Il week end appena iniziato si preannuncia infatti all’insegna della variabilità. Con un peggioramento previsto soprattutto sul medio adriatico e al sud.

«Nel fine settimana un elemento che vale un po’ per tutta italia - spiega Corazzon a Money.it - sono le temperature più invernali che primaverili, da nord a sud. Le minime saranno intorno allo zero. Nelle regioni settentrionali si potrà andare anche sotto zero. Mentre le massime difficilmente saliranno oltre i 12 gradi anche al centro sud. Nelle regioni adriatiche, le più colpite dalla perturbazione, le massime saranno sotto i 10 gradi. Aspettiamo dunque a fare il cambio di stagione».

Il mal tempo colpirà principalmente le regioni adriatiche e il meridione. «Fine settimana variabile al centro sud variabile, con nuvole e precipitazioni - continua il meteorologo di 3B Meteo -. Il mal tempo interesserà il medio adriatico. Quindi Marche, Abruzzo, Molise e Umbria. Il sud Italia avrà un week end con piogge alternate. La giornata peggiore sarà quella di sabato, domenica migliora».

Diversa la situazione al nord. Le regioni settentrionali dovrebbero restare ancora una volta a «secco». Spiega Corazzon: «Al nord ci sarà una prevalenza di cielo sereno. Freddo e sole caratterizzeranno il week end delle regioni settentrionali e del medio tirreno. Come Toscana, Lazio e Sardegna».

Neve e vento nel week end 4-6 marzo

Se il nord rimarrà ancora a corto di neve, i fiocchi sono attesi sull’Appennino centrale anche a bassa quota. «Nevicate fino a 400 metri di quota - continua Corazzon -. Mentre le Alpi continuano a essere senza neve. Atteso solo qualche fiocchetto».

Il meteorologo di 3B Meteo conclude parlando del vento: «Il vento si farà sentire. Venti freddi che provengono dall’est Europa. Lo scontro tra queste correnti fredde e l’aria umida che proviene dal Mediterraneo sarà la causa del mal tempo al centro sud. La primavera? Ci sarà ancora un’altra settimana freddolina e poi dovrebbe essere fatta».