Allerta meteo e rischio idrogeologico in Italia il 29 febbraio, le zone più a rischio

Prosegue l’ondata di maltempo sul nostro paese. Un’intensa circolazione ciclonica denominata tempesta Emil persisterà sulla nostra penisola almeno fino al prossimo week end portando instabilità, sopratutto pioggia e forte vento. Nei giorni scorsi già diverse regioni, sopratutto settentrionali, hanno dovuto fare i conti con frane e allagamenti a causa delle forti piogge.

Nelle prossime ore la situazione è destinata nuovamente a peggiorare tanto che la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo per la giornata di giovedì 29 febbraio su quasi tutte le regioni. Su una regione l’allerta è di colore rosso, quindi criticità massima, per un’altra è di colore arancione mentre allerta gialla per altre 15 regioni.

Allerta meteo di colore rosso sul Veneto

Il Veneto è stata una delle regioni più colpite nei giorni scorsi dal maltempo. Una zona già duramente colpita da allagamenti e frane e per questo la Protezione Civile per la giornata di giovedì 29 febbraio ha emesso un avviso di allerta meteo di colore rosso limitatamente ai settori del Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Tale avviso è per condizioni meteorologiche avverse mentre sugli stessi territori l’allerta è di colore arancione per rischio idrogeologico.

Allerta arancione invece in Emilia Romagna per rischio idraulico su Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po e Pianura bolognese. L’avviso parla anche di rovesci di forte intensità, possibili grandinate e forti raffiche di vento nel corso della notte non solo su Emilia Romagna ma anche su Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo e Marche.

Domani invece allerta gialla in 15 regioni. Si tratta di Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Su 8 regioni la criticità è di rischio idraulico (Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Calabria, Lombardia, Marche, Molise, Trentino Alto Adige), su 13 è di rischio idrogeologico (Veneto, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto) e su 8 è anche per rischio temporali ( Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria).

Le previsioni meteo di domani giovedì 29 febbraio

Come detto la persistenza di una perturbazione atlantica sul nostro paese porterà anche nella giornata di domani instabilità in quasi tutte le regioni. Al nord ci sarà una piccola attenuazione dei fenomeni temporaleschi ma già da venerdì 1° marzo ci sarà l’arrivo di una nuova perturbazione che interesserà proprio le regioni settentrionali portando nuove piogge e nevicate sulle Alpi. Temporali di forte intensità e venti persisteranno invece sulle regioni centrali, Puglia e Calabria. Nel pomeriggio piogge e temporali insisteranno nelle stesse zone, coinvolgendo però anche la Toscana e le aree interne del centro.

In serata qualche debole pioggia tornerà al nord sopratutto su Piemonte e Lombardia. Nevicate sulle Alpi oltre i 1700 metri. I venti di scirocco che soffieranno su Adriatico e sud causeranno mare mosso ma le temperature resteranno oltre la media stagionale.

Venerdì nuovo peggioramento al nord con temporali e neve sulle Alpi tra i 1300 e i 1500 metri. Il maltempo interesserà tutto il versante tirrenico fino alla Campania. Saranno risparmiate dalle precipitazioni la Puglia e la Calabria ionica.