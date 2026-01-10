Addio Labubu, ecco la nuova tendenza del 2026

Il 2025 è stato l’anno dei Labubu, i peluche con lunghe orecchie da coniglio e denti aguzzi che hanno spopolato con i loro colori pastello in tutto il mondo, iniziando come accessori pendenti che hanno conquistato la moda e arrivando anche al collezionismo con gadget super ricercati. Un successo così rapido e grande che non poteva durare per sempre, tant’è che già negli ultimi mesi dell’anno il prezzo dei morbidi mostriciattoli è cominciato a scendere, complici i nuovi pupazzi concorrenti.

I Labubu sono stati visti ovunque per mesi e molti cercano una ventata d’aria fresca, lasciando spazio a tendenze diverse ma più che vagamente ispirate ai loro predecessori. Restiamo infatti nel mondo dei charm per impreziosire borse e zaini, dove il gusto eccentrico e modaiolo si unisce a un tocco infantile e giocoso, ma con qualcosa di diverso.

La nuova tendenza del 2026 ha un richiamo emotivo ancora più forte, sembra arrivare direttamente dai sogni dei bambini che giocavano con finti animali domestici, in una versione più moderna ma non eccessivamente complessa. I Mirumi, i nuovi peluche che si apprestano a conquistare il mondo degli accessori, parlano al cuore di ogni generazione. Non importa se si giocava con i tamagotchi, i peluche animati, i videogiochi ispirati agli animali o simili, questi nuovi pelosetti animati sono un insieme di tutto ciò.

La nuova tendenza del 2026 prende il posto dei Labubu

I Mirumi hanno la potenzialità di prendere il posto dei Labubu, anche se è difficile ipotizzare picchi di successo analoghi. Ci sono infatti diverse caratteristiche comuni ai due tipi di peluche, entrambi pendenti da utilizzare come accessori, con una forma animale e allegri colori pastello. Entrambi sono prodotti asiatici, ma i Mirumi sono giapponesi e non cinesi. Il loro nome è stato creato fondendo le parole giapponesi per “guardare” e “peluche” e, nonostante le similitudini, il loro aspetto si differenzia a colpo d’occhio dai Labubu.

Disponibili nei colori del rosa pastello, del beige e del grigio, questi pupazzi hanno una forma meno definita e più paffuta, con un pelo simile a quello degli yeti, la testa rotonda come un gufo (adornata da occhi seri e inespressivi) e il corpo che ricorda quello di un koala, soprattutto per il modo in cui vengono fissati agli accessori. Anziché essere davvero pendenti, infatti, i Mirumi si agganciano attraverso le zampe ai manici come se fossero piante di eucalipto.

Il materiale morbido con cui sono rivestiti li rende veri e propri peluche da compagnia ed è ingannevole, perché nessuno si aspetta di avere a che fare con dei robot animati, la cui caratteristica principale viene suggerita da un indizio del loro nome. I Mirumi ti seguono con lo sguardo, reagendo a tocchi e suoni in modo verosimile, diventando un accessorio interattivo a tutti gli effetti.

Non si tratta di dispositivi intelligenti, nel senso che le risposte non sono commisurate ai comandi dell’utente, ma c’è semplicemente una serie di comportamenti predefiniti che il robot compie in caso di stimoli. Grazie a sensori innovativi, però, voltano la testa in direzione dei rumori e reagiscono ai tocchi in modo variabile, proprio come un amico a quattro zampe. I creatori di Yukai Engineering sono infatti convinti che “і rоbоt ѕоnо un’іntеrfассіа сhе рuò rіѕсаldаrе і nоѕtrі сuоrі е іѕріrаrсі аd аgіrе”, una delle argomentazioni con cui hanno ottenuto donazioni per oltre 315.000 dollari (a fronte di un obiettivo nettamente inferiore, fissato per il 22 gennaio).

Così, i Mirumi diventeranno presto realtà e prima ancora del loro rilascio stanno già spopolando sul web, diviso tra curiosità e perplessità. Il prodotto, non adatto a persone di età inferiore a 15 anni, sarà venduto a un prezzo di 143 dollari con sconto del 20% per coloro che hanno partecipato con una donazione, inizialmente in sole tre colorazioni.