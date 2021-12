Allerta meteo in tutta Italia, weekend 10-12 dicembre. Corazzon, 3B Meteo: «Neve in pianura»

Allerta meteo in tutta Italia per il week end in arrivo. Un’intensa perturbazione attraverserà tutta la penisola tra venerdì 10 e domenica 12 dicembre. La perturbazione nordatlantica invernale partirà nel mattino di venerdì dalla zona nord ovest. Per poi interessare tutto il paese. Paolo Corazzon, meteorologo di 3B Meteo, ha spiegato a Money.it cosa c’è da aspettarsi nelle prossime ore e avverte: «Arriva la neve in pianura».

Allerta meteo week end 10-12 dicembre, neve in pianura

Nei prossimi giorni, un’unica intensa perturbazione interesserà tutta l’Italia, con un crollo delle temperature. Entriamo nel dettaglio.

Venerdì 10 dicembre

Venerdì 10 dicembre il maltempo partirà al mattino dal nord ovest interessando Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana. Ma già dalla sera il peggioramento interesserà tutto il paese. «Gli effetti tangibili della perturbazione nordatlantica - ha spiegato Paolo Corazzon, meteorologo di 3B Meteo a Money.it - saranno fiocchi di neve in pianura nel quadrante nord ovest. Si attendono dunque nuove nevicate a bassissime quote in Piemonte, bassa Lombardia, Emilia occidentale, entroterra ligure. Poi ovviamente sull’arco alpino e sull’appennino settentrionale».

Piogge interesseranno il nord est e il centro sud. A partire dal versante tirrenico fino all’adriatico. «Le piogge sul Tirreno - continua Corazzon - potrebbero essere già forti. Previsto vento di burrasca. Col passare delle ore le condizioni saranno sempre più avverse. Anche Roma avrà la sua bella acqua e temporali nella sera».

Sabato 11 dicembre

Sabato 11 dicembre è previsto un miglioramento del tempo al nord. Mentre il meteo del centro sud sarà caratterizzato da piogge diffuse e tanto vento. Temperature in diminuzione al centro sud. Piogge intense sul medio adriatico e al sud. «Attesa neve - spiega il meteorologo di 3B Meteo - sull’appennino centro settentrionale. Fiocchi a quote basse 5-600 metri. Per quanto riguarda la Capitale, migliora nel pomeriggio».

Domenica 12 dicembre

Domenica 12 dicembre la perturbazione «fuggirà» verso la Grecia. Al mattino ci sarà ancora maltempo all’estremo sud. Aggiunge Corazzon: «Nella giornata di domenica previsti venti forti al centro sud. Sono venti freddi che arrivano da nord. Sarà una giornata freddina e ventosa. Per quanto riguarda le temperature, se al nord farà freddo con neve anche a bassa quota. Venerdì le temperature del centro sud si manterranno sui 15 gradi. Per poi crollare tra sabato e domenica».

Le previsioni della prossima settimana

La settimana prossima sono previste condizioni più stabili. La pressione tende a salire sul Mediterraneo. «Negli ultimi anni - conclude Corazzon - ci eravamo abituati a degli autunni e a degli inverni più ’mosci’. Ma non è anomalo che il passaggio tra autunno e inverno sia accompagnato da perturbazioni violente. Si tratta di una frequenza normale a cui non eravamo più abituati».