Allarme Samsung, è arrivato un avviso urgente per 40 milioni di telefoni

Gli utenti Samsung di tutto il mondo stanno venendo avvisati, c’è un importante problema di sicurezza di cui è bene venire a conoscenza. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore ben 40 milioni di dispositivi hanno ricevuto uno strano avviso urgente, a cui si può accedere tramite l’app Samsung Members installata di default.

In particolare, il messaggio è stato indirizzato a coloro che già hanno aggiornato il dispositivo alla One UI 7, ultima versione personalizzata di Android con funzionalità riviste ad hoc per gli smartphone dell’azienda sudcoreana. Ma cosa sta succedendo? C’è veramente da preoccuparsi se si riceve l’avviso da Samsung?

Samsung avverte gli utenti, occhio al furto dei dispositivi Un messaggio chiaro e conciso, con una campagna che vuole proteggere 40 milioni di utenti Galaxy. Samsung avverte tutti, nessuno è al sicuro ed è bene correre ai ripari. Il tema centrale è il furto del telefono, un fenomeno che ancora oggi miete milioni di vittime ogni anno. Con un messaggio reso pubblico sull’app Samsung Members, l’azienda asiatica ha messo in evidenza la presenza di un nuovo sistema di sicurezza multilivello introdotto con One UI 7, un vero e proprio pacchetto di funzionalità antifurto da attivare subito. Ad essere interessati non sono solo i più recenti Galaxy S25, ma anche dispositivi degli anni scorsi come i Galaxy S22, S23, S24, Galaxy Z Flip 5 e 6, Galaxy Z Fold 5 e 6.