Acqua in bottiglia, ecco le migliori secondo Report

Il prossimo 22 marzo si celebra la giornata mondiale dell’acqua. In tanti si focalizzano sul rischio siccità ma pochi pensano a quanta acqua minerale si consuma ogni anno sopratutto in Italia. Il nostro paese è al primo posto in Europa per consumo di acqua minerale, al secondo posto al mondo dietro soltanto al Messico. Il 43,3% degli italiani beve esclusivamente acqua in bottiglia. Si stima che ogni italiano beve ogni anno 208 litri di acqua.

Eppure l’acqua del rubinetto nella maggior parte d’Italia non solo è sicura da bere ma diverse ricerche hanno accertato che è la quinta migliore in tutta Europa in termini di qualità complessiva dopo Austria, Svezia, Irlanda e Ungheria. Ma nulla, in Italia si continua ad avere un particolare feeling con le acque imbottigliate. Il nostro Paese possiede tantissime sorgenti che sgorgano acqua pura e dietro al commercio di acque minerali c’è un giro di affari che si aggira sui 3,6 miliardi di euro.

Ma l’acqua minerale è davvero più sicura di quella del rubinetto? Nel corso degli anni sono state effettuate diverse ricerche e analisi sulle varie marche di acque minerali per accertarne la qualità.

L’inchiesta di Report nel 2017 sulla qualità dell’acqua minerale Una delle più importanti inchieste sull’argomento l’ha fatta la trasmissione Report nel 2017. Un’inchiesta che destò molto scalpore perché la trasmissione portò in analisi 32 marche italiane di acque minerali tra le più note chiedendo un parere alla British Geological Survey, prestigioso Istituto di ricerca indipendente inglese leader a livello mondiale. E i risultati furono sorprendenti. Si scoprì che alcune delle acque che vengono commercializzate in Italia possedevano una quantità abbastanza elevata di sostanze come arsenico, berillio, manganese, fluoruro, nitriti, boro, bario, ferro e alluminio. C’è da dire che tutte le 32 marche di acque minerali italiane segnalarono valori a norma di legge, ovvero in quantità al di sotto dei limiti imposti, però la situazione poteva essere migliore. Ad esempio prendiamo in analisi l’arsenico che in quantità elevata è considerata cancerogena. Il limite di legge è fissato a 10 microgrammi per litro. Tra le acque minerali analizzate, la San Benedetto si distingueva per il valore più basso, appena 0,40 microgrammi per litro. Seguivano la Ferrarelle con 4,47, la Santagata con 3,67 e la Levissima con 6 microgrammi per litro. L’Egeria liscia registrava 5,65 microgrammi per litro, mentre la versione effervescente ne conteneva circa la metà.