Allerta meteo in 8 regioni, spaventano i temporali nel weekend: le zone più a rischio

È allarme meteo per il 10 dicembre. Stando a quanto riportato dalle previsioni meteo, violenti temporali dovrebbero abbattersi sul centro-sud della penisola, specialmente sul versante tirrenico.

Infatti, come si può leggere sul comunicato stampa della Protezione civile, un’ampia circolazione “depressionaria” sta interessando gran parte dell’Europa Centro-Occidentale, determinando un flusso di correnti occidentali caldo-umide in area mediterranea, al cui interno viaggiano “impulsi perturbati che porteranno a un peggioramento delle condizioni sull’Italia”.

Sulla base di tali previsioni meteo, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha quindi emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, lanciando l’allerta meteo di livello arancione per ben 8 regioni .

Infatti, a causa dei forti temporali è possibile che si verifichino criticità e incidenti idrogeologici e idraulici, situazione che deve assolutamente essere prevenuta, sarà quindi compito delle singole regioni attivare i sistemi di protezione civile sui territori esposti ai rischi.

Davanti a una simile situazione è importante conoscere quali sono le regioni più a rischio e soprattutto quali sono gli accorgimenti e i comportamenti che ogni cittadino deve attuare per prevenire possibili incidenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Allerta meteo in 8 regioni: le zone più a rischio

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 10 dicembre, allerta arancione per rischio idrogeologico per ben 8 regioni:

Umbria (anche a rischio idraulico );

(anche a rischio ); Toscana almeno in parte;

almeno in parte; Marche (anche a rischio idraulico );

(anche a rischio ); Lazio ;

; Campania (anche a rischio idraulico );

(anche a rischio ); Basilicata ;

; Calabria (anche a rischio temporale );

(anche a rischio ); Sardegna.

Ma la lista di regioni a rischio a non si conclude. Infatti, a questa si aggiunge anche una serie di regioni per le quali è stata valutata un’allerta gialla, quindi per regioni meno a rischio rispetto alle precedenti, ma che di certo non devono sottovalutare i danni collaterali che potrebbe causare un violento maltempo.

È quindi allerta gialla per 10 regioni, tra le quali rientrano in parte alcune regioni per le quali è stata diramata l’allerta arancione:

Abruzzo ;

; Sicilia ;

; su gran parte del Molise ;

; su restanti territori di Toscana ;

; su parte della Basilicata ;

; Marche ;

; Lazio ;

; Campania ;

; Calabria ;

; Sardegna.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile

Allerta meteo: come comportarsi in caso di alluvioni?

Davanti a violenti fenomeni meteorologici come forti alluvioni è importante che ogni cittadino si comporti responsabilmente non esponendosi a situazioni pericolose. Eppure, non è semplice, in quanto molte azioni non pericolose che si compiono abitualmente, in caso di alluvioni possono rivelarsi alquanto rischiose.

È bene dunque che in caso di allerta arancione ogni persona segua alcune norme per evitare spiacevoli incidenti: