Al Brand Journalism Festival di Roma, giornalisti, editori e decision maker a confronto

Il Brand Journalism Festival, in programma il 12 novembre presso il Talent Garden Ostiense a Roma, sarà un’occasione unica per esplorare e ispirare il mondo del giornalismo e della comunicazione aziendale. Organizzato da Social Reporters, leader nel Brand Journalism e nella Live Communication, l’evento si concentrerà sull’esame delle tendenze emergenti, dei progetti innovativi e delle opportunità nel settore, con l’obiettivo di favorire una collaborazione più fruttuosa tra editori, aziende, giornalisti e decision maker.

Il Festival rappresenta un’occasione unica per analizzare come questi mondi interagiscono per garantire un’informazione accurata e sostenibile, mentre si esplorano temi come l’intelligenza artificiale e l’etica nella comunicazione aziendale.

I temi chiave del Brand Journalism Festival

Il Brand Journalism Festival si distingue per l’ampiezza dei temi trattati, riflettendo l’importanza crescente della comunicazione etica e responsabile nelle strategie aziendali moderne. Con il supporto di partner prestigiosi come Università degli Studi di Napoli Federico II, ANICA, FERPI, e Wec Italia, l’evento promette un dialogo stimolante su vari fronti e, in attesa del patrocinio del Parlamento Europeo, potrà contare su Gruppo Unipol S.p.A. in qualità di Main Sponsor e su ADN Kronos e Ilfattoquotidiano.it in qualità di Main Media Partner. Tra i partecipanti si contano editori di testate di rilievo, communication manager di aziende leader, giornalisti di spicco e decision maker del settore della comunicazione.

Le discussioni saranno centrali sull’integrità dell’informazione e sull’evoluzione dei formati digitali, cruciali per adattarsi alle mutevoli dinamiche del pubblico e della tecnologia. Particolare attenzione sarà dedicata alle potenzialità dell’intelligenza artificiale nella comunicazione aziendale, con un’analisi approfondita delle sfide etiche e legali correlate. Il confronto sarà arricchito dalla partecipazione di figure di spicco come Peter Gomez, Direttore de Il Fatto Quotidiano, Emiliano Fittipaldi, Direttore di Domani, Francesco Cancellato, direttore di FanPage.it, Walter Ricciardi, Professore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Leonardo Donato, Editore di Fortune Italia e Fabio Insenga, Vicedirettore di Adnkronos.

L’obiettivo dichiarato da Ilario Vallifuoco, CEO di Social Reporters e organizzatore dell’evento, è quello di promuovere una maggiore consapevolezza nel pubblico e di favorire un giornalismo sempre più accessibile e critico. Il Festival rappresenta un’opportunità unica per i professionisti del settore di condividere best practices e strategie innovative, contribuendo così a ridefinire i confini tra informazione e comunicazione.

Per maggiori dettagli sull’evento e per iscrizioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Brand Journalism Festival.