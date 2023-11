Allerta meteo 22 e 23 novembre, rischio eventi estremi. Ecco dove e quando

Ritorna il maltempo sul nostro paese nelle prossime ore. Dopo alcuni giorni di tregua coincidenti con l’estate di San Martino che ha portato clima mite e soleggiato, a partire da martedì 21 novembre la situazione è destinata a peggiorare con le giornate più critiche che saranno quelle di mercoledì 22 e giovedì 23 novembre.

Le regioni maggiormente interessate dal maltempo saranno quelle centrali e meridionali. Ad arrivare sarà una perturbazione di origine atlantica che porterà pioggia, temporali e vento forte. Una condizione di instabilità che ha costretto la Protezione Civile a diramare un’allerta meteo per la giornata del 22 novembre in 11 regioni. Vediamo quali.

Allerta meteo 22 novembre: ecco dove

Sulla base delle previsioni disponibili e in accordo con le regioni coinvolte, la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata del 22 novembre su 11 regioni. Quelle coinvolte sono sopratutto le regioni centrali e meridionali. Essi sono: Marche, Umbria, Sicilia e alcuni settori di Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sardegna.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Già da questa sera le condizioni meteo saranno in peggioramento. Domani giornata peggiore sopratutto sulle regioni centrali. Attese piogge anche di forte intensità sul medio Adriatico, Umbria, Sicilia, Sardegna orientale e buona parte del Sud. Possibili anche dei temporali su Puglia, Calabria e Isole.

Le temperature saranno in diminuzione con quota neve che scenderà a quota 1.500 metri lungo l’Appennino centrale. A preoccupare saranno anche i venti forti che soffieranno da Nord. In molte città sopratutto di Sardegna, Lazio e Campania, nella giornata di domani 22 novembre le scuole resteranno chiuse a causa dell’allerta meteo.

Nella giornata di giovedì la situazione migliorerà al Centro ma il maltempo si sposterà maggiormente al Sud dove saranno attese piogge forti e un rischio elevato di alluvioni sopratutto su Calabria e Sicilia. La perturbazione persisterà comunque poco sul nostro paese visto che da venerdì la situazione sarà destinata già a migliorare con tempo variabile o soleggiato su quasi tutto il paese. Andrà ancora meglio nel prossimo fine settimana con ancora qualche timida pioggia al Sud ma nulla di preoccupante. Le temperature resteranno tutto sommato miti e leggermente oltre la media stagionale.

Le previsioni per il 22 e il 23 novembre

Previsioni per mercoledì 22 novembre: al Nord tempo abbastanza soleggiato ovunque con temperature però in calo, la massima sarà di 9-13 gradi. Al Centro piogge sul versante Adriatico e Tirreno, la quota neve scenderà a 1.400 metri sull’Appennino. Massime tra 11 e 15 gradi. Al Sud piogge intense sul lato tirrenico tra Campania, Basilicata e Calabria. Temperature in calo, massime tra 16 e 21.

Previsioni per giovedì 23 novembre: al Nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato con temperature in diminuzione. Al Centro torna il bel tempo con sole, salvo addensamenti sul versante adriatico, con residui piovaschi al mattino in Abruzzo. Al Sud tempo instabile su Puglia, Calabria, Lucania e Sicilia orientale con piogge e rovesci. Temperature in diminuzione.