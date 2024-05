Allarme meteo in Italia con forti grandinate e temporali, chi abita in queste zone deve fare attenzione

L’estate sembra non voler arrivare in modo definitivo. Si continuano ad alternare giorni di alta pressione con gran caldo e temperature anche oltre la media, a giorni di bassa pressione con l’arrivo di perturbazioni che, in alcuni casi, sono anche molto violente.

Le ultime Regioni a farne le spese sono state quelle del Nord, dove tra il fine settimana e l’inizio di questa, hanno fatto i conti con pioggia abbondante che ha causato qualche danno e non pochi disagi. Regioni come Lombardia, Piemonte e Veneto sono state le più colpite.

La brutta notizia però è che le previsioni meteo dei prossimi giorni non sono confortanti. Sarà una situazione di Italia spaccata in due. Al Sud l’alta pressione continuerà a garantire una certa stabilità atmosferica, al Nord invece l’arrivo di una perturbazione atlantica porterà anche piogge e grandine tanto che la Protezione Civile regionale ha diramato alcuni bollettini di allerta meteo. Vediamo le Regioni più colpite.

Ancora allerta meteo in Italia: ecco dove

Per la seconda parte della settimana come detto, se al Sud la situazione resterà invariata, al Centro e al Nord ci sarà un nuovo peggioramento. A causa della persistenza di un regime ciclonico tra Francia e Germania, la situazione resterà instabile e sopratutto nelle ore più calde del pomeriggio fino al calar del Sole, potrebbero formarsi temporali anche di forte entità.

Quindi massima attenzione al pomeriggio dove potrebbero verificarsi forti piogge e violente grandinate improvvise. Al Nord le Regioni interessate saranno un po’ tutte anche se la situazione peggiore si verificherà su Alpi, Prealpi, sull’alta Valle Padana e su gran parte del Triveneto. Temporali potranno verificarsi anche su alcune zone a ridosso della Pianura Padana ma diciamo che Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e parte del Veneto saranno le zone più colpite. Diverse regioni hanno diramato un’allerta meteo di colore giallo su diverse località. Per maggiori info consultare il sito della Protezione Civile.

Al Centro la situazione peggiore la troveremo a ridosso della dorsale appenninica e sulle pianure di Marche, Abruzzo ed Umbria, fino ai settori orientali del Lazio. Sul Tirreno, isole e al Sud nel complesso la situazione resterà stabile con bel tempo e clima mite.

Questo almeno fino a sabato quando la situazione è destinata a peggiorare in tutta Italia. L’instabilità aumenterà sia al Nord che al Centro e al Sud. Piogge e temporali potranno essere presenti fin dalla mattina al Nord ma i fenomeni più diffusi e localmente forti saranno presenti soprattutto nelle ore centrali. In serata un lieve miglioramento con le temperature che resteranno stabili.

Domenica l’alta pressione spazzerà il maltempo dalle Regioni settentrionali ed ecco che il peggioramento arriverà al Sud dove potrebbe esserci qualche pioggia. Le isole maggiori dovrebbero restare escluse dai fenomeni. Temperature in aumento al Centro e al Nord, stabili al Sud.

Presto per dire quando arriverà definitivamente l’estate. Secondo alcune stime l’anticiclone africano potrebbe arrivare sull’Italia a partire dalla prossima settimana. A partire da lunedì 27 maggio sembra che le cose cambieranno in maniera radicale sul nostro paese. L’anticiclone dovrebbe portare bel tempo, sole e clima estivo. Vedremo se in modo definitivo o meno.